Слова как инструмент для понимания культуры

Культура и традиции евреев Восточной Европы широки и многогранны. Это литература, музыка, живопись. И конечно же невозможно представить себе эту культуру без языка идиш.

Поскольку в начале было слово, именно на нем, а точнее на них хотелось бы остановиться, ведь многие из идишских слов и выражений «ушли в народ», а их изначальный смысл мог забыться.

Цимес (צימעס). Это слово сегодня можно услышать не только от евреев. Оно стало синонимом всего самого вкусного или важного: «Самый цимес этой истории в том, что…», «махн а-цимес» — «придавать чему-либо большое значение» и т. п.

Но изначально цимес – это известное сладкое блюдо, которое обычно подают в дни праздников. Слово образовано от сочетания двух других: «цим ессн» — «закуска к еде». Существует множество разных рецептов цимеса. Например, классический цимес, так сказать бабушкин – говядина с овощами в карамели, морковный цимес, картофельный цимес, с яблоками, с кнейдлах и так далее.

В идишской литературе часто встречается слово «люфтментш» (לופטמענטש), так называют человека, витающего в облаках, именно этого персонажа можно увидеть на многих картинах Марка Шагала. Обычно таких героев изображают как очень талантливых и умных интеллигентов, которые при этом совершенно не приспособлены к жизненным реалиям.

Разговаривая о важных словах на идиш, нельзя обойти и «штетл» (שטעטל) – местечко, городок с преимущественно еврейским населением. Штетлы возникли в Польше, где с XV–XVI веков представители местной знати отправляли евреев селиться на принадлежащих им землях, чтобы помочь развитию экономики. Штетл — это олицетворение традиционного еврейского уклада, целый мир со своими правилами и устоями. В его центре обычно находились синагога, хедер, базарная площадь, микве и еврейское кладбище. Сейчас штетл – это скорее символ и памятник, утраченного мира классического еврейского быта.

А чтобы в наши дни услышать живой, богатый и хлесткий идиш, можно посетить театр «Идишпиль». Он существует уже больше 20 лет, в его послужном списке свыше 60 постановок, спектакли по всей стране, телевизионные трансляции и интервью с актерами на радио. Более того: «Идишпиль» удостоился и мирового признания благодаря регулярному участию в десятках международных фестивалей – в Лондоне, Амстердаме, Вене, Лос-Анджелесе, Висбадене, Киеве, Вильнюсе, Берлине, Кракове и других городах.

23 ноября в «Идишпиле» состоится премьера спектакля «Путешествие в глубины идиш». Это современная музыкальная постановка, погружающая нас в мир прошлого. В пятидесятые годы на израильской сцене идиш был запрещен, представления на идиш отменялись и даже преследовались полицией. Курс был взят на иврит, новый государственный язык, который должен объединить всех.

Для участницы спектакля Хен Лакс, оперной певицы, которая выросла в кибуце, идиш очень важен как часть воспоминаний о семье. Она помнит рассказы своего деда, актера, комика и певца, который познакомил ее с волшебным миром языка и культуры идиш. Дед продолжал говорить на идиш, несмотря на запреты. И теперь, спустя много лет, Хен вспоминает своего деда и, рассказывая о нем, возвращает к жизни утраченный язык и культуру.

Режиссер, Йонатан Эстеркин смог поставить действительно душевный спектакль, а живая музыка только усиливает это ощущение. В ролях: Хен Лакс для которой эта история можно сказать автобиографична и Натан Эхт.

Но если вы не успеваете на эту небольшую премьеру – не проблема, репертуар театра богат спектаклями на любой вкус. Практически все они идут на идиш, в сопровождении субтитров на русском языке и иврите.

Ознакомиться с репертуаром театра по городам и заказать билеты, в том числе и на русском языке, можно в кассе «BRAVO»:

https://idishpil.kassa.co.il/