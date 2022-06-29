Солнце, возраст, пол… что еще увеличивает риск заболеть раком кожи?

Каждый год в первый месяц лета медицинский мир в Израиле и многих других странах старается привлечь внимание широкой общественности к проблеме заболеваемости раком кожи. 13 июня отмечается Всемирный день осведомленности о немеланомном раке кожи (NMSC), который учредили Европейская коалиция больных раком и Европейская академия дерматологии и венерологии. А с 20 по 26 июня 2022 г. в Израиле уже в 30-й раз прошла Неделя осведомленности о раке кожи.

Три наиболее часто встречающихся вида рака кожи – плоскоклеточная карцинома (SCC), базальноклеточная карцинома или базалиома (BCC) и меланома. Первые два вида являются самыми распространенными, а меланома – наиболее опасной. В 95% случаев немеланомный рак можно полностью вылечить, если обнаружить его на ранней стадии.

По словам доктора Алекса Якобсона, онколога, заведующего отделением дневного стационара онкоцентра в больнице «Сорока» в Бер-Шеве, базалиома составляет около 80% всех случаев заболевания немеланомным раком кожи, а плоскоклеточный рак — 15-20%, метастазируют они довольно редко, однако могут прогрессировать местно. Меланома довольно редкое заболевание — около 7-8%, но приводит к самому большому количеству смертей из всех разновидностей рака кожи. Это один из самых опасных видов рака кожи, очень агрессивная болезнь, которая может метастазировать уже на ранней стадии.

— Каждому, кто живет в стране, где солнце активно круглый год, важно знать о раке кожи и способах его профилактики, — объясняет д-р Якобсон. — Израиль входит в список 25 стран с самым высоким процентом заболеваемости раком кожи, но к счастью, эта тенденция снижается. Ещё несколько лет назад мы были на 5-6 месте в этом печальном рейтинге, а сейчас на 22. Частота смертности от рака кожи в Израиле – одна из самых низких в мире.

Главными факторами риска развития рака кожи являются:

— солнце и ультрафиолетовое излучение, в том числе, частое пользование соляриями, оно может повысить риск развития рака кожи на 40%;

— светлая кожа и светлый цвет глаз;

— солнечные ожоги в детстве могут привести к развитию рака кожи в более взрослом возрасте;

— некоторые генетические заболевания, например альбинизм, пигментная ксеродерма;

— фототерапия;

— некоторые химические канцерогены, работа на производстве, связанном с мышьяком, дёгтем, сажей, красителями и горюче-смазочными материалами;

— длительно незаживающие раны и рубцы, которые могут трансформироваться в злокачественные опухоли;

— хронический прием кортикостероидов;

— химио- и радиотерапия;

— иммуносупрессивная терапия, которая применяется при пересадке органов, повышает риск развития рака кожи во много раз;

— преклонный возраст;

— пол – мужчины подвержены раку кожи чаще, чем женщины;

— диета с повышенным содержанием углеводов и жиров также, по последним данным, может привести к развитию немеланомных видов рака кожи;

— курение по последним данным повышает риск развития рака кожи на 20%.

Что мы можем сделать, чтобы защитить себя от рака кожи или хотя бы обнаружить его на ранней стадии?

— Систематически проводить рутинные осмотры у дерматолога.

— Желательно каждый месяц самостоятельно осматривать себя на предмет появления новых образований на коже.

— Обращаться к дерматологу или пластическому хирургу при обнаружении подозрительных образований на коже: пятен, бугорков, язвочек, рубцов и ран, которые кровят и долго не заживают.

— Ограничить пребывание на солнце, особенно между 10 и 17 часами дня.

— Использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30, а лучше 50.

— Носить головные уборы с полями и солнцезащитные очки, пользоваться защитной губной помадой.

— Помнить о том, что вода, песок и снег отражают солнечные лучи, и длительное пребывание в таких местах может привести к солнечным ожогам.

Когда следует обязательно обратиться к врачу? Если при самостоятельном осмотре вы обнаружили, что кожное образование изменило цвет или форму, исчезло или обесцветилось; если вокруг родинки возникло воспаление, она покрылась коркой; из родинки выделяется кровь или жидкость; появился зуд или местная боль.

Об этом важно не забывать каждому, в любое время года и в любом возрасте! Но особенно внимательными следует быть пожилым людям. Если сравнить 20-летних и людей старше 60, то риск развития немеланомных видов рака возрастает до 200 раз. Это происходит из-за того, что с возрастом в организме накапливаются различные виды мутаций, вызванные факторами риска. Поэтому им обязательно следует проводить самостоятельные осмотры – возможно, с помощью других членов семьи – и при любом подозрении сразу обращаться к врачу.

Сейчас существует много эффективных методов лечения онкологических заболеваний кожи. Если немеланомное новообразование поверхностное и небольшое – чаще всего это маленькие пятна, бляшки, небольшие язвочки на коже размером от нескольких миллиметров до сантиметра, — обычно применяют нехирургические методы лечения: криотерапию (лечение жидким азотом), электрокоагуляцию, лазер, фотодинамическую терапию, а в некоторых случаях – местное применение специальных кремов с содержанием химиотерапевтических препаратов или иммуномодуляторов. Как правило, это лечение назначают дерматологи.

Хирургическое лечение — иссечение опухолей — проводят пластические хирурги, оно считается самым эффективным методом.

При запущенной болезни, когда опухоль очень большая, либо она располагается на лице или на голове, в области глаз, носа, ушей (а это 70-80% случаев немеланомного рака кожи), хирургическое лечение бывает довольно затруднительным. Таких пациентов направляют в онкологический центр, где они получают местную радиотерапию. А в некоторых случаях системное лечение: биологическую или иммунотерапию, которые очень эффективны.

Все эти виды лечения входят в корзину здравоохранения. Побочные явления довольно редки и хорошо поддаются лечению. Наиболее оптимальный и эффективный вид терапии подбирает дермато-онколог в зависимости от вида рака кожи и стадии болезни.

Не стоит забывать, что болезнь, выявленная на ранней стадии, значительно легче поддается лечению, чем в запущенных формах!!!

Подготовила Лариса Бойко