Унция предупреждения стоит фунта лечения

Есть старое медицинское изречение, которое гласит: «Унция предупреждения стоит фунта лечения». Относится оно как к мерам профилактики, так и к другим видам предусмотрительности, которые помогут справиться с будущими болезнями. А это ни что иное, как медицинская страховка.

В Израиле здоровье застраховано у всех граждан. Каждый платит взносы в избранную им больничную кассу и получает в ней медицинское обслуживание. Но как всем нам хорошо, к сожалению, известно, эта страховка покрывает далеко не все. И за многое нам приходится дополнительно платить из своего кармана.

Порой немалые суммы. Или даже очень большие. Чтобы этого избежать, все больничные кассы предлагают своим членам дополнительные страховки, которые за очень умеренную плату в несколько десятков шекелей в месяц предлагают широкий спектр выплат и услуг.

Самой выгодной программой дополнительного медицинского страхования, согласно данным Минздрава, оказалась программа «Маккаби шели» больничной кассы «Маккаби». Не случайно 87% членов «Маккаби» имеют долнительную страховку.

Давайте же попробуем разобраться, что предлагает больничная касса своим клиентам в рамках этой страховки?

В первую очередь – экономию денег. Участники программы получают около 70% от стоимости 20 процедур альтернативной медицины в год. Стандартные процедуры лечения зубов (пломбирование, удаление и лечение корневых каналов) обходятся им всего в 20 шек. Кроме того, 50-процентная скидка предоставляется им на ортодонтические услуги по выравниванию зубов, покупку очков и контактных линз.

Особое внимание уделяется людям старшего возраста. Есть скидки для людей старше 65 лет на домашние приспособления, необходимые для повседневной жизни и передвижения. Дважды в год предоставляется скидка 50% на транспортировку машиной «Скорой помощи» в больницу.

Множество услуг предлагается беременным: различные генетические проверки, возмещение расходов на послеродовое восстановление в течение 3 дней в гостинице при больнице. Система льгот, которая обеспечивает возмещение расходов на различные виды лечения, анализы и медицинские услуги, связанные с беременностью и родами.

Есть услуги и для детей: дидактическая или психодидактическая диагностика для детей от 6 до 18 лет, которая помогает выявить проблемы в обучении, такие как трудности с пониманием и чтением. Компьютерная диагностика синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Дополнительная развивающая терапия для детей-аутистов, инвалидов, детей с диагнозами синдром дефицита внимания и гиперактивность, с эмоциональными проблемами и др.

В случаях, когда требуется второе мнение по медицинской проблеме, можно обратиться к врачам-специалистам из различных областей, которые работают в частном секторе, со скидками до 80%. В государственных больницах и в больнице «Ассута» широкий спектр операций для застрахованных проводится полностью бесплатно, без личного участия. Людям, перенесшим инсульт, назначается физиотерапия продолжительностью 6 месяцев для восстановления нормальной активности. Абонемент на экстренную помощь для выздоравливающих от болезни сердца за 36 шек. в квартал.

Предлагаются льготы также на услуги для укрепления здоровья и здорового образа жизни, например, индивидуальные или групповые занятия фитнесом обойдутся всего в 24 шек. за тренировку.

И это далеко не полный список. Существуют также страховки «Маккаби захав» и «Маккаби кесеф», которые за еще меньшие деньги предлагаются достаточно большой спектр дополнительных услуг. Выбор лишь за вами: готовы ли вы сейчас заплатить унцию, чтобы в будущем сохранить не только фунт, но и то, что не купишь ни за какие деньги – свое здоровье!

Присоединиться к больничной кассе «Маккаби» вы можете по ссылке https://bit.ly/3uzOZvl

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