Почти 20 млн человек уже выбрали IQOS вместо сигарет

Компания Philip Morris Ltd пришла к соглашению с Altria Group Inc. о расторжении коммерческого контракта в отношении IQOS и с апреля 2024 года будет владеть исключительными правами на маркетинг и распространение устройства в США. Рынок Соединенных Штатов считается крупнейшим и ведущим в мире в области бездымных табачных изделий и альтернатив сигаретам, в которых табак сжигается.

Генеральный директор компании Philip Morris Ltd Яцек Ольчак сказал при подписании договора: «Сегодня мы отмечаем историческую веху на нашем пути к бездымному будущему. Это соглашение предоставит нам полные права на торговлю IQOS в США через 18 месяцев для реализзции всего потенциала этого изделия на крупнейшем в мире рынке бездымных продуктов, используя при этом стратегические и финансовые обязательства компании для достижения успеха».

IQOS является ведущей в мире альтернативой сигаретам, основанной на нагревании табака вместо его сжигания. Он имеет подтвержденную тенденцию к значительному росту на многочисленных международных рынках Европы и США, которые открыты для продвижения научно обоснованных табачных изделий, снижающих вредное воздействие, в качестве альтернативы обычным сигаретам для взрослых курильщиков, которые не прекращают их курение. С 2008 года компания Philip Morris инвестировала более 9 миллиардов долларов в исследования и разработку бездымных продуктов, и теперь они доступны более чем на 70 рынках по всему миру. Согласно оценкам, 13,5 миллионов взрослых курильщиков уже перешли на IQOS и бросили курить сигареты, а общее количество пользователей IQOS по всему миру составляет около 19,5 миллионов человек (включая курильщиков, которые еще не прекратили употребление сигарет).

Около двух с половиной лет назад, в июле 2020 года, Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовало распоряжение, разрешающее продажу IQOS и фактически признающее его табачным продуктом, который кардинально отличается от сигарет. Решение было принято после углубленного научного исследования, длившегося около 4 лет. Это первый случай, когда FDA разрешило вывести на рынок инновационную альтернативу для курильщиков с меньшим воздействием вредных веществ по сравнению с курением сигарет. В марте 2022 года FDA опубликовало еще одно распоряжение, в котором предоставило аналогичное разрешение системе IQOS3 нового поколения, указав, среди прочего, что «(1) эта система нагревает табак, а не сжигает его; (2) обеспечивает значительное сокращение образования вредных химических веществ; (3) научные исследования показали, что полный переход с обычных сигарет на IQOS значительно снижает воздействие на организм вредных химических веществ».

Генеральный директор компании Philip Morris в Израиле Рой Амит: «Успех IQOS во всем мире — это свершившийся факт и настоящая революция. Philip Morris представила этот продукт в Израиле с целью сделать его доступным для взрослых курильщиков, которые не бросают курить. Это альтернатива продолжению курения обычных сигарет, которая, как четко установлено, снижает воздействие вредных химических веществ. Мы надеемся, что власти Израиля увидят в бездымных альтернативах возможность улучшить здоровье населения, учитывая высокий уровень курения в Израиле, который остается неизменным в последние годы, согласно собственным данным Министерства здравоохранения».