Samsung Galaxy S22 – следующий шаг в будущее

Глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро сказал, представляя новую серию: «Камеры наших телефонов совершили настоящий переворот в том, как мы создаем контент, делимся им и общаемся друг с другом. На самом деле, мы выражаем себя и общаемся с людьми, которые важны для нас, с помощью фотографий и видео. Вот почему в новых аппаратах серии S мы сосредоточились на развитии новаторских возможностей съемки, как дневной, так и ночной. Galaxy S22 Ultra сочетает в себе функциональность Galaxy Note, любимые функции серии S и уникальный мобильный опыт. Это прорыв в мобильных технологиях, устанавливающий новый стандарт того, каким может быть смартфон».

Аппараты Galaxy S22 и S22+ предназначены для того, чтобы предоставить пользователям возможности съемки следующего поколения. Новые революционные возможности ночной фотосъемки в Galaxy S22 появились благодаря 23-процентному увеличению сенсора и технологии Pixel Adaptive, которая пропускает большее количество света, позволяет повышать резкость и выделять детали, а также захватывать цвета, с которыми объекты видны даже в темноте. Телефоны оснащены мощной центральной камерой на 50 МП, телеобъективом на 10 МП и широкоугольным объективом на 12 МП — все это обеспечивает получение изображений высочайшего качества в любой ситуации. Новая функция автоматического кадрирования особенно полезна при съемке видео с друзьями; она позволяет идентифицировать и отслеживать до десяти человек и автоматически настраивает фокус камеры, чтобы каждый из них находился в фокусе. Оба устройства основаны на передовой технологии VDIS для уменьшения эффекта дрожания и обеспечения плавной и четкой съемки даже во время движения.

Galaxy S22 и S22+ оснащены и самой передовой технологией Samsung AI (искусственный интеллект), которая значительно улучшит качество ваших фотографий.

Телефоны оборудованы новыми процессорами 4nm, которые включают в себя как искусственный интеллект (ИИ), так и машинное обучение (МО) — самые передовые возможности из тех, что у компании были до сих пор, и с беспрецедентной производительностью. Функция анализа поведения сети повысит производительность ваших приложений, автоматически определяя используемые приложения и направляя на них максимальную вычислительную мощность. Результат: более плавное использование потоковой передачи, просмотра веб-страниц и навигации в приложении, чем когда-либо прежде.

Galaxy S22 оснащен мощной батареей, способной проработать целый день, с технологией быстрой зарядки (25 Вт). Galaxy S22+ имеет чрезвычайно мощную батарею, которой хватает на сутки при одной зарядке, и технологию сверхбыстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Оба устройства оснащены адаптивным экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц для улучшенного просмотра и игрового процесса. Независимо от того, выберете ли вы 6,1-дюймовый экран Galaxy S22 или 6,6-дюймовый экран Galaxy S22 +, оба они оснащены технологией Smart Vision Booster, которая автоматически регулирует яркость в соответствии с освещением вокруг вас и усиливает цветовой контраст. S22 предлагает максимальную яркость 1300 nit, а S22 + предлагает рекордные 1750 nit.

Партнерство с Google позволяет совместно использовать Google Duo в режиме реального времени, чтобы показывать друзьям фотографии из галереи или публиковать общие заметки в Samsung Notes во время видеозвонков.

Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу One UI от Samsung вы адаптируете внешний вид главного экрана и виджетов к своим потребностям и желаниям.

И Galaxy S22, и S22+ могут похвастаться дизайном Contour Cut, характерным для серии S. Аппараты доступны в черном, белом, зеленом и золотисто-розовом цветах с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Galaxy S22 и S22+ — первые модели серии S, в которых используется алюминий Armor — самый прочный алюминий в отрасли. А также новое прочное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® + как спереди, так и сзади.

Galaxy S22 Ultra имеет еще больший набор новшеств и преимуществ, являясь премиум-моделью. Впервые телефон серии S оснащен встроенным пером S Pen. Это самый быстрый и чувствительный S Pen, который когда-либо производил Samsung. Благодаря уменьшению задержки на 70% писать и рисовать на широком экране вашего S22 Ultra станет еще удобнее.

S22 Ultra оснащен датчиком 2,4 um, который является самым большим пиксельным датчиком Samsung, что позволяет камере захватывать больше света и данных, тем самым улучшая освещение и детализацию ваших видео. Кроме того, линза Super Clear Glass на S22 Ultra поможет вам снимать ночные видеоролики c более плавным и четким изображением без бликов. Автоматическое кадрирование видео гарантирует, что объектив камеры всегда захватит кого угодно, будь то один человек или десять.

Galaxy S22 Ultra обладает возможностью 100-кратного масштабирования. Он оборудован не только самой мощной, но и самой умной камерой Samsung с новыми функциями искусственного интеллекта, которые сделают профессиональным любое изображение, снятое при любом освещении.

