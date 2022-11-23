Почему в рукописях Шолом-Алейхема не было страницы 13 и другие факты о писателе

Будущий автор удивительных произведений родился в 1859 году в Украине, в городе Переяславле. Семья не бедствовала, поскольку отец имел небольшое винное производство. Но все изменилось, когда мальчику исполнилось 13 лет.

Его мать умерла, а отец мало того что разорился, так еще и привел в дом сварливую мачеху. С ней у Соломона (настоящее имя писателя — Соломон Наумович Рабинович) отношения сразу не сложились, благодаря чему родилось его первое литературное произведение: сборник ругательств его мачехи.

В 15 лет мальчик продолжил свою литературную карьеру и написал рассказ с еврейской версией приключений Робинзона Крузо. А в 17 лет начал частным образом преподавать общеобразовательные предметы, чтобы помогать семье.

В 18 лет судьба завела молодого учителя в богатое имение Софиевка под Богуславом Киевской губернии, где он преподавал Ольге (Голде) Лоевой, дочери зажиточного частного арендатора. И здесь началась история любви, больше похожая на сюжет книги.

Между молодыми людьми вспыхнули романтические чувства. Однажды прислуга застала молодого учителя с ученицей, они сидели за столом, хохотали и ели при этом из одной тарелки – неслыханная дерзость! Такое поведение было допустимо только для супругов. Отцу Ольги тут же донесли сей факт. Он пришел в ярость от того, что его любимая дочь сделала такой выбор, полный мезальянс! Девушку немедленно увезли подальше, и на этом, казалось бы, все должно было закончиться. Но тогда какой же это сюжет? Спустя 6 лет влюбленные снова встретились и поженились вопреки воле отца.

Пара переехала в Белую Церковь, где Соломон служил у местного сахарозаводчика, а также активно писал. В 1885 году умер отец Ольги, и она стала наследницей огромного состояния. Шолом-Алейхем стал успешно издавать свои произведения, а еще помогать начинающим талантливым писателям. Он обзавелся коммерческими связями в Киеве, играл на бирже и сначала быстро приумножил капитал тестя, но вскоре этот вид деятельности обанкротил его.

Убегая от долгов, писатель переезжал с места на место, ему довелось даже посетить Вену и Париж. Эти путешествия принесли неоценимый материал для его будущих книг. Когда в 1893 году мужчина возвратился в Киев, теща помогла погасить его долги, и он снова занялся издательским делом.

Писатель был человеком суеверным. В своих рукописях он никогда не нумеровал страницу номер 13, а ставил вместо этой цифры дважды по 12. Поэтому родные Шолом-Алейхема считают днем его смерти 12 мая, хотя на самом деле он умер 13 числа. Ему было всего 57 лет. Говорят, что писатель боялся и числа «57», потому что именно в этом возрасте умер его отец.

Большой успех ждал Шолом-Алейхема после публикации романа «Тевье-молочник». Роман перевели на многие языки, и он снискал мировую славу. В своем произведении писатель изобразил жителей Боярки, ее пейзажи, быт тогдашнего дачного поселения, и городок стал популярным в литературном мире. Ибо каждый читатель воспринимает Тевье с его мудростью, оптимизмом, трудолюбием как очень близкого человека.

Это и другие произведения Шолом-Алейхема неоднократно ставили на театральных сценах разных стран, в том числе, конечно, и в Израиле. Одним из наших театров, которые неоднократно возвращаются к классическим «еврейским» произведением, является «Идишпиль». Театр существует уже больше 30 лет, играя спектакли по всей стране, в его послужном списке свыше 60 постановок по пьесам классиков и современных авторов.

8 января «Идишпиль» покажет спектакль «Воспоминания Мотла, сына кантора Пейси» по произведению Шолом Алейхема «Мальчик Мотл». Это рассказ о еврейском мальчике, о массовой эмиграции евреев из Российской империи в США в контексте конкретной семьи. Трогательное, нежное, мудрое и при этом смешное повествование о взгляде ребенка на взрослую жизнь и на большой мир.

В ролях незабываемый Яков Бодо, обаятельный Андрей Кашкер и молодые звезды израильской сцены. Спектакль поставлен на языке оригинала, то есть на идиш, но с субтитрами на русском и иврите.

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