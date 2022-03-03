Практичные подарки для прекрасных дам

Когда был придуман День 8 марта, женщины боролись за свое равноправие. Сегодня это день, когда мужчины борются за любовь, проявляют ее и демонстрируют. Убирают и готовят. Ведут женщин в ресторан, радуют цветами и подарками. Возлюбленных, жен, мам, сестер, дочерей – всех. Потому что это – женский день. Окончательно и бесповоротно. Однако выбор подарка зачастую ставит сильный пол в тупик.

Чем же удивить прекрасных дам? Не стоит дарить милую безделушку (неважно, дешевую или дорогую), которой она умилится поначалу, а потом забросит в дальний угол. Желательно, чтобы подарок был практичным, чтобы радость от его получения не ограничилась одним моментом, а отзывалась долгим послевкусием, как хорошее выдержанное вино. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию пять идей таких подарков, включающих как лучшие новинки последнего года, так и проверенную классику, среди которых вы обязательно сможете найти что-то подходящее для ваших замечательных женщин.

В наше время многие предпочитают дарить и получать в подарок эмоции и впечатления. Если ваша любимая пользуется декоративной косметикой, то с помощью международной компании IL MAKIAGE можно преподнести ей сразу и материальный подарок, и необычный опыт.

Курс Touch Up предлагает всего за 2 урока – один групповой и один индивидуальный – освоить профессиональные техники макияжа и научиться преображать себя без помощи визажиста. Чему там учат?

— Правильно ухаживать за кожей в зависимости от ее типа,

— скрывать несовершенства кожи (хотя у вашей любимой, разумеется, все идеально),

— подбирать оптимально подходящие косметические средства и правильно их применять,

— создавать вечерние и повседневные образы…

И это далеко неполный список практических навыков, которые дает курс. Причем пользу от него получите и вы, ведь если ваша вторая половинка научится быстро и профессионально краситься, то вам придется меньше ждать её перед выходом «в свет».

Важно отметить, что стоимость курса составляет 389 шек., но при этом 289 шек. вернутся обратно в виде Gift Card на покупку шикарной косметики IL MAKIAGE, которой получательница подарка тоже будет очень рада. Обучение ведется на иврите, но в школе есть немало преподавателей, говорящих по-русски, и можно попросить о встрече с одним из них на индивидуальном занятии.

Узнать все подробности и заказать можно здесь: https://touch-up.ilmakiage.co.il/

Есть и другой вариант подарка, полезного для её красоты – это средства для ухода за кожей лица или тела. Чтобы угодить ей и не потратить зря бешеные деньги, важно знать, какие ингредиенты делают косметику эффективной. Итак, запоминайте или записывайте:

— Гиалуроновая кислота — вещество, которое естественным образом вырабатывается организмом и в высоких концентрациях содержится в коже. Она отлично увлажняет кожу, придает ей сияющий вид и поддерживает упругость. С годами природная выработка организмом данного вещества значительно уменьшается, что приводит к старению кожи и появлению морщин. Примеры средств с высоким содержанием гиалуроновой кислоты: сыворотка-филлер LIFTACTIV SUPREME EPIDERMIC FILLER () и гель-бустер MINERAL 89 от Vichy, серия HYALU B5 от La Roche Posay.

— Витамин В5 – усиливает действие гиалуроновой кислоты и помогает восстанавливать повреждения, благодаря процессу эпителизации кожи. Содержится, например, в серуме, кремах для лица и для глаз из упомянутой выше линейки HYALU B5 от La Roche Posay.

— Церамиды (керамиды) — природные липиды (жиры), одна из главных составляющих гидролипидного слоя кожи. Недостаток церамидов может приводить к сухости кожи и ее раздражению. 3 незаменимых основных церамида (1, 3 и 6-II) входят в состав косметических средств для лица и тела бренда CeraVe.

— Коллаген – один из основных компонентов кожи, отвечающий за ее молодость и упругость. Волокна коллагена образуют внутреннюю структуру кожи, обеспечивая ее эластичность, но с возрастом способность организма к выработке этого белка снижается почти на 75%, а кроме того, происходит ухудшение его качества. Коллаген содержат средства из серии LIFTACTIV от Vichy, в частности, дневной и ночной кремы LiftActive Collagen Specialist.

Кстати, все упомянутые средства выпускаются брендами дермокосметики, то есть, они гипоаллергенны и протестированы под контролем дерматологов, в том числе на чувствительной коже.

В прошлом году на израильский рынок впервые вышли товары отечественного бренда PROVEN by yullia. Сеть салонов красоты yullia совместно со специалистами в области медицины и химии разработали линию косметических средств и аксессуаров, которая поможет вашим прекрасным дамам не просто хорошо выглядеть, не только маскировать проблемы, но и на самом деле их решать. Серия включает в себя кремы для рук и ног, средства для ногтей, аксессуары для маникюра и педикюра и т.д. Вся продукция PROVEN by yullia соответствует стандартам ISO и GMP и одобрена Министерством здравоохранения Израиля и Израильской диабетической ассоциацией. В составе средств исключены парабены, а безопасность доказана без тестирования на животных.

Все подробности о продукции PROVEN вы можете прочесть на сайте https://bit.ly/3KCS1UW

Если девушка или женщина курит, и вам никак не удается убедить ее бросить эту вредную привычку, хорошим подарком станет модный и стильный гаджет IQOS. IQOS – это прибор, предназначенный для взрослых курящих людей, инновационное технологическое устройство нагрева табака, которое не производит дым и снижает воздействие вредных химических веществ. IQOS стал первым в истории электронным устройством, получившим разрешение на продажу от FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), которое после всестороннего изучения вопроса, длившегося около 4 лет, установило, что за счет нагревания табака в приборе вместо его сжигания воздействие вредных химических веществ значительно снижается по сравнению с курением сигарет.

Приборы IQOS выпускаются в самых разных цветовых вариантах и с подходящими по гамме аксессуарами, так что можно подобрать подарок, соответствующий вкусу и стилю вашей подруги. Хотя лучше убедите её совсем бросить курить!

Отличным подарком к 8 марта станет и телефон Samsung. Несмотря на огромное разнообразие аппаратов на любой вкус и кошелек, остановимся на двух моделях.

– Самый последний ультрасовременный телефон Samsung Galaxy S22 – в варианте простом, «+» или Ultra. Возможности его огромны, камеры не уступают профессиональным большим фотоаппаратам и видеокамерам, а безопасность непревзойдённа. Такой подарок особенно подойдет девушкам, которые любят снимать фото и видео дли инстаграма, тик-тока и просто для себя.

— Очень мощный и стильный компактный складывающийся телефон Galaxy Z Flip3 5G. Качество его снимков также великолепно, а селфи можно делать без помощи рук в режиме Flex. Это идеальное устройство для просмотра видеороликов или сериалов на YouTube без необходимости держать устройство в руках. Новые модернизированные стереодинамики Z Flip3 с технологией Dolby Atmos® предлагают потрясающую глубину, резкость и пространственные эффекты, независимо от того, что вы смотрите.

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