Как и Galaxy S22 и S22 +, Galaxy S22 Ultra предлагает эксклюзивный доступ к приложению Expert RAW, которое включает в себя полный набор инструментов редактирования, обеспечивающих работу в стиле зеркальной камеры и больше возможностей для творчества. Благодаря возможности сохранять фотографии в формате RAW с разрядностью до 16 бит, вы можете редактировать больше данных в своих изображениях. Как и в случае с цифровой зеркальной фотокамерой, вы можете осветлить или затемнить фотографии с помощью ISO и выдержки, отрегулировать баланс белого, чтобы сделать снимок теплее или холоднее, и вручную фокусироваться на нужном объекте, чтобы ваши фотографии выглядели именно так, как вы хотите.

Телефон оснащен Wi-Fi 6E со скоростью интернет-соединения в два раза выше, чем Wi-Fi 6.

S22 Ultra поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволит вам записать 54 минуты видео или посмотреть четыре эпизода вашего любимого сериала в потоковом режиме после всего 10-минутной зарядки.

Galaxy S22 Ultra оснащен иммерсионным экраном, регулируемым динамическим AMOLED 2X, с частотой обновления 120 Гц, диагональю 6,8 дюйма и рекордной яркостью 1750 nit

Технология Vision Booster позволяет экрану Galaxy S22 Ultra регулировать яркость в течение дня, так что телефоном удобно пользоваться даже при ярком солнечном свете.

Аппарат выпускается в четырех цветах: фантомно-черный, фантомно-белый, зеленый и новый цвет S22 Ultra: бордовый.

Вся серия Galaxy S22 защищена мощной платформой безопасности Samsung — Knox Vault, которая включает в себя защищенный процессор и память, полностью изолированные от конфиденциальной информации основной операционной системы телефона, такой как пароли, данные биометрической идентификации и ключи блокчейна. Панель управления конфиденциальностью One UI и индикатор позволяют легко увидеть, какие приложения получают доступ к вашей информации и камере, чтобы вы могли разрешить или запретить этот доступ к какому-либо конкретному приложению. Серия Galaxy S22 также включает в себя некоторые новые функции безопасности, такие как микроархитектура ARM, которая используется для отражения кибератак, направленных на операционную систему и память устройства.

Кроме того, серия Galaxy S22 предлагает Samsung Wallet — хранение цифровых платежных средств, удостоверения личности, ключей и системы управления активами в одном инструменте для беспрепятственного, удобного и безопасного использования. Samsung Wallet упрощает повседневную жизнь — от предъявления студенческого билета до заполнения проездных документов перед полетом.

Серия Galaxy S22 – это еще и самые экологичные и безвредные для окружающей среды устройства Samsung. Пластиковое загрязнение, особенно остатки рыболовных сетей, наносят вред морским животным и океанам и создают ощутимую опасность для экологии. Samsung сотрудничает с ведущими организациями, помогая собирать брошенные рыболовные сети и перерабатывать их в высокоэффективное сырье. Материалы, из которых сделан корпус аппаратов Galaxy S22, содержат 20% переработанного морского пластика из брошенных рыболовных сетей. Переработанное сырье содержится также в динамиках, внутренних частях клавиш питания и регулировки громкости устройств новой серии. Помимо морского пластика, компания использует переработанный пластик в защитных покрытиях Galaxy S22 и переработанную бумагу для изготовления упаковок этих телефонов. Все чехлы для телефонов также изготовлены из экологически чистых материалов с сертификацией UL, таких как переработанный пластик из потребительских отходов и биологические материалы. Эти специальные инновации отражают стремление Samsung делать больше с меньшими затратами в рамках программы Galaxy for the Planet.

Наряду с новыми смартфонами S22 Samsung представляет сегодня и новую линейку планшетов. Серия Galaxy Tab S8, в которую входят S8, Tab S8 + и Tab S8 Ultra, предназначена для новой эры подключения и, без сомнения, это самая универсальная серия планшетов Samsung на сегодняшний день.

Каждый Galaxy Tab S8 обеспечивает расширенные возможности видеоконференцсвязи благодаря ультрашироким фронтальным камерам, настройке с тремя микрофонами и интеллектуальной технологии автоматического кадрирования для профессиональных видеозвонков. Он обеспечивает революционные возможности многозадачности с Multi-Active Windows и Samsung DeX, безопасный и простой обмен файлами с помощью Quick Share Protected via Power и высокую производительность, благодаря новому сверхбыстрому 4nm процессору и более плавному стилусу S Pen, чем когда-либо. Все это заключено в самый тонкий и крепкий корпус из алюминиевого сплава Armor. Galaxy Tab S8 работает в сочетании со всей экосистемой устройств Galaxy с такими функциями, как «Второй экран» от Buds и «Автопереключение».

Для получения дополнительной информации о Galaxy S22 и других новинках компании посетите news.samsung.com/galaxy

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