Тяжелая артиллерия прибыла: Proven наносит мощный удар по ногтевому грибку

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) – одна из самых необычных в мире, ведь в неё призываются и мужчины, и женщины, и даже еврейские добровольцы со всего мира приезжают, чтобы отслужить в ней. Солдаты и солдатки отважно защищают страну, охраняя границы днем и ночью.

Служба в армии – непростая задача, и не только физически, но и в плане личного комфорта. Форма, которая украшает и дает повод для гордости, в то же время может быть неудобной. Военнослужащие носят массивные ботинки, при этом нога все время находится в закрытой обуви, что может стать причиной развития неприятных заболеваний.

Что происходит, если стопа долго находится в тесной обуви?

Нарушается кровообращение стоп, результатом чего могут быть отеки и хроническая усталость ног. Регулярное ношение тесной обуви провоцирует образование мозолей и «шпор» на стопах. Среди распространенных проблем также – вросшие ногти и ногтевой грибок.

Причины возникновения

Грибки — часть окружающей нас среды. Но эти патогенные микроорганизмы начинают размножаться лишь в определенных условиях на фоне ослабленного иммунитета. Часто причиной возникновения патологии становится несоблюдение гигиенических требований, ношение чрезмерно тесной обуви или перегрев стопы. Ногтевой грибок передается от человека к человеку. А основной пусть проникновения инфекции в кожу — микротрещины. Почему они появляются? Часто от ношения тесной неудобной обуви.

Здоровая ногтевая пластина должна быть ровной, розовой и блестящей. И если хотя бы один из этих признаков отсутствует, значит, есть проблема.

Все начинается с кожи стоп, чаще — с межпальцевых складок. Как правило, первый симптом грибка на ногах (по-научному — онихомикоз) — шелушение, сопровождаемое жжением и зудом. Другие тревожные звоночки, сигнализирующие о грибке ногтей: трещины в межпальцевых складках, утолщения на коже, хрупкость или истончение ногтя, изменение цвета ногтевой пластины.

Чтобы не заразиться опасным грибком, следует не забывать о простых правилах личной гигиены: обувь необходимо дезинфицировать раствором формалина, 40% раствором уксуса, хлоргексидином; каждый день надевать чистые носки и хорошо чистить обувь. Рекомендуется всегда иметь в домашней аптечке противогрибковое средство, чтобы вовремя обработать зараженную область на теле и не допустить развития заболевания.

Если вы обнаружили у себя симптомы этого неприятного заболевания, ни в коем случае не стоит откладывать визит к врачу. Помимо того что болезнь доставляет массу проблем чисто эстетически, запущенная форма ногтевого грибка может привести к более серьезным последствиям. Затяжной онихомикоз способен спровоцировать аллергическую реакцию, ослабить иммунитет и вызвать обострение хронических заболеваний. Поэтому не нужно заниматься самолечением, лучше обратиться к специалисту для диагностики и приобрести надежное и проверенное лекарство.

Совсем недавно на израильском рынке появилось универсальное средство, одобренное министерством здравоохранения, – капли для лечения проблем ногтевой пластины Proven.

Разрабатывая средство Proven, израильские эксперты опирались на практический опыт, полученный за более чем 20-летнюю историю работы салонов красоты премиум-класса yullia и школы yullia school. Этот препарат способен победить все виды грибка, онихолизис, другие болезни ногтей и экзему стопы.

Основанные на натуральных ингредиентах капли содержат такие компоненты, как масло жожоба и чайного дерева, витамин Е, эвкалиптовое масло. Формула также включает ментол, который нормализует активность сальных желез и абсорбирует излишки себума, уменьшает раздражения и покраснения, а также оказывает противовоспалительное действие. Масло чайного дерева является сильным природным антисептиком, оно нормализует жирность кожи, избавляет ее от местных воспалительных процессов. Масло эвкалипта способствует естественному обновлению клеток кожи, придавая ей здоровый вид.

После прохождения многих дерматологических и гипоаллергенных тестов капли Proven были одобрены диабетической ассоциацией и министерством здравоохранения Израиля.

Продукт прошел клинические испытания в известной международной сети лабораторий J.S. Hamilton, специализирующейся на микробиологических и химических исследованиях продуктов питания, косметики, фармацевтических препаратов, химических веществ. В результате исследований капли PROVEN получили официальный знак «Клинически протестировано».

При разработке и испытаниях препарата не проводились опыты на животных.

Выпускаются капли в Иерусалиме под строжайшем контролем, согласно стандартам Международной организации по стандартизации ISO и с одобрения GMP (Good Manufacturing Practice). GMP, что означает «надлежащая производственная практика», — это международный стандарт, который определяет требования к выпуску лекарственных препаратов. Стандарты GMP — это не просто пожелания к производству, а строгие требования. Применяя лекарства или продукты компаний, имеющих сертификат GMP, вы можете быть спокойны за свое здоровье.

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