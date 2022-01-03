Samsung Galaxy Watch – еще больше заботы о вашем здоровье

Сейчас Samsung представила интерфейс One UI 4, а также новую версию программного обеспечения для Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 и Galaxy Watch3. Она обеспечивает владельцам этих гаджетов улучшенные функции мониторинга состояния здоровья и ряд стильных циферблатов для персонализации.
Рассмотрим эти возможности подробнее.
Более точное обнаружение падения
Функция обнаружения падения по умолчанию предназначена для ситуаций, когда человек находясь в движении, например, занямаясь бегом, падает. Теперь пользователи смогут установить более высокую чувствительность этой системы, которая сработает даже в том случае, если человек стоял на месте. Обнаружив, что их владелец упал, часы Galaxy Watch отправят SOS-уведомление заранее указанным контактам, чтобы пользователь как можно скорее получил необходимую помощь. Особенно это важно, если спортом занимается не очень молодой человек и в не самых многолюдных местах.
Для уведомления о чрезвычайной ситуации требуется подключение к интернету.
Обновленные групповые челленджи для соревнований с друзьями
Групповые соревнования позволяют тренироваться вместе с друзьями, даже если они находятся далеко от вас. С обновлением ПО пользователь может пригласить друзей поучаствовать в персональных и командных соревнованиях. Следить за собственным прогрессом и результатами других пользователей можно прямо с запястья.
В Galaxy Watch доступно множество передовых функций для поддержания здоровья – от отслеживания сердечного ритма и измерения насыщения крови кислородом до контроля сна и уровня стресса. Теперь, благодаря революционной системе измерения артериального давления (АД) и построения электрокардиограммы (ЭКГ), пользователи Galaxy Watch могут точно контролировать состояние своего организма и получать более глубокое представление о нем в приложении Samsung Health Monitor. Для использования приложения Samsung Health Monitor необходим смартфон Samsung Galaxy.
Только помните, что все эти функции предназначены для использования при занятиях фитнесом и оценке общего физического состояния, а не для выявления, диагностики и лечения каких-либо заболеваний. Чтобы измерения артериального давления были точными, необходимо калибровать Galaxy Watch раз в месяц (каждые 28 дней) при помощи тонометра с манжетой. Измерение артериального давления рекомендуется производить в состоянии покоя, как это делается с использованием тонометра с манжетой. Не рекомендуется измерять давление во время занятий спортом, курения или употребления крепких напитков.
Все функции поддерживаются только смартфонах Samsung Galaxy на Android 7.0 ОС и новее.
Идеальный циферблат для каждого
Циферблаты – забавный и простой способ отразить на Galaxy Watch свой стиль. Теперь у пользователей появилось 10 дополнительных вариантов их оформления, ранее доступных только на Galaxy Watch4.
Некоторые новые циферблаты выводят персонализацию на новый уровень: нажав на него, можно изменить оттенки фона или текста, а вариант «Животные» позволяет установить изображение разноцветных анимированных зверюшек, например, обезьяны, кролика, овцы или кошки.
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