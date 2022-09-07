Получение статуса на гуманитарных основаниях после прекращения отношений с гражданином Израиля

В рамках этой публикации, Ави Аптекман ознакомит своих читателей с внутренними инструкциями МВД относительно прекращения ступенчатой процедуры, которые, к большому сожалению, известны не многим.

Нередки случаи, когда ступенчатая процедура на получение израильского гражданства прерывается не по вине иностранного гражданина/ки, а ввиду ряда обстоятельств, таких как: прекращение отношений (в данном варианте совершенно неважно был ли заключен официальный брак или нет) по инициативе одной из сторон, смерть супруга/и имеющего израильское гражданство и т.д. Результатом прекращения ступенчатой процедуры для не гражданина Израиля, в подавляющем большинстве случаев, будет письменном указание МВД покинуть Израиль в самые кратчайшие сроки.

Обычно работники МВД не проявляют инициативу ознакомить иностранных граждан с внутренними инструкциями, дающими право остаться в Израиле и получить законный статус несмотря на прекращения отношений или смерть партнера.

Итак, вы получили решение МВД покинуть страну ввиду причин, описанных выше и вас не проинформировали о существовании межведомственной комиссии по гуманитарным вопросам, задача которой рассмотреть каждый случай в отдельности и вынести решения на основании лично ваших, специфических обстоятельств, и вашего права остаться в Израиле на законных основаниях, несмотря на прекращение отношений? Или работники МВД сообщили вам о существовании данной комиссии, но утверждают, что вы не подпадаете под критерии, при которых ваше дело должно быть передано на рассмотрение комиссии? Не спешите с отъездом, не проверив законность данного решения и не отстояв свои права, предписанные законом и внутренними инструкциями МВД.

Рассмотрим те самые критерии, при которых МВД обязано передать ваше дело на рассмотрение межведомственной комиссии по гуманитарным вопросам:

— Ваши отношения с гражданином Израиля были прекращены, по инициативе одной из сторон и у вас есть общие дети. Вы имеете визу А5, полученную в рамках ступенчатой процедуры и прошла половина срока ступенчатой процедуры. Общий ребенок проживает с вами или с вашим супругом, но вы поддерживаете с ним связь.

— Ваши отношения с гражданином Израиля были прекращены в связи с его смертью и у вас есть общие дети. Вы имеете визу А5, полученную в рамках ступенчатой процедуры и прошла половина срока ступенчатой процедуры. Общий ребенок проживает с вами или не проживает с вами, но на это имеются основания.

— Ваши отношения с гражданином Израиля были прекращены в связи с его смертью и у вас нет общих детей. Вы имеете визу А5, полученную в рамках ступенчатой процедуры и прошла половина срока ступенчатой процедуры.

Если же вы не отвечаете ни одному пункту из перечисленных выше, но на ваш взгляд ваши личные обстоятельства заслуживают внимания гуманитарной комиссии, вы можете настоять на передаче вашего дела на её рассмотрение.

Важно отметить, что обращение в гуманитарную комиссию должно быть незамедлительным, в рамках срока, отведённого вам МВД на выезд из Израиля. Своевременное обращение, избавит вас от нарушения визового режима, что несомненно благополучно скажется на решении комиссии.

Если на момент обращения в межведомственную комиссию вы находитесь в Израиле на незаконных основаниях, данный факт никоим образом не лишает вас права на рассмотрение вашего дела комиссией, при наличии гуманитарных оснований.

Лишение гражданства после развода

Рассмотрим несколько ситуаций, при которых после развода возможно лишение гражданства.

— Получение гражданства в соответствии с Законом о возвращении

По Закону о возвращении брак с евреем дает право на репатриацию и получение израильского гражданства по приезду в страну.

Например:

Он еврей она нет. Брак заключили в стране исхода (Россия). Репатриировались в Израиль, через 2 года развелись. Это пример семьи, репатриировавшейся в соответствии с Законом о возвращении. Брак был заключен до репатриации в страну, и супруга получила гражданство сразу же, приехав в Израиль, в соответствии с Законом о возвращении.

В этом случае даже после развода, у неё сохранится Израильское гражданство.

— Получение статуса в соответствии с Законом о гражданстве и с Законом о въезде в Израиль.

Рассмотрим такой пример:

Он — еврей, Она — нет. Он репатриировался в Израиль в соответствии с Законом о возвращении. Полетел в гости в Украину, познакомился с девушкой и, уже будучи гражданином страны, женился в Украине на этой девушке. Во время ступенчатой процедуры — развод.

В этом случае девушка приехала в страну в соответствии с Законом о въезде в Израиль («Хок а книса ле Исраэль») и должна была получить гражданство в соответствии с Законом о гражданстве, а не Законом о возвращении. В случае развода, прервав ступенчатую процедуру, она не получит гражданства и будет вынуждена покинуть страну.

Если брак был настоящим, и есть дети (граждане Израиля), то даже при приостановлении ступенчатой процедуры (после развода) есть возможность получить легальный статус в стране.

Если вы или ваши родственники, друзья, знакомые, столкнулись с трудностями в любых вопросах получения статуса или гражданства, мы точно знаем, как вам помочь.

Адвокат Ави Аптекман.

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