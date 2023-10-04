Важные советы для безопасной поездки вашего котенка к ветеринару

Большинство домашних кошек не любит путешествовать.

Первая поездка, если она пройдет не слишком приятно, способна вызвать у этих животных огромный стресс и сформировать очень негативное отношение к дальнейшим подобным мероприятиям. Коты – животные территориальные, они привязаны к среде своего обитания и чувствуют себя уязвимыми вне её. Но визиты к врачу – это события, которая непременно случаются, даже если ваш любимец всю жизнь совершенно здоров: плановые приемы никто не отменял.

Вот несколько простых советов, которые дает владельцам котов и кошек доктор Пол Слон, сертифицированный ветеринар и директор по научным связям компании Royal Canine Israel.

Никогда не перевозите котенка без переноски. Чтобы путешествие с питомцем было безопасным и максимально комфортным, вам понадобится надёжная переноска, которая защитит его от возможных травм и будет выполнять роль убежища в течение поездки. Переноска должна быть надежной и простой в использовании. Идеально, если она будет состоять из двух частей - надежной нижней и легкоснимаемой верхней. Если котенок вдруг начнет сильно нервничать во время поездки, верхнюю часть можно легко снять и успокоить питомца, не доставая из переноски. Независимо от выбранного типа переноски её конструкция должна предусматривать наличие:

- достаточного количества вентиляционных отверстий для хорошей циркуляции воздуха;

- смотрового окна, которое позволяет владельцу и кошке видеть друг за друга (в случае повышенной тревожности у животного можно прикрыть окно или завернуть животное в полотенце или плед, чтобы усилить его ощущение безопасности и уединенности);

- замков, надежно фиксирующих крышку или дверцу.

Если питомец ещё не приучен к переноске, заблаговременно познакомьте его с новым предметом. Оставляйте ее открытой в тех местах, где чаще всего бывает котенок. Чтобы ускорить привыкание, периодически раскладывайте внутри переноски любимый корм и всегда поощряйте питомца за проявление интереса к переноске. Перед путешествием положите в переноску кошачью подстилку или немного песка из лотка, который вы обычно используете: привычный запах поможет кошке чувствовать себя увереннее в незнакомой обстановке. Если котенок отказывается самостоятельно залезать в переноску, нужно поставить ее вертикально, а питомца взять на руки. Одной рукой я советую держать его под передними лапами, а второй — под задними. Поместите животное внутрь, слегка придерживая лапы. Сначала опускайте хвост, а затем остальное. Во время транспортировки очень важно правильно поставить переноску: она должна быть надежно закреплена, чтобы котенок чувствовал себя безопасно и комфортно, это также поможет избежать травм. Лучшего всего разместить её на полу за передним сиденьем или поставить на заднее сиденье и пристегнуть ремнем безопасности. Ведите машину осторожно и чутко, не включайте громкую или агрессивную музыку, говорите с котенком, чтобы успокоить его. Помните – настроение питомца сильно зависит от настроения хозяина. При транспортировке котенка без машины несите его бережно и аккуратно, избегайте лишней тряски и ударов. По прибытию на место, постарайтесь найти спокойный уголок. В некоторых клиниках есть отдельные зоны для хозяев котят со специальным сиденьем. Настоятельно рекомендуется поставить переноску повыше, окном (отверстием) к себе (а не к другим животным!). Если у вас живет несколько питомцев, соблюдайте дополнительные меры предосторожности. После возвращения из клиники оставьте котенка в переноске на несколько минут, чтобы посмотреть на реакцию других питомцев. Если они спокойны, котенка можно выпускать к приятелям. Но если они напряжены, лучше оставить «путешественника» в отдельной комнате на сутки, конечно, позаботившись при этом о его комфорте, - с лотком, едой и пресной водой! Такое может произойти из-за обилия незнакомых запахов из клиники, но небольшой карантин вернет все в норму.

Неправильное кормление щенков и котят в период развития может привести к печальным последствиям, ведь именно в детстве закладываются основы будущего здоровья наших любимцев. Поэтому важно со всей серьезностью относиться к их рациону.

Royal Canin – известный французский производитель продуктов питания для кошек и собак, который еще с 1968 года работает над созданием сбалансированных кормов для домашних животных. На основе своего многолетнего опыта и данных, полученных от ученых и ведущих ветеринаров мира, в лабораториях компании разрабатывают специализированные продукты для собак и кошек, которые наилучшим образом подходят для конкретной породы, возраста или состояния здоровья.

Для котят в возрасте от 4 до 12 месяцев Royal Canin выпускает серию разнообразных кормов Kitten, способствующих гармоничному развитию животных. В линейке есть и сухой корм, и консервированный – в соусе, в желе, в виде нежного паштета, а также Kitten Sterilised разных видов для стерилизованных котят. Дело в том, что котятам, которые были стерилизованы рано — до 12-месячного возраста, предстоит еще значительный рост. Именно по этой причине жизненно важно продолжать кормить таких животных адаптированной к их потребностям пищей. Также в Royal Canin есть специальные корма для породистых котят, разработанные с учетом особенностей каждой конкретной породы.

Для щенков у Royal Canin также имеются специальные наборы с кормом, оснащенным всеми необходимыми минералами и витаминами для растущего организма.

Сейчас действует акция – наборы Royal Canin по рекомендованной цене. В них входит пакет сухого корма и 2 пакета адаптированного влажного корма, миска для корма, поводок для щенка или мячик для котенка.

Рекомендованная цена набора для щенков – 105-119 шек, кошачий набор – 129 шек. Окончательная цена назначается только розничным продавцом.

Больше полезной информации о правильном питании для щенков и котят по ссылке.

Внимательное отношение к четвероногим друзьям, полноценный уход, соответствующий их возрасту и состоянию, чуткость к их потребностям – залог их счастливой и долгой жизни.