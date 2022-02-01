Samsung Galaxy Unpacked 2022: новый фантастический стандарт смартфонов. Уже скоро

Настоящие инновации не просто развиваются вместе с миром — они помогают его формировать и двигают вперед. Компания Samsung Electronics 9 февраля 2022 года представит следующее поколение телефонов Galaxy. Распаковка в прямом эфире!!!

Это будет новый и лучший стандарт для смартфонов серии S из когда-либо созданных. Вы первыми сможете увидеть все новые возможности последней модели, новые фантастические возможности аппарата и инновационные достижения компании.

Смотрите мероприятие в прямом эфире на YouTube канале Samsung, 9 февраля в 17.00 по Иерусалиму, чтобы подробно ознакомиться с телефоном, который сформируют будущее мобильных устройств.

Необходима предварительная регистрация.

Следите за обновлениями Samsung Newsroom перед мероприятием, а также за всей последней информацией об устройствах и медиа-ресурсах.

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