Шпаргалка для репатрианта к Рош ха-Шана: о чем, зачем и почему?

Приближается месяц Тишрей, а вместе с ним и череда важных для евреев всего мира праздников. В самом названии этого месяца есть намек на множество праздничных дат, которые приходятся на него, поскольку арамейское слово «ашрей» означает «счастливый».

Рош ха-Шана (ראש השנה)– еврейский Новый год, первый праздник в этой череде и один из наиболее значимых в еврейской традиции. Буквальный перевод «рош» (ראש) – «голова», «глава», «шана» (שנה) – год, то есть «голова года». Это находит отражение во многих символах и традициях. Например, одним из атрибутов Рош ха-Шана является голова рыбы: согласно традиции, она символизирует мудрость и обязательно должна присутствовать на праздничном столе.

В Израиле принято приглашать гостей в этот особенный день, когда важно уделить время семье, отдыху и подведению итогов уходящего года. Хотя неотъемлемой частью Рош ха-Шана являются серьезные размышления, этот праздник все же наполнен весельем, радостью и оптимистичным взглядом в будущее. А что может быть лучше, чем сочетание серьезности, веселья и вкусной еды!

Помимо общепринятых обычаев Рош ха-Шана, таких как подавать на стол яблоки с мёдом и сладкие блюда, отведать новый фрукт во вторую ночь, есть несколько менее известных традиций. Существует древняя традиция есть определенную еду в строгом порядке — на иврите «седер» (סדר) – сопровождая их благословениями, в первый вечер Рош ха-Шана.

На «седер» подают символические продукты, которые называют «симаней Рош ха-Шана» ( (סימנים ראש השנהв переводе с иврита – «знаки» или «символы головы года».

Вы тоже однажды можете оказаться гостем на праздничной трапезе. И чтобы вы были в теме происходящего, мы расскажем подробнее об этих символах.

Финик — на иврите «тамар» (תמר), символизирует просьбу о мире и спокойствии в наступающем году. . Гранат, «римон» ((רימון — традиционно символизирует «мицвот» (מצוות), заповеди, и как бы желает нам совершать хорошие поступки в наступающем году. Существует даже предание, что в каждом гранате содержится 613 зерен, по числу 613 заповедей. Можно попробовать пересчитать, но не за праздничным столом. Рубия – некий бобовый плод, выступающий пожеланием процветания и щедрости. В наше время принято считать, что это – зеленая фасоль («лубия»)). Название схоже корнем со словом «ярбе», глагол «леарбот» (להרבות) – увеличивать, приумножать. Карти — лук-порей или зеленый лук, напоминает ивритское слово «йикарту», глагол «лихрот» (לכרות) — отрезать — традиционное пожелание, связанное с этой едой, касается наших недоброжелателей. Мы просим о том, чтобы они были

отдалены от нас. Если посмотреть на это пожелание с положительной стороны, то можно сформулировать это как пожелание теплой дружбы. Силка — свекла или свекольные листья. Само слово напоминает ивритское слово «Леисталек» (להסתלק) — отступить. Это пожелание свободы и роста, чтобы все невзгоды отступили. Гезер – морковь на иврите (גזר). Перед тем, как съесть морковь, принято просить о достатке, поскольку на идише морковь это – «мерен», что также означает увеличивать. А морковь, порезанная кружочками, внешне напоминает «золотые монетки». Во многих общинах неотъемлемой частью «седера Рош ха-Шана» является голова рыбы — пожелание быть «во главе, а не в хвосте», быть лидером, а не замыкающим флот кораблем. Яблоки и мед, «тапухим вэ дваш» (תפוחים ודבש) – это наиболее распространенная еда в вечер Рош ха-Шана. Окуная яблоки в мед, мы как бы желаем самим себе сладкого года.

А может быть, вместе с новым годом пришло время начать изучать иврит и в следующий раз не ограничиваться только знанием названий отдельных символов?

Благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции вы можете изучать иврит частным образом за государственный счет: программа дает вам право на полный возврат стоимости обучения в частном ульпане!

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Ульпанычем.

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