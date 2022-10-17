Стефано Пода и его «Сказки Гофмана» в Израильской Опере

«Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха — грандиозный оперный перформанс знаменитого итальянского режиссера, художника и сценографа Стефано Пода, пять лет назад поразившего израильскую публику незабываемой постановкой «Фауст».

«Сказки Гофмана» Стефано Пода — это новаторские и зрелищные миры дизайна. Фантастические видения гениального художника, страдающего без любви, слепо ищущего сочувствия там, где его нет и не может быть, при этом, не замечающего верную Музу. Люди и куклы, любовь и мистика. «Сказки Гофмана» — это лирика, гротеск, нравоучения и противоречия, это — описание душевных состояний и страстности самого Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, это романтическое воображение, где переплетаются жизнь и поэзия, человеческие чувства и страсть к кукле.

Грезя об идеальной возлюбленной, поэт Гофман вспоминает три самые большие любви своей жизни — прекрасную бездушную Олимпию, которая оказалась куклой; певицу Антонию, которую пение привело к кончине; и венецианскую куртизанку Джульетту, «похитившую» его отражение.

Три истории любви, три фантазии на романтическую тему, три трагедии, где чувства немецкого сказочника на музыку великого французского композитора предстают в форме гротесковой, мистической, наполненной глубокими смыслами оперы.

Сколько опер и оперетт написал отец жанра Жак Оффенбах? 107 оперетт и две оперы. Оперы – это «Рейнские русалки» («Рейнская ундина», 1864) и «Сказки Гофмана» (1881). Сложно представить Париж эпохи Второй империи без музыки Оффенбаха. Его оперетты были шлягерами высшего общества того периода, а он сам – центральной фигурой парижской сцены в течение двух десятилетий. Кульминацией же парижских успехов Оффенбаха стала Всемирная выставка 1867 года в Париже. Маленький театр с трудом вмещал многочисленных гостей, в том числе, монархов, видных политиков и других знаменитостей. «Парижская жизнь» Оффенбаха собрала в партере театра Bouffes Parisiens королей Португалии, Швеции, Норвегии, вице-короля Египта, принца Уэльского и русского царя Александра II.

Жак Оффенбах родился в Кельне в семье кантора синагоги. Обладая исключительными музыкальными способностями, к 7 годам он с помощью отца овладел игрой на скрипке, к 10 — выучился игре на виолончели, а к 12 стал выступать в концертах как виолончелист-виртуоз и композитор. В 1833 году Оффенбах переехал в Париж – город, ставший его второй родиной, где он прожил практически всю жизнь.

В 1855 году Оффенбах открывает собственный театр Bouffes Parisiens, в котором работает не только как композитор, но и как антрепренер, режиссер-постановщик, дирижер, соавтор либреттистов. Слава Оффенбаха распространяется за пределами Франции. Его оперетты ставят за границей, особенно часто в Вене и Петербурге.

Франко-прусская война прерывает блестящую карьеру Оффенбаха. Его оперетты сходят со сцены. В 1875 году он вынужден объявить себя банкротом. В 1876 году, чтобы материально поддержать семью, он выезжает на гастроли в США. В год Второй Всемирной выставки (1878) Оффенбах почти забыт. Пораженный болезнью сердца, Оффенбах работает над произведением, которое считает делом всей своей жизни, — лирико-комической оперой «Сказки Гофмана». В ней находит отражение романтическая тема о недостижимости идеала, о призрачности земного существования. Но композитор не дожил до ее премьеры, она была закончена и поставлена Эрнстом Гиро в 1881 году.

Музыковед Иван Соллертинский писал: «Оффенбах был одним из одарённейших композиторов XIX века. Это был блестящий музыкальный фельетонист, сатирик-буфф, импровизатор…» По легкости и изяществу Оффенбах перекликается с Моцартом, недаром его называли «Моцарт Елисейских полей».

Гофман — великий немецкий романтик, юрист, композитор, литературный критик и карикатурист написал, помимо прочего, три новеллы — «Песочный человек», «Сказка о потерянном отражении» и «Советник Креспель», которые легли в основу оперы Оффенбаха, хотя сам он не был героем ни одной из них, как это происходит в опере. Кроме того, у Гофмана они намного более мрачны и романтичны, чем в либретто оперы.

