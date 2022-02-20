Пушистые сотрудники: как домашние животные помогают нам работать и учиться?

20 февраля – Международный день любви к домашним питомцам. А знаете ли вы, что животное в доме приносит не только массу приятных эмоций и радостных минут, но и вполне ощутимую пользу? И речь идет совсем не о ловле мышей и охране жилища!

Известно, что правильная организация рабочего пространства способна повысить продуктивность сотрудников. И как бы парадоксально это ни звучало, но одним из факторов, значительно влияющих на повышение работоспособности, являются домашние животные, которые помогают снизить уровень тревожности и стресса.

Мнение о том, что домашним животным нет места в рабочем процессе, уходит в прошлое. Зарубежные компании уже давно и успешно практикуют политику Pet Friendly Workspace. А данные научных исследований и опросов подтверждают их опыт.

Например, исследование медицинского центра Banfield и компании Mars International показало, что 80% владельцев собак воспользовались периодом самоизоляции и работали из дома, чтобы стать ближе со своим питомцем. Кстати, в разгар эпидемии коронавируса люди во всем мире значительно чаще заводили четвероногих друзей: каждый третий человек взял в дом новую кошку или собаку!

Тот же опрос выяснил, что 60% участвовавших в нем руководителей готовы проявлять гибкость и разрешать сотрудникам работать удаленно и дальше, чтобы они могли проводить больше времени со своими питомцами. А 50% менеджеров планируют позволять работникам брать животных с собой в офис. Это решение оказывается очень полезным для компаний: около 50% фирм, в которых можно приводить на работу питомцев, отметили повышение производительности труда, а 24% указали, что их сотрудники выглядят более счастливыми.

75% опрошенных руководителей сказали, что животные сделали их более лояльными и понимающими проблемы сотрудников, и они находят, что политика доброжелательного отношения к домашним питомцам несомненно является разумной бизнес-стратегией. Еще один интересный факт: каждый третий представить поколения «миллениалов» заявил, что готов был бы подумать о поиске другой работы, если бы их нынешняя служба не придерживалась политики Pet Friendly.

Организовавший это исследование концерн Mars уже много лет положительно относится к домашним животным на рабочем месте, в том числе и в своем израильском филиале – Mars Wrigley Israel. Не многие знают, что эта знаменитая своими сладостями компания является и крупнейшим в мире производителем кормов для животных, владеет самой большой сетью ветеринарных клиник и больниц в США и вкладывает значительные средства в исследования по теме взаимодействия людей и их питомцев. Поскольку на сегодняшний день все больше и больше фирм и организаций перенимают тенденцию Pet Friendly Workspace, компания Mars готова делиться своими разработками и помогать другим внедрять эту полезную практику.

Доктор Пол Слон, сертифицированный ветеринар и директор по научным связям Royal Canin Israel, дочерней компании концерна Mars, согласен с тем, что животные на рабочем месте – это хорошо, но в то же время рекомендует учитывать особенности и факторы окружающей среды. «Важно, чтобы эту идею поддерживали все, — говорит он. – Либо необходимо установить правила, актуальные именно для вашей фирмы. Например, если в офисе есть хотя бы один сотрудник, который боится собак, следует позволить брать с собой питомцев только в тот день, когда он работает из дома. В любом случае приводить на работу можно лишь тех собак, которые хорошо ладят с людьми и своими собратьями и приучены ходить в туалет только на улице. Нужно взять с собой поводок, чтобы иметь возможность привязать собаку рядом с хозяином, обеспечить её водой, а если рабочий день длинный – то и едой. По своему опыту могу сказать, что собаки ведут себя спокойнее после физических нагрузок, поэтому имеет смысл часть пути на работу (2–3 км) проделывать пешком».

Общение с животными полезно не только взрослым. И теперь это подтверждено официально! Новое исследование Royal Canin показало, что домашние питомцы помогали справиться с напряжением и чувством одиночества также детям, которые в период пандемии были вынуждены оставаться в изоляции. Для большинства учеников оказаться вырванным из привычной школьной среды – это огромный стресс, но опрос родителей, чьи дети находились на домашнем обучении, показал:

— 8 из 10 респондентов ответили, что домашний питомец помог их детям справиться с чувством одиночества и отрыва от социума;

— почти 70% респондентов указали, что ежедневное общение с кошкой или собакой значительно снижает уровень стресса и беспокойства в доме, а также улучшает настроение детей, вынужденных проводить по много часов в день перед монитором;

— 9 из 10 родителей ясно видят улучшение эмоциональных и социальных навыков своего ребенка, в том числе рост энергии и способности концентрироваться;

— домашние животные положительно влияют на успеваемость в любом возрасте в целом, и на онлайн-обучение ребенка в частности.

— уход за домашними животными отвлекает детей от экранов гаджетов.

И еще один интересный вывод исследования Royal Canin: оказывается, усиление связи между детьми и их питомцами имеет также много преимуществ для самих животных. Большинство респондентов отмечает, что их питомец становится спокойнее, когда ему удается проводить больше времени с детьми.

Доктор Пол Слон, который в прошлом занимался лечением пациентов с помощью домашних животных и хорошо знаком с влиянием собак и кошек на душевное состояние детей, тоже подтверждает, что в периоды вынужденной изоляции и дистанционного обучения домашние питомцы способны снижать уровень стресса и беспокойства у своих маленьких хозяев. Кроме того, уход за животным расширяет возможности ребенка и прививает ему чувство ответственности.

В общем, наши пушистые друзья могут радовать и поддерживать нас везде и всегда, и в офисе, и дома, но не стоит забывать, что сами питомцы тоже нуждаются в нашей поддержке, заботе и хорошем отношении.

Фото: www.freepik.com, Алекс Авни

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