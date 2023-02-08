Почему мы дарим подарки? Потому что эгоисты! Или альтруисты…

Зачем мы дарим подарки? Конечно, чтобы доставить радость другим, но и… себе тоже. Исследования показывают, что дарить подарки не менее приятно и полезно, чем получать их. Психологи разделяют дарителей на группы по разным критериям, например, есть дарители-альтруисты и эгоисты. Это не значит, что одни плохие, а вторые хорошие. Просто у них разные подходы.

Первые стараются выбрать индивидуальный подарок, который будет еще долго вызывать приятные эмоции и напоминать получателю о дарителе.

Вторые предпочитают вместе куда-то сходить, что-то вместе сделать и испытать эти эмоции совместно.

В канун Дня всех влюбленных 14 февраля мы хотим показать вам несколько примеров подарков от двух этих типов людей.

Подарки от альтруистов

Косметика

Многие женщины любят декоративную косметику и с удовольствием примеряют на себя то образ роковой красавицы, то натуральный, но не менее неотразимый look. Если ваша избранница относится к их числу, обратите внимание на особое предложение международного бренда IL MAKIAGE в честь Дня Валентина! С 7 по 14 февраля при покупке любого средства декоративной косметики в филиалах или на сайте сети вы получите продукт для губ по вашему выбору в подарок. Приобретая косметику на сайте, вы сможете выбрать стойкую помаду, а в магазинах в мероприятии участвуют все средства для губ – помады, блески, карандаши и т.д. Ознакомиться с ассортиментом бренда, сделать покупку или узнать адрес ближайшего филиала можно на сайте: https://www.ilmakiage.co.il/

Крутой смартфон

Если вы хотите сделать хороший подарок и у вас есть на это средства, то вот вам несколько вариантов.

Для женщины: Galaxy Z Flip4 – красивый, маленький, складной. Идеален для съемки селфи – фото и видео. Расширенная линейка Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition включает в себя три цвета корпуса — серебристый, золотой и черный, а также пять вариантов глянцевого экрана — желтый, белый, темно-синий, хаки и красный. Пользователи могут выбирать и сочетать их по своему вкусу, создавая собственный дизайн устройства.

Для мужчин-бизнесменов: Galaxy Z Fold 4 — многозадачный гаджет с максимальной производительностью, любимый телефон Билла Гейтса. Гейтс так объяснил, почему его выбор пал именно на эту модель: дело в том, что работать с офисными программами Microsoft удобнее на большом экране, а Galaxy Z Fold 4 в раскрытом состоянии может заменить собой планшет.

Для мужчин, которые считают себя фотографами, и даже для настоящих фотографов — Galaxy S23 Ultra – последняя новинка, вышедшая на рынок несколько дней назад. С помощью камеры Galaxy S23 Ultra даже начинающий фотолюбитель сможет получать снимки великолепного качества. Передовая система камер Samsung Galaxy позволяет снимать при любом уровне освещенности с непревзойденной степенью детализации, улучшенные алгоритмы обработки снимков позволяют оптимизировать фото и видео. Коммуникация современных пользователей во многом зависит от качества селфи-камеры, поэтому смартфоны серии Galaxy S23 оснащены системой быстрой автофокусировки и первой фирменной селфи-камерой Samsung для более высокого качества изображения. Для любителей фотографии, которым нужен максимальный творческий простор, аппарат предлагает особый набор инструментов, например, пользователи могут поэкспериментировать с художественными возможностями мультиэкспозиции или сделать четкий снимок Млечного пути с помощью функции «Астрофото».

Подарки от эгоистов:

Совместный уикенд в гостинице. Это прекрасный подарок если вы правильно выберете место. Тут главными являются два критерия – местонахождение гостиницы и уровень комфорта. Постарайтесь выяснить, где ваш партнер предпочитает отдыхать зимой – на Мертвом море или в Эйлате, на озере Кинерет или в Тель-Авиве. Второй залог успеха – сама гостиница. Хорошим выбором будет сеть Isrotel, предоставляющая отличный сервис и большой выбор гостиниц по всей стране. В частности, на Мертвом море Isrotel предлагает вашему вниманию дизайнерский отель Nevo, островок восхитительного спокойствия с великолепным набором спа-процедур, сероводородными бассейнами, сауной, джакузи, тренажерным залом, ресторанами и клубом для детей. Отель находится в пешей доступности от пляжа, у подножия гор. Подробности об этом и других отелях вы можете найти на сайте сети Isrotel — https://www.isrotel.co.il/ .

Театр. А и правда, почему бы не провести вместе вечер 14 февраля за просмотром интересного спектакля? В Израиле уже больше 30 лет существует «Идишпиль», самый самобытный и уникальный театр страны. Это единственная в Израиле труппа, которая ставит спектакли на «мамэ лошен» — языке наших бабушек и дедушек. Практически все они идут на идиш в сопровождении субтитров на русском языке и иврите. Ознакомиться с репертуаром театра по городам и заказать билеты, в том числе и на русском языке, можно в кассе «BRAVO»: https://idishpil.kassa.co.il/ . Узнать подробнее про абонемент: https://yiddishpiel.co.il/ru/subscribers/

Эгоист и альтруист – два в одном

Существует подарок, который могут преподнести оба типа дарителей, о которых мы говорим. Правда, лишь в том случае, если ваш партнер курит и никак не может или не хочет оставить эту вредную привычку. Подарите ему устройство для нагревания табака IQOS. FDA подтверждает, что IQOS выделяет на 90–95% меньше вредных химических веществ по сравнению с горящими сигаретами. И к тому же после не оставляет после себя запаха ни на одежде, ни в салоне машины, ни в квартире. Хотя, если вы сможете убедить своего партнера вовсе бросить курение – это будет еще лучше. Ну а если нет – пусть хотя бы причиняет себе меньше вреда, а вам – неприятных ощущений.

И напоследок два маленьких совета не дарителям, а получателям: