Репатриант из Украины перенес две пересадки почки и операцию на сердце

Иногда жизнь играет с нами злую шутку, но это не повод отчаиваться. Всегда можно верить в лучшее. Юрий Гафт – репатриант из Украины, музыкант и человек, который перенес две пересадки почки и операцию на сердце, рассказывает о том, как он справился с этим, оставаясь неизменным оптимистом.

— Я с детства страдаю диабетом, и со временем у меня началось осложнение на почки. Много лет тому назад я впервые обратился к нефрологу. Врач считал, что мне нужна пересадка почки, но в ней нуждается очень много людей, потому получить донорский орган может лишь тот, кто уже проходит процедуры диализа. В итоге мое состояние продолжало ухудшаться, и я тоже попал на диализ. Тогда мама, которой на тот момент было 64 года, решила стать моим донором и отдала мне свою почку. Операция прошла успешно. Спустя 9 лет она, слава Богу, еще жива. Чувствует себя, конечно, хуже чем раньше, но это связано по большей части с возрастом. Вторая почка у мамы работает, и наличие только одной почки не создаёт особенных проблем в её обычной жизни.

Как мне объяснили врачи, среднестатистический срок жизни пересаженной почки – 8–9 лет. Да, известны случаи, когда такой орган функционирует 20 или 25 лет, но это уже исключение из правил.

Примерно через 8 лет пересаженная почка стала хуже работать и параллельно у меня начались проблемы с сердцем. Я думаю, что у меня был инфаркт, который я перенес «на ногах». На этом фоне развился отек легких. Одной из причин плохой работы почки могли быть проблемы с сердцем. Я принес своему нефрологу данные исследования сердца, после чего он прямо из кабинета немедленно направил меня в больницу на процедуру «центур» (катетеризацию сердца). «Центур» делается с введением контрастного вещества, что противопоказано для почек. Вскоре мне провели операцию коронарного шунтирования, поставили 4 шунта.

И я снова я вернулся на диализ. Врачи сказали, что поскольку мама отдала мне почку, при продвижении в очереди мне полагаются льготные баллы (точнее, они полагаются маме и ее ближайшим родственникам, т. е. мне). Но средний срок ожидания донорской почки и при этих вводных данных обычно составляет 5 лет. В тот момент моя жена тоже решила пожертвовать мне почку, поскольку у нас одна группа крови. Но когда она сдала анализы, выяснилось, что у нее у самой есть медицинские проблемы, не позволяющие стать донором. И знаете, я никогда не воспринимал это как что-то ужасное. Надо относиться ко всему как к данности и продолжать радоваться каждому моменту жизни.

Однако мне повезло, и спустя полтора года мне сообщили, что для меня нашлась почка. Я не был первым в очереди, но вышло так, что она идеально подходила мне по всем параметрам, поэтому её решили пересадить мне. И вот в июне 2021 года мне пересадили вторую почку.

Как я уже говорил, помимо этого у меня есть проблемы с сердцем и сахарный диабет, но я не воспринимаю это как трагедию. Что бы ни случилось, нужно жить с этим и оставаться оптимистом. Иначе никак.

Я видел людей на диализе. Там есть пациенты разных возрастов. Это очень тяжёлая многочасовая процедура, которая отнимает массу сил и энергии. Особенно тяжело переносить то, что практически почти нельзя пить. Учитывается и жидкость, содержащаяся в продуктах, и набор разрешенных продуктов тоже ограничен. Но я хочу обратиться к тем, кто начал эти процедуры, особенно к молодым: не воспринимайте это как трагедию, нужно продолжать жить дальше. У вас еще вся жизнь впереди, и если вы избавитесь от плохих мыслей в голове, это изменит вашу жизнь, вы сможете в полной мере наслаждаться ею. И еще хочу сказать тем, кто принимает решение о пожертвовании органов своих скончавшихся близких: это решение спасает жизни и дает второй шанс многим людям. Подарите им этот шанс!

Беседовал Алексей С. Железнов

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В Израиле уже много лет существует карта донора «Ади», оформление которой означает согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке