Sea Jazz Ashdod 2022 — Джексоны в городе!!!

Эти выдающиеся, яркие музыканты примут эксклюзивное участие только 12 ноября в Ашдодском Центре Сценических искусств при участии Оперного камерного оркестра Ашдода и таких джазовых исполнителей, как саксофонист Яаков Маймон, трубач Арик Давидов, вокалисты Рой Янг и Андре Батлер и пианист Леонид Пташка.

Важно отметить, что билеты на все концерты фестиваля субсидированы мэрией Ашдода.

То, что это будет заводной, необычный, суперпрофессиональный джаз — нет сомнений. Нет сомнений и в том, что такой джаз и выступление таких исполнителей — это не просто подарок для любителей жанра, а редкая возможность присутствовать при рождении новой музыки, нового джазового состава, при рождении на сцене неординарного явления – симфоджаза.

Но кто же такие Джексоны?

Дочь нью-йоркского гитариста Рона Джексона, Люсия поет и танцует с детства. На родине матери, в Испании, она окончила Мадридскую консерваторию профессионального танца. В это же время изучала музыку в престижной школе Musica Creativa. В 18 лет переехала в Нью-Йорк и начала работать в биг-бэнде Бада Малтина. Сейчас Люсия активно сотрудничает с известными оркестрами, выступает в джазовых клубах. В 2018 году Люсия Джексон выпустила дебютный сольный диск You and the night and the music. Профессиональная танцовщица и модель, она реализует себя в джаз-танго, таком редком на сцене. А джаз-танго и симфоджаз вместе – это, действительно, нечто небывалое.

Отец Люсии, гитарист Рон Джексон сделал аранжировки почти всех отобранных для фестивальной программы композиций, его гитара является основным аккомпанирующим инструментом, ну, а сколько полезных советов дал дочери Рон – это знают только они сами…

Удостоенный многих наград разносторонний и утонченный джазовый гитарист, лидер джазовых фестивалей по всему миру, нью-йоркец Рон Джексон начал играть на гитаре в возрасте 11 лет, впервые выступил на профессиональной сцене в возрасте 15 лет, позже закончив Музыкальный колледж Беркли, где специализировался на композиции и аранжировке. В 1985 году он оставил аспирантуру и провел два года в Париже, где начал играть на электробасе. В 1987 году он переехал в Нью-Йорк и вновь стал выступать как джазовый гитарист, начав гастролировать по Северной Америке и Европе. Гастролирует он по сей день, сочетая в своих выступлениях джазовые стандарты и оригинальные композиции. И всем нам очень повезло, что мы сможем услышать музыку его и его дочери в Ашдоде в ноябре.

В целом же, Sea Jazz Ashdod — четыре дня фестиваля джаза в городе у моря, на четырех разных площадках. Четыре дня джаза, оттенки и тембры которого подтверждают, насколько разнообразен этот жанр. В фестивале Sea Jazz Ashdod, который пройдет в этом году с 8 по 12 ноября, примут участие ведущие джазовые музыканты из Израиля и США, которые в дни фестиваля соберутся в единственных в своем роде составах для уникальных концертов и джем-сейшнов. В этом году, как и в прошлом, руководителям фестиваля Sea Jazz Ashdod удалось пригласить в Ашдод выдающихся музыкантов, лучших исполнителей симфоджаза, джаз-блюза, госпел-джаза, фьюжна и классики жанра. Это солисты и оркестр, это исполнители со славными именами, доказывающие, что израильских любителей джаза ожидает грандиозный праздник, концерты признанных корифеев и молодых исполнителей, последователей традиций и экспериментаторов, играющих джаз во всех его проявлениях. Каждый музыкант и каждый состав покажут свое видение современного джаза, раскроют свои творческие тайны. Интересны все 4 концерта фестиваля – и не только потому, что слушателям предоставляется возможность увидеть знаменитостей, но и потому, что они смогут услышать игру составов, специально собирающихся только для фестиваля Sea Jazz Ashdod.

Sea Jazz Ashdod — это сочетание ритмической мощи и мелодической лирики с виртуозностью исполнения и стремительностью. Это красота звучания, индивидуальность и новшества, сольные номера и ансамблевая игра. Это любимые темы, необычайная мелодичность, вокализы, золотые стандарты, это чудесная музыка, динамизм фьюжна, непредсказуемые интонации и гармонии, бешеные темпы композиций, которые по нарастающей прозвучат в Ашдоде. Это незабываемые впечатления от четырех концертов на четырех площадках за четыре дня.

Подробная программа Фестиваля Sea Jazz Ashdod перечислена ниже. Оперный камерный оркестр Ашдода, вместе с пианистом Леонидом Пташкой и приглашенными им музыкантами, даст необычные концерты, подготовленные специально для этого фестиваля. Традиция симфоджаза, который прозвучит на концерте в Центре Сценических искусств Ашдода 12 ноября, восходит к середине 20-х годов прошлого века. Большие симфонические оркестры тогда с успехом исполняли популярную танцевальную и лирическую музыку с элементами джаза. Позже появились и концертные оркестры, продолжившие традицию исполнения джазовой музыки симфоническими оркестрами. Симфоджаз до сих пор проникнут необычайно обаятельной атмосферой, которая возвращает слушателя в эпоху «сладких» 20-х и сочетает в себе раскрепощенный и заводной характер, которому свойственен и эксперимент. Также он может похвастаться и утонченностью и эстетикой легкой симфонической музыки, которой будет пронизана вся программа фестиваля.

Приходите – будет весело, заводно, интересно и в меру громко — как и полагается в джазе!

В программе фестиваля:

8 ноября, парк «Ашдод Ям», 19:00

Оперный камерный оркестр Ашдода.

Прекрасный джаз под звездным небом. Музыка из лучших альбомов израильской джазовой коллекции и классические джазовые произведения.

9 ноября, Бейт Яд ле-Баним, 20:00

Госпел-джаз – музыка души

Ирис и Офер Португали с хором госпел

Музыкальное путешествие от блюза до госпела, новые аранжировки, хор, стремительные ритмы. В программе — хиты «Битлз», группы «Queen», пиюты, еврейские молитвы и даже 9-я Симфония Бетховена в госпел-версии. И всё это – ещё и в стиле блюза.

Участники:

Ирис Португали — вокал и перкуссия

Офер Португали — фортепиано, вокал, аранжировки и музыкальное руководство

Янив Тайхман — гитара

Хор госпел и солисты

10 ноября, Культурный Центр «Монарт», 20:00

NEW LAND PROJECT И ДРУЗЬЯ

Классика и джаз

Авторский проект «Classic and Jazz» — это слияние классической музыки с элементами джазовой гармонии и импровизации. Полное единение двух миров, дополняющих друг друга.

Группа NEW LAND PROJECT – оригинальные аранжировки и каверы, сочетающие классическую музыку и джазовые импровизации.

12 ноября, Центр сценических искусств, 20:30.

Заключительный концерт фестиваля Sea Jazz Ashdod 2022 при участии зарубежных гостей.

«Симфоджаз» – Леонид Пташка и друзья. При участии Оперного камерного оркестра Ашдода и таких джазовых исполнителей, как саксофонист Яаков Маймон, гитарист Рон Джексон, вокалистка Люсия Джексон, трубач Арик Давидов и вокалисты Рой Янг и Андре Батлер.

Организатор Фестиваля Sea Jazz Ashdod — отдел культуры города под руководством заместителя мэра адвоката Эли Нахта.

