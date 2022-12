Samsung получил 46 наград CES 2023 Innovation Awards от Ассоциации потребительских технологий

Компания Samsung Electronics Co., Ltd., мировой лидер в области технологий, сообщила о том, что 46 ее новых продуктов и услуг получили награды CES® 2023 Innovation Award, в том числе три награды Best of Innovation от Ассоциация потребительских технологий (CTA)®. Ежегодная программа отмечает выдающийся дизайн и разработку во множестве категорий потребительских технологий.