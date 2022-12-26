Праздничный макияж к встрече Нового года

Как бы то ни было, все мы знаем, что одна деталь всегда остается неизменной – кожа лица должна сиять, а макияж – быть на высоте, вызывая шквал комплиментов: «Отлично выглядишь! Ты вся светишься! Как тебе удалось достичь такого эффекта?»

Мы собрали для вас несколько лайфхаков, благодаря которым успех будет вам обеспечен.

Во-первых, начните подготовку кожи с маски для лица. Очищение кожи – основа для стильного сияющего макияжа. Для этого отлично подойдет грязевая магнитная маска бренда -417, стремительно покорившая мир ухода за кожей. Она создана на основе грязи Мертвого моря, богатой минералами и известной своими питательными и восстанавливающими свойствами. Нанесите маску на очищенную кожу лица на 10 минут. Для снятия маски воспользуйтесь магнитом, завернутом в папиросную бумагу. Эта инновационная технология позволяет мгновенно удалить омертвевшие клетки и добиться глубокого очищения кожи. В завершении процедуры смойте остатки маски

водой комнатной температуры. Вы почувствуете, что ваша кожа стала мягкой, упругой и сияющей – готовой к нанесению праздничного макияжа.

Первый этап в уходе за кожей – это серум. Все мы знаем, что серум концентрированно увлажняет кожу. Но знакомы ли вы с новым поколением сывороток? Серум Витамин C компании FRE в двадцать раз эффективнее своих предшественников, он устраняет пигментные пятна и шероховатости, придает коже желаемое сияние. После нанесения серума перейдите к крему для глаз и завершите процедуру нанесением увлажняющего крема, в зависимости от состояния вашей кожи. Слышали ли вы о главной тайне визажистов? Профессиональные визажисты и знаменитости, среди которых Леди Гага и Гвинет Пэлтроу, давно открыли для себя Lait-crème concentré от Embryolisse, эффективно увлажняющий кожу лица и защищающий ее от негативного воздействия окружающей среды. Это средство служит отличной базой для нанесения макияжа, а также может использоваться как увлажняющий крем и маска для лица. После очищения и увлажнения можно перейти непосредственно к нанесению макияжа. Не отказывайтесь от праймера – он обеспечит безупречность и стойкость макияжа. Новый праймер Grip от Revlon защитит вашу кожу и обеспечит идеальный вид макияжа на долгое время.

Для того, чтобы придать коже здоровый, свежий и сияющий вид, как у супермоделей, рекомендуется использовать стойкий тональный крем. Парфюмерные сети предлагают широкий выбор тональных кремов от разных производителей. Мы рекомендуем новую тональную основу ColorStay Full Cover от Revlon – она устойчива в течение длительного времени, придает коже матовый тон и практически не ощущается на коже. Для макияжа модели на фото мы использовали тональную основу Full Cover оттенка 220. Для скрытия дефектов кожи и достижения сияющего эффекта используйте новый стойкий консилер из серии ColorStay компании Revlon. Он отлично покрывает кожу и придает ей естественный вид.

Еще один полезный совет для идеального макияжа: смешайте тональную базу или консилер с кремом-филлером от -417 и нанесите на область вокруг глаз и в районе мимических морщин возле носа и губ. Это отличный патент для разглаживания кожи и ретуширования мелких морщин.

Зафиксируйте макияж при помощи блестящей пудры Skinlights от Revlon оттенка 201, подчеркните скулы рассыпчатыми румянами 033 оттенка Very Berry. Для создания эффекта острых высоких скул нанесите румяна чуть выше линии скул – вы сразу увидите разницу.

Чтобы добиться вида сияющих глаз, мы предлагаем использовать блестящие кремовые тени ColorStay от Revlon оттенка 720. Легкими похлопываниями кончиков пальцев нанесите тени на веки и на дугу купидона над верхней губой, так ваши губы будут выглядеть более объемными.

Ну, и какой же макияж без туши для глаз? Подчеркните ресницы черной тушью. Тушь SO FIERCЕ компании Revlon придаст вашему взгляду и всему образу загадочности.

Брови! Брови играют важнейшую роль. Добиться широких аккуратных и подчеркнутых бровей сегодня легко и в домашних условиях, благодаря новым косметическим средствам искусного мастера бровей Шир Накаш – основательницы и владелицы академии красоты, специализирующейся на микропигментации, расположенной в

комплексе Азриэли в Тель-Авиве. Для макияжа бровей модели на снимке мы использовали тонкий карандаш для бровей цвета Natural Brown, а поверх нанесли прозрачную тушь для бровей, которая фиксирует волоски и обеспечивает ухоженный вид бровей в течение длительного времени.

Для завершения образа нам понадобится красная помада. Начнем со стойкого контурного карандаша для губ красного оттенка, затем нанесем на губы помаду Satin Ink «My Own Boss» насыщенного красного цвета, которая легко ложится на губы, не сушит их и сохраняет цвет в течение многих часов.

И последний штрих праздничного элегантного образа: нанесите на зону декольте, рук и ног прозрачный спрей с блестками для тела GUESS и женственные романтические духи I WANT CHOO FOREVER от JIMMY CHOO.

Ваш праздничный образ готов — С новым годом!

https://www.onlys.co.il/beauty/makeup