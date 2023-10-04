Важные советы для безопасной поездки вашего котенка к ветеринару

Первая поездка, если она пройдет не слишком приятно, способна вызвать у этих животных огромный стресс и сформировать очень негативное отношение к дальнейшим подобным мероприятиям. Коты – животные территориальные, они привязаны к среде своего обитания и чувствуют себя уязвимыми вне её. Но визиты к врачу – это события, которая непременно случаются, даже если ваш любимец всю жизнь совершенно здоров: плановые приемы никто не отменял.
Вот несколько простых советов, которые дает владельцам котов и кошек доктор Пол Слон, сертифицированный ветеринар и директор по научным связям компании Royal Canine Israel.
- достаточного количества вентиляционных отверстий для хорошей циркуляции воздуха;
- смотрового окна, которое позволяет владельцу и кошке видеть друг за друга (в случае повышенной тревожности у животного можно прикрыть окно или завернуть животное в полотенце или плед, чтобы усилить его ощущение безопасности и уединенности);
- замков, надежно фиксирующих крышку или дверцу.
Неправильное кормление щенков и котят в период развития может привести к печальным последствиям, ведь именно в детстве закладываются основы будущего здоровья наших любимцев. Поэтому важно со всей серьезностью относиться к их рациону.
Royal Canin – известный французский производитель продуктов питания для кошек и собак, который еще с 1968 года работает над созданием сбалансированных кормов для домашних животных. На основе своего многолетнего опыта и данных, полученных от ученых и ведущих ветеринаров мира, в лабораториях компании разрабатывают специализированные продукты для собак и кошек, которые наилучшим образом подходят для конкретной породы, возраста или состояния здоровья.
Для котят в возрасте от 4 до 12 месяцев Royal Canin выпускает серию разнообразных кормов Kitten, способствующих гармоничному развитию животных. В линейке есть и сухой корм, и консервированный – в соусе, в желе, в виде нежного паштета, а также Kitten Sterilised разных видов для стерилизованных котят. Дело в том, что котятам, которые были стерилизованы рано — до 12-месячного возраста, предстоит еще значительный рост. Именно по этой причине жизненно важно продолжать кормить таких животных адаптированной к их потребностям пищей. Также в Royal Canin есть специальные корма для породистых котят, разработанные с учетом особенностей каждой конкретной породы.
Для щенков у Royal Canin также имеются специальные наборы с кормом, оснащенным всеми необходимыми минералами и витаминами для растущего организма.
Сейчас действует акция – наборы Royal Canin по рекомендованной цене. В них входит пакет сухого корма и 2 пакета адаптированного влажного корма, миска для корма, поводок для щенка или мячик для котенка.
Рекомендованная цена набора для щенков – 105-119 шек, кошачий набор – 129 шек. Окончательная цена назначается только розничным продавцом.
Больше полезной информации о правильном питании для щенков и котят по ссылке.
Внимательное отношение к четвероногим друзьям, полноценный уход, соответствующий их возрасту и состоянию, чуткость к их потребностям – залог их счастливой и долгой жизни.