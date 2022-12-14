Руслан Белый выступит в Израиле

Максимальная искренность, неординарное чувство юмора, критический взгляд на действительность, безжалостная самоирония и личное обаяние – вот те нерукотворные столпы, на которых зиждется такой популярный сегодня стендап.

Всеми этими качествами с лихвой обладает один из пионеров этого относительно нового, но очень динамично развивающегося в русскоязычном пространстве жанра — известный российский комик Руслан Белый. В январе со своими едкими и смешными сольными концертами он выступит в Беэр-Шеве, Ашдоде, Тель-Авиве и Хайфе.

«Реалист. Атеист. Пытается ходить в спортзал. Имеет вредные привычки. Воспитывался строгим отцом. Постоянно чем-то недоволен. 10 лет служил в армии. Закоренелый холостяк». Так коротко и аскетично характеризует себя один из самых популярных русскоязычных стендап-комиков Руслан Белый.

В Израиле его знают, прежде всего, по участию в популярных телепроектах канала «ТНТ» Comedy Club, Stand Up, «Открытый микрофон» и другим, а также по «живим» концертам в нашей стране.

Он не просто один из основателей этого жанра в России, он – один из самых популярных и авторитетных, а, главное, честных и острых стендап-комиков, не ограничивающий себя ни темами, ни рамками для них. Объектами его колких шуток могут стать, например, не оправдывающие надежды болельщиков футболисты, туповатые террористы ИГИЛ, девушки с ограниченным кругозором, его взаимоотношения с родителями – сторонниками патриархальных взглядов, о плодящем полчища зомби центральном российском телевидении, о застрявшей в безвременье России…

«Россия — огромнейшая страна, — начинает издалека Белый. — Я в этом году был в Калининграде и на Камчатке. Практически две крайние точки нашей страны. И от Калининграда до Камчатки лететь 11 часов со скоростью 900 километров в час! У нас единственная в мире страна, из которой можно вылететь, куда-то лететь 11 часов и все равно приземлиться в своей стране».

Понятное дело, комик имеет ввиду отнюдь не бескрайние просторы одной шестой суши… Не стесняется Белый и шуток на тему политики и власти. За что уже поплатился и не раз, но виду не кажет и настойчиво продолжает гнуть свою линию бескомпромиссного хлесткого стендапа. Но кто бы знал 25 лет назад, что только-только зародившаяся семейная династия военных Белых будет прервана, что закончивший с серебряной медалью школу и ставший на радость отцу-офицеру курсантом Воронежского военного авиационного инженерного института Руслан так генералом и не станет. И все из-за его врожденного юмористического дара, наработанного литературного таланта, тогда еще заключавшегося лишь в умении вовремя и смешно пошутить, и, конечно, телевизионной игры КВН, дававшей возможность молодым талантам проявить себя перед миллионной телеаудиторией.

Со своей институтской командой КВН «Седьмое небо» Руслан Белый дошел до лиги «Премьер». Внимательные телезрители и настоящие ценители этой игры наверняка в 2004 году обратили внимание на остроумного капитана этой команды, молодого лейтенанта, который на юрмальском фестивале «Голосящий КиВиН — 2004», в шутку, но очень ярко, смешно и талантливо признавался от лица команды в любви к «обеспеченной даме» Лайме Вайкуле.

Затем в жизни Белого были пять лет службы офицером, звание капитана, медаль «За отличие в военной службе» и уход из армии. В городском воронежском клубе КВН он познакомился с Юлией Ахмедовой и начал вместе с ней играть за команду «25-я».

В 2008 году Белому поступило предложение от канала «ТНТ» поучаствовать в шоу «Смех без правил», но Руслан дважды отказывался. Лишь через год на третий раз комик ответил согласием и сразу же стал победителем третьего сезона игры. Уже в 2010 году он переехал в Москву и начал тесно сотрудничать с телеканалом «ТНТ», участвуя в проектах «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy Баттл». В какой-то момент он становится резидентом Comedy Club и начинает регулярно выступать в жанре стендап. Темы его саркастичных шуток касались спорта, межличностных отношений, но наибольшей популярностью пользовались репризы о женщинах и всем, что с ними связано.

Действительно большой и массовый успех пришел к Белому в 2013 году, когда он создал личный проект «StandUp на ТНТ», благодаря которому вместе с ним стали популярны многие начинающие комики, включая Юлию Ахмедову, Тимура Каргинова, Стаса Старовойтова, Славу Комиссаренко, Виктора Комарова и Дмитрия Романова. Затем были фестиваль StandUp, новые телепроекты «Открытый микрофон», «Прожарка» и другие. Его карьера развивалась только по нарастающей, он давно уже пребывает в статусе звезды, все также собирает большие залы, удивляет публику новыми программами. Зная себе цену, он ушел с «ТНТ» в полностью автономное плавание, сейчас экспериментирует с Youtube, продолжает развивать свой стендап. Конечно, его юмор изменился: повзрослел, остепенился, заматерел. Белого все чаще беспокоят проблемы ответственности и общества, религии и морали, войны и мира, гражданина и страны.

«Этой стране нужны новые люди, — размышляет комик. — Новый Бродский, новый Нуриев, новый Высоцкий, новый Чайковский, новая Ахматова, новый Сахаров, новый Децл, новая Политковская. В этой стране слишком много старых. И им все не нравится».

Конечно, 2022 год изменил жизнь многих и отразился на мировоззрении целого поколения. Руслан Белый – не исключение. Простая человеческая совесть и профессия комика заставляют давать правдивые оценки происходящему. И честно говорить об этом со сцены.

«Правда невероятно экономит время». Это только одно из точных и глубоких замечаний о нашей повседневной жизни, сделанное «философом из Воронежа», как иногда в шутку его называют.

В Израиль на этот раз он везет совершенно новую программу под названием «Все еще», написанную за последние полгода на фоне происходящих событий. То есть — уже в новой реальности, в которой, тем не менее, «все еще» есть место главным человеческим ценностям: добру, справедливости, честности, чести и любви. В Беэр-Шеве, Ашдоде, Тель-Авиве и Хайфе Руслан Белый будет «все еще» говорить о людях и об обществе. Но теперь — еще и выборе, который должен сделать каждый. Скорее всего, на один из его израильских концертов, а то и на все, к Белому придет его бывший коллега по КВН, Comedy и «ТНТ» Семен Слепаков, который сегодня с семьей проживает в Израиле и тоже недавно с успехом проехал с концертами по городам и весям Земли обетованной. По крайней мере, об этом он намекнул в «Инстаграме» Белого, поприветствовав его сообщение о предстоящих в январе 2023-го израильских гастролях авторитетного комика.

В любом случае, все, кто придут на концерты корифея российского стендапа Руслана Белого в Израиле, обнаружат принципиально нового комика – серьезного, но веселого, мудрого, но бесшабашного, «звездного», но доступного. И «все еще» смешного, остроумного и харизматичного.

Израильские сольные концерты известного комика-стендаписта Руслана Белого с новой программой «Все еще» состоятся:

20 января 2023 года, в пятницу, в 20:00 – в Беэр-Шеве («Гейхал а-Тарбут Гистадрута»);

21 января 2023 года, в субботу, в 20:00 – в Ашдоде (Матнас «Дюна-Юд»);

22 января 2023 года, в воскресенье, в 20:00 – в Тель-Авиве («Бейт а-Хаяль»);

23 января 2023 года, в понедельник, в 20:00 – в Хайфе («Аудиториум»)

Билеты здесь: https://cursor.kassa.co.il/announce/73547

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting