Суккот – как много в этом звуке…

Приближается Суккот, в который нам заповедано строить шалаши (сукки) и находиться в них. Мудрецы говорят, что достаточно проводить там часть суток ...

А остальное время можно оставаться дома. Хотя, зачем же дома, если это лучшее время для отдыха, в том числе и с детьми, у которых в это время каникулы! Сеть Isrotel делает все, чтобы вы смогли провести этот праздник с комфортом, по разумным ценам и конечно же с шалашами. Для этого сеть предлагает клиентам особые скидки на отдых в дни Суккота и возводит в своих гостиницах настоящие традиционные шалаши.

В этом году праздник начнется 29 сентября, а закончится 6 октября, и в этот период вас ждут особые предложения. Например

Royal Beach Eilat, флагманский отель сети Isrotel в Эйлате. Он принадлежит к коллекции Exclusive и предлагает своим постояльцам роскошный отдых с престижным СПА-салоном Carmel Forest, где к услугам гостей более 70 оздоровительных и косметических процедур для тела от лучших специалистов. На эти даты можно заказать номер со скидкой в 15% с ценой всего от 1092 шек. за ночь на двоих

Отель Alberto – на пересечении улиц Нахалат Биньямин и Ахад ха-Ам в Тель-Авиве вас ждут уют и романтика. Номер с завтраком для пары со скидкой в 15% обойдётся всего в 804 шек. за ночь

Отель Port Tower, расположенный к северу от порта Тель-Авива с видом на море и городской пейзаж, предлагает две ночи для пары со скидкой в 15% всего за 649 шек.

Отель Yam Suf, расположенный на коралловом побережье между Эйлатскими горами и одноименным заливом, предлагает умиротворённое и приятное времяпрепровождение вдали от шума и городской суеты. Заказать три ночи с завтраками можно со скидкой в 15% всего от 968 шек. за ночь.

Подобные скидки есть почти во все гостиницах сети – на Мертвом Море, на Севере и везде!

Внимание! Цены могут меняться, поэтому спешите сделать заказ.

Но это еще не все!

Какой праздник без развлечений?

В эйлатской гостинице Royal Garden красочное шоу WOW будет выступать с юбилейной программой в честь своего 20-летия – костюмированным представлением с участием танцоров, акробатов и т.д. Семья из 4 человек может приобрести билеты по особой цене.

OLA BRAZIL – уникальное эксклюзивное шоу для сети гостиниц Isrotel (бесплатно), которое отправляет гостей в приятное интерактивное путешествие по Бразилии - Копакабана, Амазонка, Рио-де-Жанейро, стадион Маракана и многое другое. Музыка и экзотическая атмосфера сливаются с неоновыми персонажами, парящими в зале. Легкий и волшебный спектакль в стиле пражского «Черного театра» проходит в кинотеатре «Ривьера» в отеле Riviera Club по понедельникам, вторникам, средам и пятницам в 17:00.

Комплекс Ninja в отеле King Solomon открыт для бесплатного входа всех детей с 6 лет, отдыхающих в любой гостинице сети Isrotel в Эйлате.

Новый водный парк, недавно открывшийся в Эйлате, приглашает гостей сети Isrotel развлечься в жаркую погоду по особым ценам.

Дайвинг-центр «Манта» предлагает всем стать настоящими дайверами и погрузиться в подводные красоты Красного моря. Для постояльцев гостиниц сети Isrotel – скидка 10%.

В бассейнах отелей опытные инструкторы будут проводить для детей с 6 лет бесплатные занятия по дайвингу с маской, трубкой и ластами.

«Мир русалочки» для гостей сети Isrotel - бесплатное обучение детей плаванию в бассейнах гостиниц.

Кулинарные мастер-классы для маленьких гостей сети Isrotel - приготовление тортов, пирогов, пицц и хал. Участие для гостей отелей бесплатное.

А также зал виртуальных игр, мастер-классы игры на барабанах и жонглирования – бесплатно для всех юных гостей сети Isrotel.

Почти во всех гостиницах сети действует специальный детский клуб "Еладудес". В его прекрасно оборудованных просторных и ярких игровых комнатах мальчики и девочки найдут массу игрушек, игровые приставки PlayStation, Wii, компьютеры, фильмы, площадки с аттракционами "джимбори" и многое другое. Под руководством опытных профессиональных воспитателей, говорящих на нескольких языках, дети здесь поют, танцуют, играют и занимаются творчеством, участвуют в конкурсах, спектаклях, вечеринках и играх.

Выбрать подходящую гостиницу в одном из уголков страны и заказать номер со скидкой вы можете на сайте Isrotel по ссылке https://www.isrotel.co.il/deals/sukkot22/ или по телефону *5585. При заказе через сайт предоставляется скидка 5%. Члены клуба получают дополнительные скидки.