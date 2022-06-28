Успешное будущее для детей новых репатриантов и всех-всех-всех…

Переезд в другую страну – всегда шок и потрясение. Даже если вы собирались и готовились, а уж если это произошло внезапно… Только за последние 4 месяца в Израиль приехало 25 000 новых репатриантов, многие из которых – дети.

И если взрослые люди ещё привыкли сталкиваться с трудностями, то детям приходится очень тяжело. Особенно в первое время, когда их родители все силы вынуждены тратить на преодоление всевозможных трудностей в новой стране.

Именно в такой ситуации особенно важна дополнительная помощь молодежных организаций Израиля. У многих из них есть своя форма, но это совсем не похоже на армию. Другие носят галстуки, но они не пионеры и даже не всегда скауты. Забудьте все, что вы знали раньше, и не пытайтесь играть в ассоциации. Здесь все другое – язык, менталитет, солнце, деревья. И молодежные движения.

Уже более 100 лет в Израиле действует организация «а-Ноар а-овед ве а-ломед». Это всеизраильское движение, которое объединяет молодежь всех возрастов и социальных статусов, не делая различий по происхождению или тому, родился ребенок в стране или репатриировался буквально вчера.

Что же получает ваш ребенок в организации?

Социальные и коммуникативные навыки: общение в коллективе и с коллективом, выступления перед аудиторией, отстаивание своего мнения и ведение аргументированных дискуссий. Воспитанники учатся рассуждать об актуальных проблемах нашего общества, которые они хотели бы решить в будущем. Таких предметов нет в школе, но они очень сильно помогают в жизни. Изучение культурных основ своего народа, например истории всех праздников в течение года. Совместные походы и экскурсии в период школьных каникул. Все мероприятия проводятся с разрешения и при поддержке Министерства образования. Участие в молодежном движении дает преимущества в дальнейшей «взрослой» жизни. Очень часто израильские работодатели интересуются у соискателя, не состоял ли он в какой-либо молодежной организации. Желающим продолжить работу в движении предоставляется возможность стать инструкторами. Ну и, конечно же, дети находят настоящих друзей и массу впечатлений на всю жизнь! Вместе ребята познают, что такое дружба, помощь ближнему, воспитывают в себе чувство ответственности, сопричастности, учатся быть увереннее в себе, принимать решения, общаться со сверстниками лицом к лицу, а не виртуально. Все это ребята осваивают во время занятий, дискуссий, моделирования практических ситуаций и игр. У нас в Израиле очень важны связи с друзьями и знакомыми, которые могут понадобиться при приеме на работу, для предоставления рекомендаций и просто для получения поддержки. Это не тот «блат», который мы помним по стране исхода, но нечто не менее важное, только со знаком «+».

Важно! Так как новые репатрианты чаще всего не страдают от избытка средств, то в период, пока они получают корзину абсорбции, дети могут участвовать в проводимых движением мероприятиях бесплатно !

И прямо сейчас у вас, родители, есть возможность помочь своим детям и дать им старт в новой стране!

«а-Ноар а-овед ве а-ломед» сейчас предлагает для детей программу на лето:

Летние лагеря для учеников 4-8 классов в июле-августе в лесу Кфар а-Хореш! Провести 3-4 дня в лесу на севере – это незабываемые впечатления для любого ребенка, особенно в новой стране. Лагерь оборудован душевыми, туалетами, охраной, медпунктом и столовой.

Ссылка для записи на программу https://noal.org.il/mahane/

Двухнедельные летние лагеря по месту жительства для учеников 4-8 классов. Каждый день будет посвящен отдельной теме, программа лагеря совмещает общение, изучение иврита, знакомство с государством Израиль, посещение достопримечательностей, походы в бассейн и многое другое!

Сделайте лето вашего ребенка познаваемым и незабываемым – записывайтесь сейчас https://noal.org.il/keitanot/

Курсы лидерства и иврита в июле для окончивших 9-10 класс. Здесь подросток сможет поднять уровень иврита и приобрести лидерские навыки, научится ориентироваться на местности, приобретет новых друзей среди местных ребят и новых репатриантов. По окончании курса выдается удостоверение инструктора («мадриха») от Министерства образования для после

дующей работы в детских лагерях. Ведут курсы как ивритоязычные, так и русскоговорящие вожатые, поэтому языкового барьера не будет, даже если вы приехали совсем недавно. Курсы будут проходить в лесу Кфар а-Хореш на севере, в постоянном лагере организации, который отвечает всем требованиям Министерства образования, безопасности и защиты здоровья. Что называется, природа, но со всеми удобствами. Даты проведения курса: 31.07–03.08. Город вашего проживания неважен, будет организована подвозка к месту проведения курса из любой точки страны.

Спешите записаться – количество мест ограничено!

https://noal.org.il/madrich/

«Рапсодия» — лагерь на воде для выпускников 11 классов. Настоящее скаутское захватывающее путешествие! 3 дня дети будут строить плот на берегу озера Кинерет, а затем отправятся на нем в короткое, но большое водное путешествие на целый день. Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля.

Записывайтесь сейчас – устройте своему ребенку настоящее водное приключение!

https://noal.org.il/rapsodia/