The Best Gets Better: Samsung и SMEline запускают серию Neo QLED и Lifestyle 2022

Сегодня Samsung Israel и SMEline запускают в Израиле новые модели телевизоров флагманской серии Neo QLED 8K 2022 года, Frame и Freestyle.

Последние инновации Samsung в области экранных технологий отражают ее новое видение, выраженное в девизе «Экраны повсюду, экраны для всех». Samsung выводит развлечения на новый уровень благодаря широкому выбору революционных технологий и дизайна, отвечающих потребностям зрителей и адаптированных к их вкусам и предпочтениям. Коби Баш, директор отдела потребительских товаров Samsung Israel сказал: «Последние 16 лет Samsung продолжает оставаться ведущим мировым брендом телевизоров. Samsung поставила перед собой цель дать возможность потребителям адаптировать технологии, которые они используют согласно своим предпочтениям и стилю жизни. Сегодняшний зритель заинтересован в личном и индивидуальном опыте больше, чем когда-либо. Также в этом году, компания продолжает пересматривать роль домашнего телевизора, предлагая более широкий выбор экранных технологий, новаторских функций и дизайна. Благодаря усовершенствованиям и улучшениям качества изображения и звука, дополнительным размерам экрана, настраиваемым аксессуарам и модернизированному интерфейсу экраны 2022 года воплощают в жизнь идею Screens Everywhere, Screens for All — экраны везде, экраны для всех». Neo QLED 8K это изюминка Samsung, которая оснащена новыми, еще более интеллектуальными функциями и новейшим пользовательским интерфейсом. Дизайн корпуса выполнен в стиле Infinity One, который включает в себя панель толщиной от 15 мм (в QN900B) до 17 мм (в QN700B и QN800B). Благодаря процессору Neural Quantum и улучшениям в технологиях изображения и звука, независимо от того, смотрите ли вы последний блокбастер или спортивное мероприятие, процессор Samsung 8K, Neural Quantum, обеспечит повышенное разрешением 8K и создает трехмерное изображение беспрецедентного качества. Процессор обрабатывает каждый пиксель из 33 миллионов по отдельности, обновляя контент в соответствии с конкретным типом передачи. Серия Neo QLED 2022 обеспечит невероятно четкое изображение и максимально широкий спектр звуков. Фактически, новый процессор Neo Quantum улучшает уровень яркости с 12 до 14 бит, чтобы дать больше контроля над источником света — светодиодами Quantum Mini, которые в 40 раз меньше обычных светодиодов и обеспечивают высокую плотность LED и улучшенную контрастность. Это позволяет телевизору управлять освещением на 16 384 уровнях (в 4 раза больше, чем в предыдущем поколении). Звуковые функции в Neo QLED также значительно улучшены. На основе технологии OTS (Object Tracking Sound), которая позволяет звуку перемещаться вслед за объектом на экране, серия 2022 года оснащена OTS Pro, которая включает в себя направленные вверх динамики для создания поверхностного объемного звука. Кроме того, серия Neo QLED 2022 обеспечивает исключительное качество звука Dolby Atmos благодаря добавлению новых лучших аудиоканалов Samsung. Благодаря многоканальным динамикам, расположенным в разных частях телевизора, Neo QLED обеспечивает динамичный звук, отслеживающий движения, происходящие на экране под любым углом. Игровой опыт: В этом году Samsung представляет первые в мире телевизоры с поддержкой частоты обновления 144 Гц в 4К (модели 40”/50” QN90B, QN95B). Помимо совершенно нового игрового центра, линейка 2022 года обладает характеристиками и функциями, созданными для максимально комфортного игрового процесса. Они включают в себя четыре порта с поддержкой HDMI 2.13, игровой режим Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144 Гц, Super Ultrawide GameView и Game Bar, что делает игры более эффективными и доступными для динамичного и оптимизированного процесса. Благодаря этим улучшениям качество изображения и настройки игр станут более реалистичными и захватывающими, чем когда-либо. Кроме того, игровой интерфейс Samsung предлагает комплексные решения для любителей игр с панелью, которая отображает важные данные, такие как FPS, изменение INPUT LAG и многое другое. Кроме того, вы можете играть в сверхшироком формате 32:9, чтобы