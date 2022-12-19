Самые качественные деликатесы – на вашем новогоднем столе

До нового 2023 года осталось совсем немного времени, а значит, наступает время подготовки к празднику! Праздничная суматоха захватывает людей даже здесь, в Израиле, ведь Новый год — один из самых любимых праздников для многих из нас.

Где отмечать? Что подарить? Какой наряд подобрать? И конечно же, что поставить на праздничный стол? Праздничные хлопоты по-своему приятны, но занимают много времени, а поскольку в Израиле Новый год не отмечается повсеместно, то и логистика подготовки к нему не так проста и требует максимальной оперативности и изобретательности. Тем более, что приготовление праздничных блюд всегда процесс довольно длительный, а на новогодний стол хочется поставить только лучшее.

Что же можно сделать заранее, чтобы всё 31 декабря не провести в суматохе у плиты? И хорошо бы ещё немного разнообразить традиционный новогодний стол…

К этому Новому году сеть магазинов сыров и деликатесов в европейском стиле Basher fromagerie предлагает наборы, включающие в себя лучшие в мире сыры, деликатесные закуски, итальянскую фокаччу, разнообразные майонезы наивысшего качества, копченую и соленую рыбу, сливочное масло, икру, шампанское, эксклюзивные игристые вина и многое другое, практические для любого количества людей и по разным ценам.

Они могут послужить основой праздничной трапезы для 5-10 человек, для семьи или даже большой компании, стать великолепным подарком или знаком внимания. Все наборы упакованы в красивые фирменные деревянные коробки, которые можно использовать как декоративный элемент для сервировки праздничного стола.

Итак, вот несколько простых шагов по экономии времени от Basher Fromagerie:

Для начала стоит определиться с форматом ужина. Для большой компании друзей лучшего устроить фуршет с закусками, для которых особо не нужны приборы, это даст людям возможность больше общаться друг с другом. Однако, сложные закуски и тарталетки с салатами из многих элементов – не лучшая идея для ужина, если вы решили сэкономить время. Обратите внимание на быстрые блюда из понятных ингредиентов. Поставьте на стол большое сырное ассорти, а в качестве порционных закусок – канапе с крем-чизом и лососем или икрой, ведь в этом вкусовом сочетании можно быть уверенным наверняка. Отличным решением станут разнообразные бутербродные пасты. А добавить ярких и пикантных нот легко с помощью оливок и других деликатесов, а также сезонных фруктов, благо мы живем в стране, где и зимой это не проблема.

Вы можете заказать в Basher Fromagerie набор «Сильвестр» для 5 человек, в котором есть все необходимое для легкого, элегантного и очень вкусного фуршета. В него входят: 10 видов сыра (750 г): 6 сортов твердого, 2 – зрелого, голубой и свежий. 10 видов деликатесных закусок, итальянская фокачча и отборные фрукты, цена набора – 569 шек.

Набор «Сильвестр» для 10 человек может отлично дополнить праздничный стол с основными блюдами. В него входят: 15 видов сыра (твердые, зрелые, голубой и др., в общей сложности 1.5 кг). 11 видов деликатесных закусок, итальянская фокачча, свежий хлеб и отборные фрукты. Стоимость такого идеального закусочного стола – 890 шек.

Отмечаете Новый год в кругу семьи? Почему бы не попробовать дополнить, а может быть, и заменить традиционные блюда и салаты неочевидными, но более простыми аналогами из любимых продуктов? Особенно, если в семье есть уроженцы страны, которые не всегда разделяют нашу любовь к винегрету и селедке под шубой.

«Семейный новогодний набор» от Basher Fromagerie – и вопрос решен! В него входят: 10 видов сыра (твердые, зрелые, голубой и др,, всего 750 г), копченый лосось, красная икра, трюфельное масло и другие деликатесные закуски (10 видов), испанский крем-чиз, итальянская фокачча и сезонные фрукты. Цена решения – 749 шек.

А если у вас запланирован по-настоящему большой и торжественный прием, на помощь придет «Королевский новогодний набор» за 1 190 шек. В нем вы найдете 15 сортов одних из лучших сыров в мире (1.5 кг), 11 видов деликатесных закусок 400 г копченого лосося, красную икру, фоккачу и итальянские оливки, испанский крем-чиз и французское сливочное масло, свежий хлеб и традиционные отборные фрукты. Настоящая коллекция любимых деликатесов, от которых гости будут в восторге.

На сайте сети вы найдете также другие наборы – на любой вкус и для любого повода.

Не забыли в Basher Fromagerie и о напитках – при покупке одного из четырех новогодних наборов («Сильвестр» на 5-10 персон, «Семейный» или «Королевский новогодний набор») по специальному код-купону novigod23 вы получите в подарок бутылку эксклюзивного южноафриканского вина по вашему выбору. Этот подарочный купон можно использовать как на сайте, так и в филиалах, просто назвав код.

Заказать наборы и другие товары можно в онлайн-магазине сети:

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