Samsung Galaxy Unpacked 2022: новый фантастический стандарт смартфонов. Уже скоро

Это будет новый и лучший стандарт для смартфонов серии S из когда-либо созданных. Вы первыми сможете увидеть все новые возможности последней модели, новые фантастические возможности аппарата и инновационные достижения компании.
Смотрите мероприятие в прямом эфире на YouTube канале Samsung, 9 февраля в 17.00 по Иерусалиму, чтобы подробно ознакомиться с телефоном, который сформируют будущее мобильных устройств.
Необходима предварительная регистрация.
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