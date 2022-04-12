Технологии на страже отдыха: интервью с генеральным директором Национального фонда сна

Качество сна напрямую влияет на здоровье человека. При этом недостаточно просто раньше ложиться и позже вставать: как показало недавнее исследование авторитетной американской научной организации Национальный фонд сна (National Sleep Foundation, NSF), во время пандемии жители США стали спать дольше, но хуже.

Эксперты NSF убеждены: людям необходимо больше заботиться о том, чтобы сон был не только продолжительным, но и качественным. В этом им могут помочь технологии, систем умного контроля отслеживания состояния организма. Сегодня функции для лучшего сна уже доступны в потребительских гаджетах таких компаний, как Samsung Electronics.

Подробнее о том, как технологии способны улучшить отдых людей и их здоровье, рассказал генеральный директор Национального фонда сна Джон Лопос.

«Как показало исследование NSF «Сон в Америке 2022», на то, как мы отдыхаем ночью, влияет распорядок дня. Значение имеют определенное время приема пищи, уровень физической активности и даже освещение.

В NSF разработали рекомендации по здоровому сну. По словам Джона Лопоса, технологии могут помочь выполнять их – как днем, так и ночью.

Galaxy Watch4 поможет регулярно тренироваться для улучшения качества сна.

Правильно подобранное освещение имеет большое значение для качества сна. Почти 60 процентов американцев в основном используют гаджеты перед тем, как лечь спать, что приводит к нарушениям сна: свет от экранов телефонов, ноутбуков и телевизоров негативно влияет на засыпание.

Однако технологии также могут помочь пользователю расслабиться, успокоиться и сделать обстановку благоприятнее. Яркий пример такой функциональности – сервис Samsung Smart Things. Он позволяет программировать заранее установленное время для выключения телевизора в спальне и приглушения света, чтобы помочь подготовиться ко сну и создать оптимальные условия для отдыха.

NSF также рекомендует использовать специальные методы релаксации, чтобы лучше высыпаться. На носимом устройстве Galaxy Watch4 и в приложении Samsung Health доступны дыхательные упражнения, медитации и инструменты для контроля уровня стресса.

Чтобы пользователи лучше высыпались, Samsung Electronics интегрировала в носимые устройства Galaxy Watch4 функции, которые позволяют устанавливать цели для лучшего сна.

Одна из них – новая программа «тренировки сна». После недели мониторинга качества отдыха и прохождения двух опросов, пользователь получает собственный символ – одно из восьми животных, символизирующий определенный тип сна. Затем в течение четырех или пяти недель он может «тренироваться», выполняя задания, изучая рекомендации и другие полезные данные.

Благодаря носимым устройствам отслеживание сна стало частью жизни многих людей. В NSF хотят, чтобы технологии для лучшего ежедневного отдыха стали еще доступнее. В будущем нас ждёт всесторонняя интеграция носимых устройств, решений для умного дома и фитнес-платформ. Появится еще множество продуктов и сервисов для повышения качества сна», – отметил Джон Лопос.

Узнать больше о серии Galaxy Watch4 и Национальном фонде сна можно на сайтах:

Galaxy Watch4: www.samsung.com/galaxy-watch4

Galaxy Watch4 Classic: www.samsung.com/galaxy-watch4-classic

Национальный фонд сна: www.thensf.org