RTVi и мир за 20 лет

Все новое – это хорошо забытое старое. И нередко старое оказывается лучше нового. Не всегда, но очень часто. Иначе почему мы пересматриваем старые любимые фильмы, развязку которых знаем наизусть, а порой даже помним каждую фразу любимых героев.

Относится это и к любимым телепрограммам. Помните, с каким интересом мы открывали для себя Америку в программах Виктора Топаллера? Следили за перипетиями политической жизни в программе «Особое мнение» на канале RTVi? И порой хочется вернуться назад, заново просмотреть на их героев сегодняшним взглядом, послушать старые интервью, проанализировать, как прошлое привело нас к настоящему, и подумать о будущем…

И вот теперь сделать это стало значительно легче, потому что в ХОТ появился новый канал RTVi RETRO. Смотреть его можно на кнопке 104 (а «Наше кино» переехало на канал 106).

Канал транслирует лучшие передачи, выходившие в эфир RTVi в течение 20 последних лет. Судьбоносных 20 лет.

Вы сможете посмотреть международные политические шоу с участием ведущих экспертов и интересных гостей, которые представляли разнообразные, зачастую диаметрально противоположные взгляды на обсуждаемые проблемы и события. Познавательные программы о психологии, различных профессиях, культурных событиях, жизни русскоязычных людей во всем мире: Америка, Израиль. Германия и далее везде. Культурные, развлекательные, передачи о кулинарии и стиле жизни…

А помните эти названия? «В Нью-Йорке с Виктором Топаллером», «Особое мнение», «Час Speak», «Американский ликбез», «Русский акцент», «Нам надо поговорить», «На троих», «Лиза из Сохо»? Телеведущих и корреспондентов Алексея Пивоварова и Михаила Шептуна, Марианну Минскер и Лику Длугач, Арсения Молчанова и Гарри Княгицкого. После 2003 года в команде журналистов RTVI работали лучшие журналисты, покинувшие телеканалы «НТВ», «ТНТ», «ТВ-6» и «ТВС» по идеологическим причинам.

Присоединяйтесь к каналу RTVi RETRO на кнопке 104, и все это снова будет на ваших экранах. Стоимость канала 12.90 шек. в месяц.

ХОТ — наслаждайтесь каждым мгновением!