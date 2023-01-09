Почему ведущий производитель сигарет в Израиле хочет, чтобы люди бросили курить

Philip Morris International хочет, чтобы израильтяне перестали курить сигареты и переключились на такие альтернативы, как нагревание табака, но израильское налоговое законодательство задерживает это изменение.

Складывается впечатление, что израильтяне никогда не перестанут курить. По данным министерства здравоохранения, доля курильщиков в Израиле многие годы остается неизменной и составляет 20%, несмотря на постоянный рост населения. Это означает, что число курильщиков в Израиле увеличивается вместе с количеством людей, проживающих в стране.

Высокий уровень пристрастия к сигаретам в Израиле вызывает недоумение, особенно в свете того факта, что в десятки других развитых стран мира переходят на более инновационные методы потребления табака, например, нагревание табака и его испарение, что резко снижает уровень курения. Так почему же Израиль, известный своим новаторским подходом ко многим вопросам, так сильно отстает от западного мира, когда речь идет о борьбе с курением?

По мнению Philip Morris International, ведущего производителя сигарет в мире и в Израиле, причина этого заключается в налогообложении.

Цель Philip Morris — возглавить изменения. Лишь недавно было объявлено, что одна из основных целей компании состоит в том, чтобы к 2025 году 50% ее доходов поступали от бездымных продуктов.

«Несколько лет назад компания Philip Morris решила совершить кардинальные, даже исторические изменения и представила общественности свое видение «будущего без табачного дыма». Наше видение может затронуть более миллиарда взрослых курильщиков во всем мире, — сказал Рой Амит, генеральный директор PMI в Израиле. — Мы очень ясно заявляем: если вы не курите, то и не начинайте. Если вы курите, бросьте, а если не можете бросить — найдите альтернативу. Мы поставили перед собой цель максимально уменьшить воздействие обычных сигарет (на основе сжигания табака) за счет разработки передовых технологических альтернатив, основанных на научных исследованиях, и предлагать их в качестве альтернативы взрослым курильщикам, которые не бросают эту привычку. Сегодня большая часть ресурсов компании направлена ​​​​на реализацию этого видения».

Любое употребление табака вредно, но хуже всего курение.

Следует отметить, что и бездымные альтернативы небезопасны и вызывают привыкание. Лучший выбор, который могут сделать курильщики, — это полностью отказаться от сигарет и никотина.

Но если вы все же решите употреблять никотин, вы должны понимать, что дым является основной причиной болезней, вызванных курением, поэтому его следует избегать. Никотин, вопреки распространенному мнению, хотя действительно вызывает привыкание и не является безопасным, не является основной причиной болезней, связанных с курением.

Согласно некоторым исследованиям, использование нагревания или испарения табака может снизить воздействие вредных химических веществ на курильщика и окружающих его людей. Если кто-то уже курит, PMI хочет убедить их использовать вместо этого альтернативу, такую ​​как нагревание табака.

Независимые исследования, проведенные Агентством общественного здравоохранения Англии и Консультативным комитетом по табаку коллегии врачей Великобритании, говорят о том, что нагревание табака снижает вред от курения на 95%. Другие эксперты утверждают, что вейпинг так же опасен, как и обычное курение.

В своем интервью The Jerusalem Post Рой Амит и несколько других руководителей высшего звена в PMI признали, что курение сигарет вредно для здоровья. Но когда их спросили, рассматривает ли Philip Morris возможность полного прекращения производства сигарет, учитывая их прекрасную осведомленность, насколько это вредно, они ответили, что если компания просто возьмет и немедленно прекратит производство сигарет, один из других ведущих брендов на рынке сразу займет эту нишу.

Вместо того чтобы позволить этому случиться, Philip Morris хочет использовать свою долю рынка для постепенного убеждения курильщиков отказаться от сигарет (произведенных ими или кем-либо еще) в пользу бездымных продуктов. Но сначала им придется столкнуться с серьезным препятствием, стоящим на их пути: израильской регуляцией.

PMI пытается объяснить израильским ведомствам, что следует изменить их жесткую позицию в отношении налогообложения альтернатив курению сигарет, которое, по утверждению компании, является одним из ведущих факторов стабильной доли курильщиков в Израиле, и это на фоне тенденции снижения употребления сигарет в многих странах мира.

Важно подчеркнуть, что Израиль – единственная страна, где налогообложение альтернатив выше, чем налогообложение сигарет.

В Японии общий налог на обычные сигареты по состоянию на 2020 год составлял 61%, а налог на товары для нагревания табака (HTP) – 52,14%. Эта 9-процентная разница в налогообложении сигарет по сравнению с HTP стала значительным стимулом для 22% мужчин в Японии, которые решили отказаться от сигарет и перейти на бездымные альтернативы.

Точно так же в Дании (разница в 154% в пользу HTP), Великобритании (73%), Германии (123%), Италии (107%) и множестве других стран число курильщиков сигарет сократилось пропорционально более благоприятному налогообложению приборов для нагревания табака. В то время как процент курильщиков в Израиле остается неизменным и даже увеличивается по мере роста населения. Почему?

В списке 25 (из 39) стран ОЭСР Израиль является единственной страной, которая облагает альтернативы курению более высоким налогом, чем сами сигареты. Разница составляет около 6%. Исключительное положение Израиля среди этих стран является довольно сильным аргументом в пользу PMI.

«Чтобы преуспеть на пути к бездымному миру, должно произойти многое из того, что происходит в других странах, но не в Израиле», — сказал Амит. В этом смысле, отметил он, «Израиль потерпел неудачу там, где другие страны добились успеха».

«Я не виню министерство здравоохранения. Не то чтобы они не пытались, — сказал Амит. — Я хочу сказать, что нам нужно делать больше. Чтобы двигаться вперед быстрее, организации общественного здравоохранения должны сотрудничать с табачной промышленностью для продвижения идеи снижения вреда от табака в Израиле. Все это в сочетании с повышенными стандартами безопасности, как это происходит в других странах. Я обращаюсь к регулирующему органу в Израиле с просьбой сформулировать местную стратегию, основанную на снижении ущерба, причиняемого обычными сигаретами и другими способами сжигания табака, чтобы поощрять предложение альтернатив тем, кто в противном случае не бросил бы курить сигареты вообще».

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