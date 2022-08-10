Samsung представляет новинки: Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4, Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch5 и Galaxy Wat

Galaxy Z Flip 4 — идеальный инструмент самовыражения как внутри так и снаружи.

Galaxy Z Flip4 расширяет любимые функции наших пользователей. Его компактный раскладывающийся дизайн предлагает уникальные возможности, недоступные ни на одном другом смартфоне.

Снимайте видео в режиме hands-free или делайте групповые селфи под разными углами, частично сложив Z Flip 4, чтобы активировать FlexCam. Данными возможностями можно пользоваться в самых популярных приложениях, благодаря партнерству Samsung с Meta. FlexCam оптимизирован для самых популярных социальных платформ, включая Instagram, WhatsApp и Facebook. С Z Flip 4 делайте больше, чем когда-либо, делайте высококачественные селфи прямо с внешнего экрана, используя основную камеру с улучшенной функцией Quick Shot. Снимайте высококачественные видео в режиме быстрой съемки, а затем плавно переключайтесь в гибкий режим, чтобы продолжить запись в режиме hands-free без остановки видео – это идеально подходит для создателей контента и видеоблогеров. Обновленная камера оснащена на 65% более ярким сенсором, работающим на процессоре Snapdragon® 8+ Gen 1, фотографии и видео получаются более четкими и стабильными – как днем, так и ночью.

Z Flip4 позволяет делать больше, даже не открывая телефон. Совершайте звонки, отвечайте на текстовые сообщения, открывайте автомобиль и даже управляйте виджетом SmartThings Scene — и все это с внешнего экрана.

С помощью сверхбыстрой зарядки, которая теперь поддерживается и на Z Flip4, можно зарядить телефон до 50 процентов примерно за 30 минут, что позволяет всегда оставаться на связи.

Благодаря более тонкому шарниру, ровным краям, матовому стеклу на задней панели и глянцевым металлическим рамкам дизайн устройства является самым изысканным на сегодняшний день. Пользователи могут добавить на внешний экран часы с новым дизайном и фоном, так же можно изображения, GIF-файлы и даже видео.

Galaxy Z Fold 4 — многозадачный с максимальной производительностью

Galaxy Z Fold4 — это самый мощный смартфон на сегодняшний день. Кроме того, это первое устройство, поставляемое с Android 12L, специальной версией Android, созданной Google для работы с большим экраном и складными устройствами.

Пользование Z Fold 4 стало проще, чем когда-либо, поэтому пользователи могут выполнять больше задач одновременно. Новая панель задач оформлена аналогично вашему компьютеру, предлагая доступ к любимым и последним открытым приложениям. Многозадачность стала более интуитивно понятной благодаря новым жестам. Мгновенно сворачивайте полноэкранные приложения в режим pop-up или разделяйте экран пополам, чтобы пользоваться режимом многозадачности на полную.

Приложения Google, включая Chrome и Gmail, теперь поддерживают функцию drag-and-drop, что позволяет пользователям быстро копировать и вставлять ссылки, фотографии и многое другое из одного приложения в другое. С помощью Google Meet пользователи теперь могут общаться с большим количеством людей, включая совместный просмотр видео на YouTube или совместную игру во время видеозвонка. Пакет Microsoft Office и Outlook используют преимущества складного дисплея, выводя больше информации на экран и ускоряя взаимодействие с содержимым. Многозадачность дополняется функциональностью S Pen, позволяющей рисовать и делать заметки.

Galaxy Z Fold 4 делает потрясающие фотографии и видео с помощью улучшенного широкоугольного объектива с разрешением 50 МП и 30-кратным зумом. Различные режимы камеры, включая возможность увеличения фото, активируемая в режиме Capture View Mode, Dual Preview и селфи с камеры заднего вида, сделано специально для использования преимуществ уникального форм-фактора и повышения возможностей съемки. Больший размер пикселей, на 23% ярче сенсор камеры, увеличенная мощность, позволяет пользователям получать четкие изображения даже ночью.

Контент становится еще более захватывающим на 7,6-дюймовом главном экране, более ярким, чем раньше, с частотой обновления 120 Гц и менее заметной камерой под дисплеем (UDC) с новым расположением субпикселей рассеянного типа. Популярные приложения для социальных сетей, такие как Facebook, оптимизированы для работы на большом экране. Или откройте ваши любимые стриминговые сервисы, такие как Netflix, и наслаждайтесь просмотром в режиме hands-free. С неоптимизированными приложениями тоже не возникнет проблем, благодаря новой сенсорной панели Flex Mode, обеспечивающей точность при приостановке, перемотке и воспроизведении видео, а также при увеличении и уменьшении масштаба содержимого, пока устройство находится в режиме Flex.

