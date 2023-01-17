Шуберт и арпеджионе — «гитара любви»

В конце января 2023 года израильско-канадский пианист Роман Рабинович даст несколько концертов с Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона и Израильской Оперы, программа которых будет посвящена произведениям Шуберта. Эти концерты пройдут в нескольких городах страны в рамках «Симфонической» серии оркестра.

А в пятницу, 3 февраля в 12:30 в Ришон ле-Ционе в рамках «Камерной» серии оркестра пианист Роман Рабинович, виолончелист Хилель Цори и меццо-сопрано Хагар Шарвит дадут еще один концерт, посвященный камерным произведениям Шуберта. Вновь будет исполнена фантазия Шуберта для фортепиано «Скиталец» в виртуозной интерпретации Романа Рабиновича, соната Шуберта для арпеджионе (старинный вид виолончели) и песня «На реке».

Говорят, что самому Шуберту было непросто исполнить «Скитальца» – столь технически сложно это произведение, о котором сам Франц Шуберт говорил: «Только дьявол может сыграть это». Если же говорить о Шуберте и его особом вкладе в мировое музыкальное наследие, то в первую очередь надо сказать именно о его огромном влиянии на развитие жанра «лидер» – классических вокальных произведений, песен на стихи немецких романтиков. Конечно, песни писали и до Шуберта, но он поднял этот жанр на новую высоту, и проложил дорогу своим гениальным последователям – Шуману, Брамсу, Мендельсону, а впоследствии и французским композиторам. Шуберт создавал песни на протяжении всей жизни. В его наследии насчитывается более шестисот сольных песен. Интересно, что в историю вокальной лирики Шуберт вошел с песнями Гёте, а закончил свою короткую жизнь песнями на слова Гейне.

Но в центре этого камерного концерта произведений Шуберта — редкое исполнение прекрасной сонаты «Арпеджионе» на том оригинальном инструменте, для которого она написана. Соната для арпеджионе и фортепиано Франца Шуберта (1824) стала одним из первых сочинений, написанных для инструмента, изобретенного венским мастером Иоганном Штауфером в 1823 году. Этот инструмент сочетает в себе признаки виолончели и гитары. В 1820-х годах арпеджионе пользовалось популярностью, однако уже спустя десятилетие было забыто, и вспомнили о нем лишь в конце 20 века в связи с интересом к аутентичному звучанию. Соната Шуберта ля-мажор, опус 821 самое известное в мире произведение для арпеджионе. Арпеджионе или арпеджоне (итал. Arpeggione; иначе гитара-виолончель или гитара любви, нем. Liebes-Guitarre, фр. Guitarre d’amour) — струнный смычковый музыкальный инструмент, близкий к виолончели по размеру и способу звукоизвлечения, но, как и гитара, имеющий шесть струн и лады на грифе.

Исполнитель на арпеджионе Хилель Цори – известнейший израильский виолончелист и альтист, профессор музыкальной школы им. Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете, сольный музыкант, сотрудничающий практически со всем оркестрами Израиля и десятками оркестров за рубежом.

Роман Рабинович – тонкий пианист, и в то же время его выступления – это энергичный и виртуозный спектакль с оркестром. Он играет с огромной силой, иногда даже сурово и всегда очень красочно, с драматическими эффектами, ясно, мощно, сбалансировано и при этом одновременно чувствительно и с большим воображением. Он играет легко и столь зрело, что сложно поверить, что этому взрывному харизматичному пианисту 36 лет.

Роман Рабинович учился в высшей школе Бухмана-Меты в Тель-Авиве, в 2008 году стал первым израильтянином победившем на 12-м Международном конкурсе им. Артура Рубинштейна. Выступал в США, Европе и Израиле, в Метрополитен-музее и в Центре исполнительских искусств Кеннеди. А дебютировал Роман Рабинович в Израильской филармонии под управлением Зубина Меты в возрасте 10 лет и с тех пор выступает в качестве солиста практически во всех странах Европы и Америки, как с ведущими оркестрами, так и давая сольные концерты в таких залах, как Вигмор-холл в Лондоне, Карнеги-холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, Cité de la Musique в Париже и во многих других. Роман участвовал в десятках фестивалях, постоянно выступая как камерный музыкант. Во время глобальной пандемии 2020–2021 годов Роман Рабинович и его жена, скрипачка Дайана Коэн дали успешную серию бесплатных еженедельных концертов из их дома в Калгари в Канаде.

Родившийся в Ташкенте, Роман Рабинович иммигрировал в Израиль со своей семьей в 1994 году, где начал свое обучение у Ирины Вишневицкой и у Арье Варди. Затем он окончил Музыкальный институт Кертиса и получил степень магистра в Джульярдской школе музыки. В 2015 году сэр Андраш Шифф выбрал его одним из трех пианистов для первой серии «Building Bridges», созданной для привлечения внимания к молодых пианистам с выдающимися способностями.

Роман Рабинович – не только пианист, а еще и композитор и художник, который устраивает свои выставки как дополнение к его выступлениям и дискам.

Меццо-сопрано Хагар Шарвит – выпускница музыкальной академии Бухмана-Меты в Тель-Авиве, выступала на нескольких мировых операх, включая исполнение партий Аннины в «Травиате» и Песочного человечка в «Ганзеле и Гретель» в Немецкой опере на Рейне в сезоне 2013-14 годов, а также партию Тисбы в «Золушке» Россини в Опере Меца в 2013 году.

Свою первую международную награду она получила в 2012 году на Международном музыкальном конкурсе Иоганнеса Брамса.

Хагар Шарвит пела на многих фестивалях, таких как: фестиваль в Бергенце, X-Provence, Люцерне, Зальцбурге, Рабинии, Ольденбурге, а так же в оперных театрах Бонна, Меца, Будапешта, Лиона, Дюссельдорфа, Валенсии и Комикс-опера в Берлине. Стоит отдельно отметить, что в 2015 году она заняла первое место на престижном песенном конкурсе Das Lied в Берлине.

На концерте 3 февраля в Ришон ле-Ционе Хагар Шарвит исполнит песню «На реке» —

«Auf dem Strom» (op. posth. 119, D 943 Шуберта на стихи Людвига Рельштаба).

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«Шубертиада». Камерная серия.

Хагар Шарвит — меццо-сопрано

Хилель Цори – арпеджионе

Роман Рабинович – фортепиано

Шуберт. Соната ля-мажор для арпеджионе и фортепиано оп.821

Шуберт. Фантазия «Скиталец» для фортепиано. оп. 760

Шуберт. Лидер «На реке» Auf dem Strom оп. 943

«Аудиториум» Ришон ле-Циона

Пятница, 3 февраля 2023 г., 12:30

Продолжительность — 2 часа

Цена билетов — от 50 до 115 шекелей. Заказ билетов.

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