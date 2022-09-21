Samsung Electronics завоевал 42 награды от международной премии Design Excellence Awards 2022

Samsung получил две золотые, пять серебряных и одну бронзовую награду за инновационные дизайнерские решения, улучшающие образ жизни потребителей.

IDEA — одна из самых престижных в мире премий в области дизайна, учреждённая Американским обществом промышленных дизайнеров (IDSA), основанным в 1980 году для признания достижений в области промышленного дизайна. В этом году IDEA выбрала победителей в 20 категориях, включая «Дом», «Потребительские технологии», «Цифровое взаимодействие» и «Стратегия дизайна». Ключевые критерии оценки включают инновации в дизайне, пользу для потребителя и общества.

Дизайн продукции Samsung отражает меняющиеся ценности компании и инновационные технологии. Интерактивные, ориентированные на конкретные регионы и передовые проекты были признаны прогрессивными и вовлекающими.

” Мы будем постоянно стремиться давать нашим клиентам симбиоз стабильного опыта с творческими инновациями», — сказал Джинсу Ким, исполнительный вице-президент Центра корпоративного дизайна Samsung Electronics.

Bespoke завоевал две золотые награды за адаптивный дизайн и пользовательский интерфейс, соответствующий различным образам жизни

Кухонный комплект Bespoke US Kitchen Package (Bespoke US Kitchen Package & Bespoke FDR RF8000B), включающий холодильник, духовку, микроволновую печь и посудомоечную машину, стал одним из двух обладателей высшей награды.

Дизайн 4-дверного холодильника (French door), обеспечивает максимальное удобство использования, поскольку он поставляется со сменными дверными панелями, что позволяет выбрать подходящий вам стиль и внешний вид холодильника. Отделение для хранения напитков оснащено встроенным модулем, который сохраняет напитки свежими и холодными, а двойной автоматический лёдогенератор всегда обеспечит вас льдом.

Bespoke Jet™ — беспроводной ручной пылесос, также получил Золотую медаль за выдающийся дизайн.

Широкий ассортимент Продукции Samsung получил пять серебряных наград и одну бронзовую.

Galaxy Tab S8, удостоенный серебряной награды, был отмечен за его самый тонкий, легкий, но прочный корпус в сочетании с наибольшим 14,6-дюймовым AMOLED-дисплеем. Большой дисплей защищен алюминиевой рамой Armor, что делает устройство устойчивым к царапинам. Планшет также оснащен специальной подставкой для зарядки, S Pen и т.д.

Еще одним серебряным призером стала программа Galaxy Upcycling at Home, которая дает новую жизнь старым смартфонам Galaxy, превращая их в устройства для умного дома, с помощью простого обновления программного обеспечения. Благодаря приложению SmartThings пользователи могут переориентировать неиспользуемые смартфоны в устройства для умного дома.

Кроме того, серебряные награды достались:

Samsung India Keyboard, которая обеспечивает понятную работу клавиатуры смартфона, поддерживающую более быстрый и простой набор текста на 29 индийских языках.

Датчик готовки, который поможет вам гораздо проще готовить любимые блюда, подключив индукционную варочную поверхность Samsung к сервису SmartThings Kitchen.

Вытяжка Samsung Air Hood — это концептуальный дизайн, который сочетает в себе функции вытяжки, кондиционера и воздухоочистителя.

Бронзовая награда была присуждена чехлу Galaxy Z Flip3, который предоставляет безукоризненные свойства адаптации под любое удобное положение смартфона с помощью кольца или красочного ремешка.