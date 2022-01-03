Samsung Galaxy Watch – еще больше заботы о вашем здоровье

В компании Samsung Electronics убеждены, что лучшие возможности мобильных устройств должны быть доступны как можно большему количеству пользователей, поэтому компания регулярно обновляет ПО на предыдущих версиях «умных часов» Galaxy Watch.

Сейчас Samsung представила интерфейс One UI 4, а также новую версию программного обеспечения для Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 и Galaxy Watch3. Она обеспечивает владельцам этих гаджетов улучшенные функции мониторинга состояния здоровья и ряд стильных циферблатов для персонализации.

Рассмотрим эти возможности подробнее.

Более точное обнаружение падения

Функция обнаружения падения по умолчанию предназначена для ситуаций, когда человек находясь в движении, например, занямаясь бегом, падает. Теперь пользователи смогут установить более высокую чувствительность этой системы, которая сработает даже в том случае, если человек стоял на месте. Обнаружив, что их владелец упал, часы Galaxy Watch отправят SOS-уведомление заранее указанным контактам, чтобы пользователь как можно скорее получил необходимую помощь. Особенно это важно, если спортом занимается не очень молодой человек и в не самых многолюдных местах.

Для уведомления о чрезвычайной ситуации требуется подключение к интернету.

Обновленные групповые челленджи для соревнований с друзьями

Групповые соревнования позволяют тренироваться вместе с друзьями, даже если они находятся далеко от вас. С обновлением ПО пользователь может пригласить друзей поучаствовать в персональных и командных соревнованиях. Следить за собственным прогрессом и результатами других пользователей можно прямо с запястья.

В Galaxy Watch доступно множество передовых функций для поддержания здоровья – от отслеживания сердечного ритма и измерения насыщения крови кислородом до контроля сна и уровня стресса. Теперь, благодаря революционной системе измерения артериального давления (АД) и построения электрокардиограммы (ЭКГ), пользователи Galaxy Watch могут точно контролировать состояние своего организма и получать более глубокое представление о нем в приложении Samsung Health Monitor. Для использования приложения Samsung Health Monitor необходим смартфон Samsung Galaxy.

Только помните, что все эти функции предназначены для использования при занятиях фитнесом и оценке общего физического состояния, а не для выявления, диагностики и лечения каких-либо заболеваний. Чтобы измерения артериального давления были точными, необходимо калибровать Galaxy Watch раз в месяц (каждые 28 дней) при помощи тонометра с манжетой. Измерение артериального давления рекомендуется производить в состоянии покоя, как это делается с использованием тонометра с манжетой. Не рекомендуется измерять давление во время занятий спортом, курения или употребления крепких напитков.

Все функции поддерживаются только смартфонах Samsung Galaxy на Android 7.0 ОС и новее.

Идеальный циферблат для каждого

Циферблаты – забавный и простой способ отразить на Galaxy Watch свой стиль. Теперь у пользователей появилось 10 дополнительных вариантов их оформления, ранее доступных только на Galaxy Watch4.

Некоторые новые циферблаты выводят персонализацию на новый уровень: нажав на него, можно изменить оттенки фона или текста, а вариант «Животные» позволяет установить изображение разноцветных анимированных зверюшек, например, обезьяны, кролика, овцы или кошки.

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