За тридцать лет до того, как была сочинена эта опера, ее либреттисты исполнили в театре «Одеон» в Париже комедию, не имевшую большого успеха. Она называлась «Les contes d’Hoffmann». В ней три молодых героя этих сказок были превращены в самого Гофмана, а название оперы стало своеобразным каламбуром: «Сказки Гофмана» стали сказками о Гофмане. Когда эта комедия оказалась уже почти забытой, Барбье переработал ее в либретто и с успехом предложил его Гектору Саломону, Шарлю Гуно и Жаку Оффенбаху. Саломон был совершенно очарован либретто, но в конце концов уступил его Оффенбаху.

Сочинение оперы потребовало от него огромных усилий, хотя он был в то время серьезно болен и молился, чтобы не умереть, не увидев оперу на сцене. Он дожил до того момента, когда опера была исполнена в домашней обстановке под аккомпанемент фортепиано, затем забрал рукопись, чтобы переписать партию Гофмана, но он не дожил до того дня, когда опера была впервые представлена публике и имела огромный успех. Первое действие он оркестровал сам; остальное суждено было сделать Эрнсту Гиро.

Опера с самого начала имела огромный успех в Париже, где уже в первый сезон была исполнена 101 раз. В конце концов опера вошла в постоянный репертуар оперных театров во всем мире. Всего ежегодно дается более 700 представлений «Сказок Гофмана».

Музыка Оффенбаха — причудливая и гротескная, а иногда и зловеще-мрачная, с мистическими чертами — сочетает французскую лирическую оперу с немецкой романтикой. В 1970-е годы были найдены новые рукописные материалы, и возникла современная редакция оперы, сделанная музыковедом Ф. Эзером, более близкая духу Оффенбаха. Три женщины, которых любит Гофман, появляются на сцене в такой последовательности (это важно для понимания замысла композитора): Олимпия, Антония, Джульетта.

Первоначальным намерением композитора, было то, чтобы роли Линдорфа, Коппелиуса, Дапертутто и д-ра Миракля исполнялись одним и тем же баритоном (как и будет в Тель-Авиве), дабы серия гофмановских злых гениев предстала как одна личность, но в разных ипостасях. Подобным же образом одно сопрано должно было, по замыслу автора, представлять Стеллу, куклу Олимпию, куртизанку Джульетту и певицу Антонию. Причудливый сюжет оперы вполне отвечает изысканно-загадочному творчеству великого немецкого писателя. Действие оперы делится на две части: реальности пролога и эпилога противопоставлены фантастические воспоминания Гофмана, где образы Олимпии, Джульетты и Антонии являются воплощением различных сторон его возлюбленной Стеллы.

Стефано Пода представляет на сцене четыре разных визуальных мира, отражающих истории этих четырех женщин. Пода рассказывает, что в процессе работы над «Сказками Гофмана» он понял, что хочет показать человека, достигшего зрелости в понимании себя, в понимании другого и самой жизни. Для этого он возводит на сцене «Комнату чудес», где Гофман может рассмотретьи понять свою жизнь через призму искусства и через его личные тайны и секреты.

Границы сцены отмечены огромными стеллажами, на которых расставлены сотни случайных предметов, походящие на огромную коллекцию предметов искусства. В центре сценического пространства Пода создает для каждой из историй свой мир, в котором появляются и исчезают персонажи. Пода балансирует на грани классического и современного искусства, придумывая параллельные миры, наполненные глубоким смыслом, утонченной роскошью, блеском ар-деко и рафинированным символизмом. У каждой истории — свои визуальные символы, гигантские гротескные образы вроде огромной виниловой пластинки, гондолы, огромного колеса рулетки.

Множество одинаковых механических кукол в прозрачных витринах, великие оперные дивы в стеклянных футлярах, женщины в серебряных мотоциклетных шлемах, украшенных бриллиантами, и мужчины, которые предстают в этой опере черными кошмарными фигурами. И для каждого образа Пода создал эффектные костюмы.

Главные партии в этой сложной составной опере будут исполнять известные солисты из Израиля и из-за рубежа. Партию Гофмана исполнят поочередно два ведущих тенора, выступающие на самых престижных оперных сценах мира — итальянец Оресте Козимо и американец Чарльз Воркман. Роли четырех злодеев, персонажей, пытающихся навредить Гофману в каждой из историй, исполнят итальянский баритон Вито Прианте и хорошо знакомый израильским меломанам румынский баритон Йонуц Паску.

Партию музы, переодетой в Никлауса, лучшего друга Гофмана, споют Анат Чарны и Шай Блох. Партию Антонии исполнят Алла Василевицкая и Ира Бертман. Партию Олимпии — Хила Фахима и Вероника Брук. Партию Джульетты — Элинор Зон и Шакед Строл.

