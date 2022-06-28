Успешное будущее для детей новых репатриантов и всех-всех-всех…

И если взрослые люди ещё привыкли сталкиваться с трудностями, то детям приходится очень тяжело. Особенно в первое время, когда их родители все силы вынуждены тратить на преодоление всевозможных трудностей в новой стране.
Именно в такой ситуации особенно важна дополнительная помощь молодежных организаций Израиля. У многих из них есть своя форма, но это совсем не похоже на армию. Другие носят галстуки, но они не пионеры и даже не всегда скауты. Забудьте все, что вы знали раньше, и не пытайтесь играть в ассоциации. Здесь все другое – язык, менталитет, солнце, деревья. И молодежные движения.
Уже более 100 лет в Израиле действует организация «а-Ноар а-овед ве а-ломед». Это всеизраильское движение, которое объединяет молодежь всех возрастов и социальных статусов, не делая различий по происхождению или тому, родился ребенок в стране или репатриировался буквально вчера.
Что же получает ваш ребенок в организации?
- Социальные и коммуникативные навыки: общение в коллективе и с коллективом, выступления перед аудиторией, отстаивание своего мнения и ведение аргументированных дискуссий. Воспитанники учатся рассуждать об актуальных проблемах нашего общества, которые они хотели бы решить в будущем. Таких предметов нет в школе, но они очень сильно помогают в жизни.
- Изучение культурных основ своего народа, например истории всех праздников в течение года.
- Совместные походы и экскурсии в период школьных каникул. Все мероприятия проводятся с разрешения и при поддержке Министерства образования.
- Участие в молодежном движении дает преимущества в дальнейшей «взрослой» жизни. Очень часто израильские работодатели интересуются у соискателя, не состоял ли он в какой-либо молодежной организации.
- Желающим продолжить работу в движении предоставляется возможность стать инструкторами.
- Ну и, конечно же, дети находят настоящих друзей и массу впечатлений на всю жизнь! Вместе ребята познают, что такое дружба, помощь ближнему, воспитывают в себе чувство ответственности, сопричастности, учатся быть увереннее в себе, принимать решения, общаться со сверстниками лицом к лицу, а не виртуально. Все это ребята осваивают во время занятий, дискуссий, моделирования практических ситуаций и игр. У нас в Израиле очень важны связи с друзьями и знакомыми, которые могут понадобиться при приеме на работу, для предоставления рекомендаций и просто для получения поддержки. Это не тот «блат», который мы помним по стране исхода, но нечто не менее важное, только со знаком «+».
Важно! Так как новые репатрианты чаще всего не страдают от избытка средств, то в период, пока они получают корзину абсорбции, дети могут участвовать в проводимых движением мероприятиях бесплатно!
И прямо сейчас у вас, родители, есть возможность помочь своим детям и дать им старт в новой стране!
«а-Ноар а-овед ве а-ломед» сейчас предлагает для детей программу на лето:
Летние лагеря для учеников 4-8 классов в июле-августе в лесу Кфар а-Хореш! Провести 3-4 дня в лесу на севере – это незабываемые впечатления для любого ребенка, особенно в новой стране. Лагерь оборудован душевыми, туалетами, охраной, медпунктом и столовой.
Ссылка для записи на программу https://noal.org.il/mahane/
Двухнедельные летние лагеря по месту жительства для учеников 4-8 классов. Каждый день будет посвящен отдельной теме, программа лагеря совмещает общение, изучение иврита, знакомство с государством Израиль, посещение достопримечательностей, походы в бассейн и многое другое!
Сделайте лето вашего ребенка познаваемым и незабываемым – записывайтесь сейчас https://noal.org.il/keitanot/
Курсы лидерства и иврита в июле для окончивших 9-10 класс. Здесь подросток сможет поднять уровень иврита и приобрести лидерские навыки, научится ориентироваться на местности, приобретет новых друзей среди местных ребят и новых репатриантов. По окончании курса выдается удостоверение инструктора («мадриха») от Министерства образования для после
дующей работы в детских лагерях. Ведут курсы как ивритоязычные, так и русскоговорящие вожатые, поэтому языкового барьера не будет, даже если вы приехали совсем недавно. Курсы будут проходить в лесу Кфар а-Хореш на севере, в постоянном лагере организации, который отвечает всем требованиям Министерства образования, безопасности и защиты здоровья. Что называется, природа, но со всеми удобствами. Даты проведения курса: 31.07–03.08. Город вашего проживания неважен, будет организована подвозка к месту проведения курса из любой точки страны.
Спешите записаться – количество мест ограничено!
«Рапсодия» — лагерь на воде для выпускников 11 классов. Настоящее скаутское захватывающее путешествие! 3 дня дети будут строить плот на берегу озера Кинерет, а затем отправятся на нем в короткое, но большое водное путешествие на целый день. Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля.
Записывайтесь сейчас – устройте своему ребенку настоящее водное приключение!
Как уже было сказано раньше, для новых репатриантов, получающих «корзину абсорбции», все мероприятия совершенно бесплатны (!). Для остальных существует возможность значительных субсидий на оплату. Главное – успеть записаться.