Игры также становятся более быстрыми благодаря мощной мобильной платформе Snapdragon® 8+ Gen 1 и сверхбыстрой сети 5G. Благодаря более тонкому шарниру, меньшему весу и еще более узким рамкам широкий экран облегчает взаимодействие при помощи одной руки во время использовании внешнего экрана.

Благодаря защитным алюминиевым рамкам на крышке и петлях, а также эксклюзивному стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®+ на внешнем экране, Z Flip4 и Z Fold4 являются самыми прочными складными устройствами. Долговечность основной экранной панели также повышается благодаря оптимизированной слоевой структуре, что помогает уменьшить повреждения от внешних ударов. Кроме того, Flip 4 и Z Fold 4 защищены от влаги по стандарту IPX8, поэтому пользователи могут меньше беспокоиться, если они попадут под дождь.

Наушники Galaxy Buds 2 Pro, премиальный дизайн с непревзойденным качеством звучания

Galaxy Buds2 Pro — новые первоклассные наушники Samsung, которые обеспечивают максимально захватывающий беспроводной звук благодаря новому компактному дизайну и бесшовному подключению. Они обладают превосходным 24-битным звуком Hi-Fi, обеспечивающий высокий динамический диапазон с кристально чистым разрешением. Новый компактный эргономичный дизайн на 15 процентов меньше, а надежная посадка предотвращает вероятность выпадения наушников во время занятия спортом. Принимайте звонки во время движения с помощью мощного ANC для устранения внешних шумов. Galaxy Buds2 Pro — это самые маленькие и легкие наушники Samsung из серии Buds Pro.

Цены: Galaxy Z Flip4 128 ГБ -3 599 шек., Galaxy Z Flip4 256 ГБ -3 849 шек., Galaxy Z Flip4 512 ГБ — 4 299 шек.

Galaxy Z Fold4 256 ГБ -6 499 шек. Galaxy Z Fold4 512 ГБ — 6 849 шек. Galaxy Z Fold4 1 ТБ -7 699 шек.

Galaxy Buds pro2 — рекомендованная цена 799 шекелей для потребителя

Часы Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro

Сегодня были также представлены новые смарт-часы — Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro, которые формируют привычки по заботе о здоровье и хорошем самочувствии благодаря интуитивно понятной информации, расширенным функциям и еще более мощным возможностям.

Galaxy Watch5 оснащен уникальным биоактивным датчиком Samsung, который открывает новую эру цифрового мониторинга здоровья. Датчик BioActive, впервые представленный в серии Galaxy Watch4, использует один уникальный чип, который сочетает в себе три мощных датчика состояния здоровья — оптический сердечный ритм, электрический сердечный сигнал и анализ биоэлектрического импеданса — для предоставления расширенных показаний, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и даже уровень стресса. Кроме того, пользователи могут получить более глубокое представление о здоровье своего сердца, контролируя артериальное давление и ЭКГ прямо с запястья. Благодаря увеличенной площади поверхности и более прямому контакту с вашим запястьем Galaxy Watch5 теперь отслеживает показатели здоровья с еще большей точностью, чем Galaxy Watch4. Galaxy Watch5 включает недавно представленный датчик температуры, чтобы предоставить пользователям более глубокое понимание своего самочувствия. Датчик температуры использует инфракрасную технологию для более точных показаний, даже если температура окружающей среды меняется. Также часы помогают контролировать нагрузки во время тренировок и помогают обеспечить здоровый сон. Они обеспечены более мощным аккумулятором и лучше защищены от повреждения благодаря дисплею из сапфирового стекла и прочному титановому корпусу, что особенно важно для любителей активного отдыха. Вы также можете загружать в них пешеходные и велосипедные маршруты и удобно следить за своим маршрутом, глядя на часы, а потом вернуться домой используя новую функцию Track back.

Цены: Galaxy Watch5 BT40 -1149 шек., Galaxy Watch5 BT44 -1249 шек., Galaxy Watch5 LTE40 — 1349 шек.

Galaxy Watch5 LTE44 — 1449 шек., Galaxy Watch5 PRO BT — 1779 шек., Galaxy Watch5 PRO LTE — 1999 шек.

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