Праздник непослушания по-израильски

Все дети мечтают поскорее стать взрослыми. Им кажется, что тогда их жизнь станет просто сказочной, можно будет делать лишь то, что хочешь, и проводить время в свое удовольствие. Разумеется, каждый взрослый знает, что это совсем не так.

Но поскольку дети редко слушают доводы родителей, то чтобы убедить их, создаются книги и фильмы о мальчиках и девочках, которые волшебным образом превратились во взрослых и быстро пожалели об этом. Среди таких произведений — «Сказка о потерянном времени», «Большой», «Из 13 в 30», «16 желаний» и т. д.

С 20 октября в видеотеке HOT VOD Young (кнопка 2 на пульте НОТ) можно будет смотреть премьеру оригинального израильского сериала на эту тему, название которого — «Гадоль алейну» — переводится на русский язык как «это слишком для нас», «для нас это неподъемная задача», «мы не справимся».

Эта совсем новая увлекательная комедия рассказывает историю трех закадычных друзей — Бари, Юваля и Герцля, которые уже несколько лет живут вместе в приюте для сирот. Но в один совсем не прекрасный день маленькая ошибка превращает их в 31-летних мужчин с гораздо более сложной жизнью. Как трое детей в телах взрослых справятся с новой реальностью?

Роли главных героев в сериале исполнили участники знаменитого стендап-трио «Ма кашур» — Цион Барух, Аси Исраэлоф и Шалом Михаэльшвили. Кроме того, в фильме снимались легендарная Орна Банай, известная модель и актриса Яэль Элькана и совсем юный, но уже опытный актер Гур Эден, сыгравший главную роль в сериале «Шакшука» и эпизодическую – в «Главной кассе».

Смотрите премьеру забавного и поучительного израильского сериала «Гадоль алейну» с 20 октября в видеотеке HOT VOD Young. Кроме того, с 23 октября сериал будет транслироваться на канале ZOOM (номер 71) – только для юных зрителей НОТ.

ХОТ: наслаждайтесь каждым мгновением!