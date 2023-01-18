Samsung анонсирует новинки завтрашнего дня

С помощью этих необходимых устройств мы создаем и потребляем контент, который объединяет, вдохновляет и развлекает нас. Мы не выходим из виртуального мира даже на ходу и не отключаемся от событий, даже не находясь за столом у компьютера. И в итоге мы можем управлять всеми аспектами нашей жизни с одного устройства — от привычек, связанных со здоровьем и хорошим самочувствием, до встреч, покупок, путешествий и многого другого. Поэтому людям нужны устройства, на которые они могут положиться, от брендов, которым они могут доверять. В то же время глобальные вызовы, такие как климатический кризис, заставляют нас переосмыслить то, как мы живем. Мы обязаны помочь создать лучший мир сейчас, стремясь к более справедливому и устойчивому будущему. Мы верим, что мобильные технологии могут стать катализатором обогащения жизни людей и помочь создать то будущее, которое мы себе представляем. Именно по этой причине мы делаем то, что делаем в Samsung Electronics.

Нет лучшего примера того, как Samsung реализует это видение, чем серия Galaxy S. В этом году серия Galaxy S выходит на новый уровень.

Наша система камер профессионального уровня становится все умнее, предлагая лучшие фото и видео при любом освещении. Наряду с оптимизацией аппаратного и программного обеспечения наш новейший набор чипов, созданный на основе философии открытого партнерства Samsung, обеспечивает самую быструю и мощную производительность Galaxy. Подключение к нашей экосистеме также становится проще и эффективнее, чем когда-либо.

Во главе серии Galaxy S находится Galaxy S Ultra. Это продукт, при использовании которого вы можете быть уверены, что получите лучшее из лучшего с новыми параметрами производительности и качества.

Мы полностью объединили самые любимые возможности Galaxy Note в модели Ultra, создав смартфон, сочетающий мощность, производительность и творческие возможности двух ведущих инноваций Galaxy в одном.

Galaxy S Ultra действительно стал вершиной инноваций Samsung Mobile, маркой, которая выделяется на фоне всего остального, и вскоре мы покажем вам, на что способен Ultra в еще большем количестве категорий устройств.

Производительность — это не только увеличение мощности. Речь также идет об инновациях, которые действуют с меньшим воздействием на окружающую среду.

Мы привержены борьбе с изменением климата и руководствуемся нашей новой экологической стратегией, направленной на то, чтобы сделать технологии, от которых мы зависим, более устойчивыми. Вот почему мы рассматриваем каждую фазу жизненного цикла продукта с упором на устойчивость.

Это означает создание устройств, которые служат дольше, обладают повышенной прочностью и надежностью. Это означает включение большего количества переработанных материалов в большее количество компонентов. Это означает сотрудничество с партнерами-единомышленниками, чтобы сблизить людей и обеспечить позитивные изменения для людей и планеты, устанавливая новые ориентиры для нашей отрасли.

1 февраля на Unpacked мы покажем, как инновации и экологичность в сочетании обеспечивают непревзойденный опыт премиум-класса.

В то время, когда ставки выше, чем когда-либо, мы подняли планку, раздвинув границы мобильного опыта — предоставив наши самые мощные мобильные возможности, которые вы будете с удовольствием использовать многие годы.

Мне не терпится поделиться с вами тем, что будет дальше.

Автор: Dr. TM Roh, President & Head of MX Business, Samsung Electronics