Известный французский тенор-певец Венсан Ордоно исполнит роли четырех разных слуг – персонажей разных историй. В постановке «Сказок Гофмана» в Тель-Авиве также примут участие Юрий Кисин, Скотт Уайлд, Ноах Бригер, Одед Райх и другие.

Режиссер Стефано Пода (http://www.stefanopoda.com/ – увенчанный лаврами и титулами, который, как уже отмечено, оформил сцену, создал костюмы и декорации и поставил хореографию и световой рисунок этого спектакля, предлагает исключительную по силе воздействия и по своему стилю интерпретацию. Стоит отметить, что подобная полная постановка этой оперы с мощным хором, богатыми декорациями и костюмами, является дорогим предприятием. Именно поэтому, этот спектакль – ко-продукция. И именно поэтому, вдвойне интересны эстетическое и концептуальное единство, автономность и самодостаточность Стефано Пода, создавшего максимально целостный и существующий в едином образном пространстве спектакль, где каждый шаг солистов и каждое вступление хора – неслучайны и осмысленны. Пода использовал все доступные ему сценические средства, всю фантазию для «театра одного режиссера». «Фауст» в марте 2017 года стал первой работой Стефано Пода с Израильской Оперой. До этого – в мае 2014-го года – его постановка «Тристан и Изольда», которой дирижировал Зубин Мета – открывала 77-й Флорентийский музыкальный фестиваль. Он ставил «Андре Шенье» в Сеуле, «Таис» Жюля Массне в Сан-Паулу, «Отелло» в Будапеште, «Трубадура» в Афинах, «Дона Карло» в Эрфурте. Список – огромен, достижения – еще более огромны. Достаточно сказать, что его спектакль «Таис» был включен в список двадцати лучших оперных спектаклей за последние двадцать лет.

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Жак Оффенбах. Сказки Гофмана (Les contes d’Hoffmann)

Фантастическая опера (Opéra fantastique) в трех действиях с прологом и эпилогом (1881 г.). Либретто (по-французски) Жюля Барбье, основанное на пьесе самого Барбье и Мишеля Карре, которая, в свою очередь, основана на трех новелалх Э.Т.А. Гофмана.

Время действия: начало XIX века.

Место действия: Германия и Италия.

Первое исполнение: Париж, 10 февраля 1881 года.

Дирижер — Дан Эттингер

Поставка и сценография — Стефано Пода

Копродукция с l’Opera de Lausanne и l’Opera Royal de Wallonie, Liege

Солисты:

Гофман – Оресте Козимо / Чарлз Воркман

Никлаус (Муза) — Анат Чарны / Шай Блох

Линдорф / Коппелиус / Миракль /Дапертутто — Вито Прианте / Йонуц Паску

Олимпия — Хила Фахима / Вероника Брук

Антония — Алла Василевицкая / Ира Бертман

Джульетта — Элинор Зон / Шакед Струль

Андреас / Кошниль /Франц / Питтикиначчо — Венсан Ордоно

Креспель — Скотт Уайлд / Ноах Бригер

Лютер – Яир Полищук / Юрий Киссин

Герман – Юрий Кисин /Пнини Леон Грубнер

Шлемиль – Одед Рейх

Спаланцани — Энтони Уэбб

Натанаэль — Ошри Сегев

Мать Антонии — Рона Шрира / Ярден Киперман

Хор Израильской оперы под управлением Ассафа Бенрафа

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Исполнение на французском. Титры на иврите и английском языке. Перевод титров – Исраэль Юваль

Воскресенье | 06.11.2022 | 20:00

Понедельник | 07.11.2022| 19:30 (Премьера)

Вторник | 08.11.2022 | 20:00

Четверг | 10.11.2022 | 20:00

Пятница | 11.11.2022 | 13:00

Суббота | 12.11.2022 | 20:00

Воскресенье | 13.11.2022 | 18:00

Понедельник | 14.11.2022 | 20:00

Среда | 16.11.2022 | 20:00

Пятница | 18.11.2022 | 13:00

За час до начала каждого представления в зале проходит вступительная лекция продолжительностью около получаса, вход на лекцию для обладателей билетов в этот вечер бесплатный.

Заказ билетов https://cursor.kassa.co.il/announce/73148

Спектакли проходят в Оперном театре имени Шломо Лахата

Бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив

Photos by © Alan Humerose.

Текст подготовила Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting