The Freestyle: экран, не ограниченный пространством

Телевизор в каждом доме и даже в каждой комнате – это удобно. Это комфорт. Особенно телевизоры Samsung, которые давно уже не просто телевизоры, а еще многое другое. Но мы же не все время дома. Мы путешествуем, ходим в походы. Да и внутри квартир часто нам удобнее менее статичный способ просмотра, чем телеэкран.

Поэтому компанией Samsung был создан портативный «умный», весом всего 830 г., который удобно носить с собой куда угодно и в доме, и во дворе, и в любом месте.

В соответствии с концепцией развития Samsung «Экраны везде», проектор The Freestyle можно использовать по-разному. Прежде всего, The Freestyle можно удобно установить в спальне. Лежа в постели, перед сном, экран можно переместить со стены на потолок, чтобы продолжить просмотр фильма с большим комфортом. Проектор также можно легко разместить на полу или на обеденном столе, чтобы превратить комнату в развлекательный центр, подключив его к стандартной розетке. Специальный кабель не требуется: устройство можно использовать сразу.

Качество изображения и звука The Freestyle – самые основные и важные характеристики – заслуживают более пристального внимания. Компания применила тот же механизм регулировки качества изображения, что и на телевизорах Samsung, поэтому баланс белого регулируется автоматически в соответствии с цветом и тоном стены, на которую проецируется экран. Устройство получило функции для автоматической коррекции трапецеидальных искажений и автоматического выравнивания. Благодаря этому экран автоматически подстраивается под любую поверхность, сохраняя идеальные пропорции изображения.

Двойные пассивные динамики передают глубокие басы. Пользователи могут наслаждаться аудио кинематографического качества, где бы ни были.

Кроме того, The Freestyle удобно брать в дорогу, в поход, использовать в кемпингах – он совместим с внешними аккумуляторами с поддержкой USB-PD и выходным напряжением 50 Вт/20 В или выше. Когда пользователь не смотрит контент, The Freestyle создаст атмосферное освещение в режиме Ambient благодаря полупрозрачной крышке объектива.

Пользователи могут смотреть контент, подключившись к своим учетным записям в популярных стриминговых сервисах. Кроме того, впервые в отрасли применена технологию голосового управления на дальнем расстоянии. Когда экран включен, пользователи могут искать нужный контент, используя только голос, а когда выключен – использовать устройство для прослушивания музыки, как умную колонку, или узнать с его помощью погоду на день.

The Freestyle очень просто настраивать: достаточно расположить проектор в любом удобном месте и включить.

В рамках сотрудничества с подразделением MX (Mobile eXperience) Samsung, устройство оснастили кнопкой, которая синхронизирует его с устройствами Galaxy. Одного нажатия достаточно, чтобы использовать смартфон или планшет в качестве пульта дистанционного управления проектором. Новинка также может подключаться к мобильным точкам доступа, когда нет доступа к сети Wi-Fi.

Порой мы поражаемся техническим новинкам и они нам кажутся фантастикой, однако они – реальность наших дней, при этом доступная каждому и в плане цен – и в плане простоты применения.