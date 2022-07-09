В Холоне открылся парк батутов WiPark

В Холоне открылся самый большой парк аттракционов WiPark. WiPark — экстрим-парк развлечений для всей семьи расположился на площади 2000 квадратных метров во дворце спорта «Гейхал Тото» на территории комплекса La Park и будет работать до конца лета, до 31 августа 2022 года.

WiPark пользуется грандиозным успехом у посетителей. Более миллиона человек уже посетили аттракционы WiPark по всей стране. В Холоне вас ждут новые высокотехнологичные инсталляции, игры LEGO Freestyle для сборки и другие сюрпризы для всей семьи. На территории парка будут установлены огромные батутные и надувные аттракционы самых разных типов для всех возрастов, начиная от просторного комплекса джимбори для малышей с двухлетнего возраста и надувными сооружениями для родителей, которые хотят прыгнуть до неба!

В сопровождении ритмичной музыки WiPark превращается в место, полное веселого задора, счастья и радости для тех, кто любит прыгать и летать. Место, где можно подскакивать до потолка и дурачиться хоть целый день без перерыва.

Кроме того, в парке расположены:

— творческие мастерские

— огромная фан-зона LEGO со всеми любимыми брендами, включая специальные уголки для конструирования и сборки

— комплекс XBOX с играми для всех возрастов

— просторные, роскошные зоны отдыха для всей семьи

— и много других сюрпризов…

WiPark – это спорт и развлечения под одной крышей; место, где рождаются незабываемые эмоции от ощущения полета и преодоления гравитации.

Сегодня качелями, каруселями и горками никого не удивишь – их можно найти на любой детской площадке. Но все большую популярность приобретают парки аттракционов, в которые вложена масса выдумки. Тугие батуты (Wipeout) и огромные надувные аттракционы парка развлечений WiPark словно специально созданы для того, чтобы сделать незабываемыми, полными ощущений летние каникулы. Кроме удовольствия от прыжков на батуте и лазания по надувным горам, у центра развлечений WiPark дополнительный бонус: он крытый, поэтому там не страшен летний зной.

Приходите в батутный парк WiPark – попрыгайте в свое удовольствие! Батут годится для отдыха, развлечения и проведения досуга, отработки акробатических элементов сноубордистами, горнолыжниками, вейкбордистами, трейсерами и гимнастами, используется в цирковых акробатических номерах и в качестве спортивного снаряда на соревнованиях, в том числе на Олимпийский играх. Приходите в WiPark!

А еще при помощи прыжков на батуте можно очень сильно похудеть! Специалисты утверждают, что за час прыжков на батуте сжигается от 600 до 1000 ккал в зависимости от вида и интенсивности тренировки. 10 минут интенсивного занятия на батуте по затрате калорий эквивалентны 30 минутам бега!

WiPark – это абсолютно безопасный экстрим. Прыгайте в свое удовольствие!

Рекомендуется для детей от 3 до 12 лет. В WiPark можно провести несколько часов.

Часы работы: с 10 июля по 31 августа, включая выходные дни:

с воскресенья по четверг с 10:00 до 19:30, по пятницам – с 10:00 до 12:30, по субботам – с 10:00 до 15:30.

Билет необходим ребенку с двух лет.

Вход на территорию WiPark с колясками запрещен.

Билеты здесь: https://cursor.kassa.co.il/announce/72200

Особые скидки на семейные билеты.

Фото предоставлено организаторами WiPark – компанией Hadran

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting