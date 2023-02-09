Связанные одним… кадром

В 2023 году отмечает десятилетний юбилей один из долгожителей израильского телеэфира, получивший также международное признание — доку-реалити проект «Жизнь в кадре». Первый сезон этого документального сериала компании НОТ и Рама Ландеса вышел в 2009 году. Шоу не раз удостаивалось премии Израильской академии телевидения. Инновационный формат с ритмичным монтажом, оригинальной музыкой и насыщенными драматичными сюжетными линиями был куплен 22 странами, среди которых Нидерланды, Финляндия, Ирландия, Индия, Дания и США. Там проект тоже завоевал немало профессиональных призов.

Премьера десятого сезона шоу состоится 9 февраля в видеотеке HOT VOD, а с 13 февраля «Жизнь в кадре» будет транслироваться на канале НОТ3 с понедельника по среду в 22:00.

Герои сериала снимают себя сами. без участия профессиональных операторов. Они получают видеокамеру и инструкции, как документировать свою повседневную жизнь, и становятся сами себе режиссерами, фотографами и операторами. Тысячи часов отснятого в течение 6 месяцев материала попадают к создателям сериала, которые монтируют из них динамичные захватывающие видео, рассказывающие об отношениях и раскрывающие сложные конфликты.

В десятом сезоне создатели шоу собрали поистине звездный состав:

— Великолепная комическая и драматическая актриса театра, кино, эстрады и телевидения Орна Банай, переживающая сложный этап в отношениях с единственным сыном, которого она 18 лет воспитывала одна.

— Актриса и супермодель Яэль Шелбия, признанная женщиной с самым красивым лицом в мире. Яэль родилась в очень религиозной семье в Нагарии и по сей день продолжает соблюдать шабат. На период съемок сериала пришлось ее расставание с американским миллиардером, отношения с которым длились три года, и медийный роман с певцом Омером Адамом.

— Керен Пелес – автор, композитор и актриса, обладательница одного из самых выдающихся женских голосов в израильской музыке и самая популярная израильская певица 2021 года.

— Мики Буганим – стилист, телеведущий и большой модник, владелец школы макияжа, бренда косметики и средств для волос, который несмотря на все профессиональные и финансовые успехи не может забыть подростковые травмы и принять себя.

— Дзюдоист Ор Сасон – гордость Израиля и вице-чемпион Европы, которому предстоит сделать судьбоносный выбор – уйти из дзюдо или продолжить подготовку к следующей Олимпиаде и попытаться завоевать еще одну олимпийскую медаль.

— Адар Маркс – успешная радиоведущая «Гальгалац», стремящаяся наладить свою жизнь с тремя маленькими детьми после недавнего болезненного развода.

Смотрите юбилейный сезон доку-реалити сериала «Жизнь в кадре» с 13 февраля с понедельника по среду в 22:00 на канале НОТ3 и с 9 февраля в видеотеке HOT VOD.

ХОТ: наслаждайтесь каждым мгновением!