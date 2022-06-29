Солнце, возраст, пол… что еще увеличивает риск заболеть раком кожи?

19:08, Сегодня
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Фото: агентство Партизан

Каждый год в первый месяц лета медицинский мир в Израиле и многих других странах старается привлечь внимание широкой общественности к проблеме заболеваемости раком кожи. 13 июня отмечается Всемирный день осведомленности о немеланомном раке кожи (NMSC), который учредили Европейская коалиция больных раком и Европейская академия дерматологии и венерологии. А с 20 по 26 июня 2022 г. в Израиле уже в 30-й раз прошла Неделя осведомленности о раке кожи.

Три наиболее часто встречающихся вида рака кожи – плоскоклеточная карцинома (SCC), базальноклеточная карцинома или базалиома (BCC) и меланома. Первые два вида являются самыми распространенными, а меланома – наиболее опасной. В 95% случаев немеланомный рак можно полностью вылечить, если обнаружить его на ранней стадии.

По словам доктора Алекса Якобсона, онколога, заведующего отделением дневного стационара онкоцентра в больнице «Сорока» в Бер-Шеве, базалиома составляет около 80% всех случаев заболевания немеланомным раком кожи, а плоскоклеточный рак — 15-20%, метастазируют они довольно редко, однако могут прогрессировать местно. Меланома довольно редкое заболевание — около 7-8%, но приводит к самому большому количеству смертей из всех разновидностей рака кожи. Это один из самых опасных видов рака кожи, очень агрессивная болезнь, которая может метастазировать уже на ранней стадии.

Алекс Якобсон

агентство Партизан

— Каждому, кто живет в стране, где солнце активно круглый год, важно знать о раке кожи и способах его профилактики, — объясняет д-р Якобсон. — Израиль входит в список 25 стран с самым высоким процентом заболеваемости раком кожи, но к счастью, эта тенденция снижается. Ещё несколько лет назад мы были на 5-6 месте в этом печальном рейтинге, а сейчас на 22. Частота смертности от рака кожи в Израиле – одна из самых низких в мире.

Главными факторами риска развития рака кожи являются:

— солнце и ультрафиолетовое излучение, в том числе, частое пользование соляриями, оно может повысить риск развития рака кожи на 40%;

— светлая кожа и светлый цвет глаз;

— солнечные ожоги в детстве могут привести к развитию рака кожи в более взрослом возрасте;

— некоторые генетические заболевания, например альбинизм, пигментная ксеродерма;

— фототерапия;

— некоторые химические канцерогены, работа на производстве, связанном с мышьяком, дёгтем, сажей, красителями и горюче-смазочными материалами;

— длительно незаживающие раны и рубцы, которые могут трансформироваться в злокачественные опухоли;

— хронический прием кортикостероидов;

— химио- и радиотерапия;

— иммуносупрессивная терапия, которая применяется при пересадке органов, повышает риск развития рака кожи во много раз;

— преклонный возраст;

— пол – мужчины подвержены раку кожи чаще, чем женщины;

— диета с повышенным содержанием углеводов и жиров также, по последним данным, может привести к развитию немеланомных видов рака кожи;

— курение по последним данным повышает риск развития рака  кожи на 20%.

Что мы можем сделать, чтобы защитить себя от рака кожи или хотя бы обнаружить его на ранней стадии? 

— Систематически проводить рутинные осмотры у дерматолога.

— Желательно каждый месяц самостоятельно осматривать себя на предмет появления новых образований на коже.

— Обращаться к дерматологу или пластическому хирургу при обнаружении подозрительных образований на коже: пятен, бугорков, язвочек, рубцов и ран, которые кровят и долго не заживают.

— Ограничить пребывание на солнце, особенно между 10 и 17 часами дня.

— Использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30, а лучше 50.

— Носить головные уборы с полями и солнцезащитные очки, пользоваться защитной губной помадой.

— Помнить о том, что вода, песок и снег отражают солнечные лучи, и длительное пребывание в таких местах может привести к солнечным ожогам.

Когда следует обязательно обратиться к врачу? Если при самостоятельном осмотре вы обнаружили, что кожное образование изменило цвет или форму, исчезло или обесцветилось; если вокруг родинки возникло воспаление, она покрылась коркой; из родинки выделяется кровь или жидкость; появился зуд или местная боль.

Об этом важно не забывать каждому, в любое время года и в любом возрасте! Но особенно внимательными следует быть пожилым людям. Если сравнить 20-летних и людей старше 60, то риск развития немеланомных видов рака возрастает до 200 раз. Это происходит из-за того, что с возрастом в организме накапливаются различные виды мутаций, вызванные факторами риска. Поэтому им обязательно следует проводить самостоятельные осмотры – возможно, с помощью других членов семьи – и при любом подозрении сразу обращаться к врачу.

Сейчас существует много эффективных методов лечения онкологических заболеваний кожи. Если немеланомное новообразование поверхностное и небольшое – чаще всего это маленькие пятна, бляшки, небольшие язвочки на коже размером от нескольких миллиметров до сантиметра, — обычно применяют нехирургические методы лечения: криотерапию (лечение жидким азотом), электрокоагуляцию, лазер, фотодинамическую терапию, а в некоторых случаях – местное применение специальных кремов с содержанием химиотерапевтических препаратов или иммуномодуляторов. Как правило, это лечение назначают дерматологи.

Хирургическое лечение — иссечение опухолей — проводят пластические хирурги, оно считается самым эффективным методом.

При запущенной болезни, когда опухоль очень большая, либо она располагается на лице или на голове, в области глаз, носа, ушей (а это 70-80% случаев немеланомного рака кожи), хирургическое лечение бывает довольно затруднительным. Таких пациентов направляют в онкологический центр, где они получают местную радиотерапию. А в некоторых случаях системное лечение: биологическую или иммунотерапию, которые очень эффективны.

Все эти виды лечения входят в корзину здравоохранения. Побочные явления довольно редки и хорошо поддаются лечению. Наиболее оптимальный и эффективный вид терапии подбирает дермато-онколог в зависимости от вида рака кожи и стадии болезни.

Не стоит забывать, что болезнь, выявленная на ранней стадии, значительно легче поддается лечению, чем в запущенных формах!!!

Подготовила Лариса Бойко

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Автор материала:
Тали Малкина
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