имитировать сверхширокий экран, который позволяет вам видеть больше в игре. Серия Samsung Neo QLED 2022 имеет режим Eye Comfort, который автоматически регулирует яркость и цвет экрана с помощью встроенного датчика освещения и данных о закате/восходе солнца. По мере изменения окружающего освещения экран постепенно уменьшает количество света для отображения теплых, насыщенных тонов. Новые модели Frame оснащены новым матовым экраном, который обеспечивает защиту от бликов, отражений и отпечатков пальцев. Таким образом, матовый экран в телевизорах Lifestyle 2022 получил три сертификата качества от UL (Underwriter Laboratories) о качестве экрана: Discomfort Glare Free, Discomfort Glare Free и Disability Glare Free. Frame TV предлагает реалистичные впечатления от просмотра произведений искусства без посещения музея именно благодаря матовому экрану с технологией, которая предотвращает блики и имеет низкое отражение. Новый Smart Hub — абсолютно новый пользовательский интерфейс, который помогает быстрее находить контент. Кроме того, боковая панель в Smart Hub позволяет легко переключаться между категориями: «Медиа» и «Окружающая среда». А система «умный дом» теперь встроена в телевизоры Samsung с логистическим центром (Built-in hub), который в сочетании с приложением SmartThings позволяет управлять различными внешними устройствами Samsung, такими как холодильники, духовки, пылесосы, кондиционеры и многое другое. В рамках сотрудничества Samsung с компаниями, производящими умные продукты, вы также можете управлять множеством продуктов сторонних компаний (датчики, камеры, домофон, умные лампочки и многое другое) прямо с телевизора! Watch Together: новое приложение позволяет пользователям общаться в видеочате с друзьями и семьей во время просмотра любимых шоу и фильмов. Для этого компания Samsung разработала минималистскую камеру, которая подключается к верхней части QLED-телевизоров (приобретается отдельно). Камера имеет интеллектуальный алгоритм и отображает точное и качественное изображение. NFT Platform: это приложение предлагает встроенную и интуитивно понятную платформу, которая позволяет вам находить цифровые произведения искусства, покупать их и продавать в сериях MICRO LED, Neo QLED и The Frame. Smart Calibration: Уникальная функция для профессионалов — позволяет пользователям вносить точные изменения в настройки для получения оптимального качества изображения. Базовый режим позволяет быстро и легко калибровать экраны за 30 секунд, а профессиональный режим оптимизирует настройки экрана для обеспечения превосходного качества изображения примерно за 10 минут. Модели 2022 года также включают в себя широкий спектр аксессуаров, позволяющих настроить пользовательский интерфейс: вращающееся крепление к стене и подставка позволяют автоматически поворачивать экраны. В дополнение к набору аксессуаров линейка 2022 года будет поддерживать вертикальный интерфейс, включая приложение Smart Hub, и предлагать функцию вертикального просмотра нескольких изображений. Можно будет смотреть такие приложения, как YouTube и TikTok, и использовать зеркалирование экрана в вертикальном режиме. Наконец, функции Lifestyle, такие как Ambient Mode + и Art Mode, также доступны в вертикальном режиме. Новая поворотная клавиша на пульте дистанционного управления позволяет пользователям легко поворачивать экран одним нажатием кнопки. Q-Symphony, уникальная технология объемного звучания, которая позволяет телевизорам Neo QLED и саундбарам Samsung работать вместе, была улучшена за счет дополнительной синхронизации. Улучшение позволяет саундбару и телевизору работать со всеми динамиками, включая верхние аудиоканалы, для обеспечения богатого и мощного диапазона звуков. Звуковые саундбары Samsung 2022 года также включают Dolby Atmos с интеллектуальным беспроводным соединение между телевизором и саундбаром, где экран и динамики саундбара обеспечивают великолепное качество звука без запутанных кабелей. Кроме того, новый сверхтонкий саундбар HW-S800B, предназначенный для низкочастотного звука предлагает мощные басы в компактном корпусе благодаря сочетанию активного динамика и сабвуфера.

Автор материала: Кати Адхам