Сохраним природу вместе

Часто ли мы задумываемся о важности вопросов экологии и охраны окружающей среды? К сожалению, это не стоит в нашей ежедневной повестке, нам кажется, что есть намного более насущные проблемы. Но ведь нам также важно дышать чистым воздухом, сохранить озера и реки, важно, чтобы Израиль оставался зеленым, а количество животных не сокращалось, а наоборот росло.

Каждый год в марте Управление природы и парков Израиля проводило Неделю охраны природы. А в этом году по инициативе Управления мероприятия, посвященные теме охраны окружающей среды, продлятся целый месяц!

Отдых и путешествия в нашей стране весной – это всегда яркие эмоции и чудесные впечатления, а с мероприятиями Управления природы и парков Израиля можно получить также новые знания и привить своим детям эко-сознательность с раннего возраста.

Подробнее обо всем ниже.

ЦЕНТР

Откройте для себя удивительный мир национального парка Мигдаль Цедек

Этот парк хорош вариативностью маршрутов, где каждый может выбрать для похода интересный участок себе по силам.

Что вас ждет:

Подъем к цитадели и прогулка вокруг неё: посещение смотровой площадки, крепости и окрестностей (около 75 минут). По субботам в марте и в дни Пурима (04.03, 11.03, 25.03, Пурим: 7.03, 8.03), старт прогулки в 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 14:00 и 14:30)

Путешествие в сердце Мигдаль Цедек: легкий маршрут только по крепости (30 минут). Во время прогулки вы узнаете историю цитадели, что за историческая тропа расположена внизу, и насладитесь захватывающим видом на просторы Гуш Дана. Каждую субботу марта и в дни Пурима (04.03, 11.03, 18.03 и 25.03, Пурим: 7.03, 8.03), отправление каждый час с 09:00 до 14:00 включительно.

ЮГ

Экскурсия по заповеднику «Хай-бар Йотвата»

Впервые вы сможете побывать на уникальной экскурсии с работниками заповедника по «закулисью» дикой природы. Вам покажут кабинеты, где лечат раненых животных и флагманский проект заповедника по возвращению антилоп орикс в дикую природу.

Что вас ждет?

Показ редких кадров из жизни диких животных

Творческая мастерская «О чем мечтают животные?»

Знакомство с животными и осмотр уникальной коллекции рогов

Квест для всей семьи «Катастрофа Эврона». Игра поможет вам узнать о заповеднике и эко-катастрофе, случившейся там несколько лет назад

Разные арт-выставки и инсталляции

Где: заповедник «Хай-бар Йотвата»

Когда: Каждую субботу марта, старт экскурсий в 11:00, 12:30 и 13:30

Фестиваль «Красный юг» в парке Эшколь

В эту субботу (4.03) есть последняя возможность принять участие в фестивале цветов «Даром адом» и полюбоваться прекрасными анемонами, которые украшают пустыню в это время года. А еще для вас подготовлено множество развлечений: красочная ярмарка с художественными изделиями и товарами ручной работы, фуд-корт с аутентичными блюдами, представления, мастер-классы, бесплатные мастер-классы с бедуинами в комплексе «Магия пустыни» и многое другое!

Где: Национальный парк а-Бсор (парк Эшколь)

Когда: 04.03 / 10:00–16:00

СЕВЕР

Сажаем растения в национальном парке Кохав а-Ярден

Давайте озеленим север Израиля вместе! Приглашаем вас помочь восстановить и укрепить популяцию редких видов растений в парке. Помимо этого, вас ждет большая семейная игра, развивающая навыки ориентирования на местности, экскурсии с профессиональным гидом и вид на историческую крепость «Бельвуар». А если очень повезет, вы сможете повстречать местных животных!

Где: Национальный парк Кохав а-Ярден

Когда: Каждую субботу марта, старт экскурсий в 10:30 и 12:30

Специально к 8 марта

Уникальная экскурсия, посвященная Международному женскому дню, в парке Ципори.

Древние мозаики, руины древнеримского храма, здания театра и византийской церкви – это далеко не полный список чудес парка.

Что вас ждет:

• Уникальные древние мозаики, руины древнеримского храма, здания театра и византийской церкви

• Встречи с героинями далекого прошлого среди памятников археологии в атмосфере древности

• Возможность устроить пикник в живописном месте: в парке есть столы, мангалы, туалеты и прочие удобства

Где: Национальный парк Ципори.

Когда: 08.03, экскурсии стартуют в 11:00 и в 13:00

И это далеко не все, что предлагает Управление природы и парков Израиля в весенние дни. Полный список мероприятий вы найдете на сайте управления там же можно приобрести абонемент «Матмон», чтобы проводить выходные с пользой для себя, детей и семейного бюджета!