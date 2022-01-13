Шпаргалка для репатрианта: злободневные фразы «коронного» времени и не только

Израиль – страна-магнит для евреев всего мира. Поменяв место жительства, репатрианты везде сталкиваются с диковинным и новым для себя языком. Но, как говорится, предупрежден – значит вооружен. Поэтому стоит заранее обзавестись арсеналом наиболее актуальных слов. Однако в стандартных разговорниках и учебных пособиях вы вряд ли найдете термины и выражения, которые вошли в наш лексикон в последние год-два. А ведь без них сейчас просто никуда!

Предлагаем вашему вниманию небольшой список злободневных фраз и слов, которые сегодня, к счастью или несчастью, на слуху в Израиле.

В 2021-м словом года по версии Академии иврита объявили «тирлуль» (טרלול), которое переводится как троллинг. В сленге его употребляют и для обозначения человека, ошибающегося и сводящего других с ума своим заблуждением.

Почетное второе место по частоте использования занимает слово «хисун» (חסון)— “прививка”. А почему оно такое распространенное, спросите вы? Потому что в Израиле большая часть населения уже привита. Вакцинируются также новоприбывшие репатрианты, студенты на долгосрочном обучении, и даже туристов без «хисуна» здесь не ждут.

Следующими по популярности в этом году являются: «тишнит»(תשנית) – мутация и «дахав»

Вот еще слова, которые вам точно пригодятся в ближайшее время:

«Нагиф а-корона» (נגיף הקורונה) – то, с чем всё человечество борется последние два года, коронавирус. Этот незваный гость принес в наш лексикон новые фразы, которые вошли в активный обиход и, надеемся, скоро исчезнут.

«Тав ярок» (תו ירוק) — ваш пропуск практически в любое место, которое находится не на открытом воздухе, а в помещении. С иврита это выражение можно перевести как «зеленый паспорт». А по сути, это удостоверение о прохождении вакцинации или свидетельство переболевшего коронавирусом, который тоже может на некоторое время получить «тав ярок». Будьте готовы, что при входе во многие учреждения, музеи, кинотеатры, бары у вас могут проверить «зеленый паспорт», чтобы обезопасить посетителей от риска заразиться ковидом. простите

«Мисрад а-бриют» (משרד הבריאות) – место, которое устанавливает правила и стоит на Слихастраже здоровья израильтян – министерство здравоохранения. Кроме того, именно в «мисрад а-бриют» решают, кому положен «тав ярок», и строго следят за соблюдением карантинных норм. А если вы только собираетесь лететь в Израиль, нужно обязательно ознакомиться с правилами въезда в страну на сайте министерства.

«Слиха, масеха! Эйн маком ле-негиф а-корона ба-атобус а-зэ» (סליחה, מסכה! אין מקום לנגיף הקורונה באוטובוס זה)— выражение, которое вы точно услышите, зайдя в автобус. Оно означает: «Извините, наденьте маску! В этом автобусе нет места коронавирусу». С этой фразой уже сняли немало тиктоков, и даже создали музыкальный ремикс на нее. Поэтому носите маску и будьте здоровы. Ну и конечно, не получайте штрафы за несоблюдение мер безопасности.

«Бидуд» (בידוד) – карантин, не самая веселая путевка на домашнее «заключение». Если у вас положительный тест на коронавирус или вы только прилетели в страну, вам придется «леhиканес ле-бидуд», то есть посидеть на карантине, пока вам не разрешат его покинуть.

«Сегер» (סגר) — это слово означает «закрытие», «карантин», но уже в глобальном масштабе. Когда мы все сидели по домам в начале эпидемии, в Израиле это называлось «сегер». Надеемся, что такое больше не повторится.

«Рофэ» (רופא) – а это название профессии, без которой мы бы точно не справились, – врач. Кто бы спасал планету от короны, если бы не наши смелые герои? Ну и безусловно, это слово пригодится для жизни в новой стране.

Ну, и главное слово для любого репатрианта во все времена – «ульпан» (אולפן). Дословно – студия. Но для новых репатриантов важен не просто «ульпан», а «ульпан иврит». То самое место, в котором каждому репатрианту стоит провести много времени, чтобы понимать язык Земли обетованной. Как вы уже догадались, – это учебное заведение, где преподают иврит.

В Израиле есть несколько способов изучения языка. Существуют как государственные, так и частные ульпаны. А благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции («мисрад клита» — מסרד הקליטה) у репатриантов теперь есть возможность учить иврит частным образом за государственный счет.

В чем разница? Например, в частном «Ульпане шели» можно обучаться в небольшой группе из 4–8 человек, а в государственном в одном классе обычно бывает в районе 30 человек. В маленькой группе можно чувствовать себя более вовлеченным в занятие, так как каждый получает больше внимания со стороны преподавателя.

Кроме того, в «Ульпане шели» существуют как очные классы, так и группы, занимающиеся дистанционно – в «зуме». Поэтому сейчас можно заниматься в удобное время, из любой точки страны. И, конечно, вас ждут опытные учителя с огромным стажем и современным подходом к преподаванию.

Важно, что этот курс не отменяет права репатрианта на последующее обучение в обычном государственном ульпане!

Для записи на частный субсидированный курс в «Ульпан шели», получения подробной информации о критериях программы «Ваучер» и возможностях обучения оставьте заявку на сайте https://ulpansheli.partisan.org.il/ . С вами свяжется русскоязычный координатор и ответит на все вопросы.

Надеемся, что эта статья поможет вам лучше разобраться в происходящем. Ну и конечно, не стоит пренебрегать возможностью бесплатно учить новый язык, который так нужен в повседневной жизни и будет огромным плюсом при поиске работы.

Успехов вам на новом месте! «Бэ-ацлаха»!

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