Вest of the best: компания Samsung получила 43 награды Ассоциации потребительских технологий (CTA) за дизайн и инновации

Мировой лидер технологического рынка компания Samsung Electronics сообщила о том, что 43 ее новых продукта и сервиса удостоились премии CES® 2022 Innovation Awards.

Программа CES Innovation Awards, созданная и принадлежащая Ассоциации потребительских технологий (CTA) ®, представляет собой ежегодный конкурс, посвященный выдающимся разработкам в области потребительских технологий в 28 товарных категориях. Престижная премия вручается за создание лучших потребительских IT-устройств и сервисов, в которых сочетаются дизайн и самые передовые технологии. В жюри отраслевых экспертов входят представители средств массовой информации, дизайнеры, инженеры и многие другие специалисты, которые рассматривают заявки с точки зрения инноваций, инженерии, функциональности, эстетики и дизайна. В этот раз 43 продукта компании Samsung Electronics стали обладателями этой престижнейшей награды в разных категориях, в том числе «Компьютерная периферия и аксессуары», «Компьютерное оборудование и компоненты», «Цифровые технологии обработки изображения / фотография», «Встроенные технологии», «Игровые технологии», «Наушники и персональное аудио», «Здоровье и благополучие», «Бытовая техника», «Домашние компоненты для аудио-видео техники и аксессуары», «Мобильные устройства и аксессуары», «Умный дом», «Программное обеспечение и мобильные приложения», «Устойчивое развитие», «Носимые устройства» и «Дисплейные технологии». Премия «Лучшие инновации»: Смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, предлагающий широкие возможности для самовыражения. Galaxy Z Flip3 5G также был отмечен наградами в категориях «Цифровые технологии обработки изображения / фотография» и «Мобильные устройства и аксессуары». В число других устройств, получивших премию, входят: Samsung Galaxy Z Fold3 5G – складной смартфон Galaxy Z Fold3 был отмечен в категориях «Цифровые технологии обработки изображения / фотография» и «Мобильные устройства и аксессуары». Galaxy Z Fold3 сочетает в себе такие инновационные характеристики, как водонепроницаемость IPX8, камера, размещенная под дисплеем (Under Display Camera), и поддержка S Pen. Z Fold3 открывает пользователям уникальные возможности, комбинируя необходимые для работы функции и высокую производительность. Samsung Galaxy Watch4 – серия носимых устройств Galaxy Watch4 получила премию в категориях «Здоровье и фитнес» и «Носимые устройств». Гаджеты обладают новой ОС и оптимизированным для носимого форм-фактора интерфейсом. Новый датчик BioActive позволяет измерять уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений, а также определять состав тела, за считанные секунды анализируя такие ключевые показатели, как процентное содержание мышечной ткани и количество жира в организме. Кроме того, полностью обновленные операционная система и пользовательский интерфейс делают использование Galaxy Watch4 максимально интуитивно понятным. Серия Samsung Galaxy A – обновленная серия, в которую входят пять смартфонов Galaxy A, также получила награду – в категории «Мобильные устройства и аксессуары». Эти смартфоны отличаются впечатляющей функциональностью и более доступной ценой. Samsung Galaxy Buds2 – наушники Galaxy Buds2 были удостоены премии в категории «Наушники и персональное аудио». Они получили инновационную конструкцию со сверхудобной посадкой и базовыми функциями, которые нравятся пользователям больше всего. Samsung Galaxy Book Pro 360 – ноутбук Samsung Galaxy Book Pro 360 одержал победу в категории «Компьютерное оборудование и компоненты». Samsung SmartTag + – Метка SmartTag+ стала еще одним победителем в категории «Мобильные устройства и аксессуары». Устройство с поддержкой сверхширокополосной (UWB) технологии позволяет определить точное местоположение важных предметов с лучшей в своем классе точностью и дальностью. Достаточно прикрепить Galaxy SmartTag + к ключам, сумочке или даже ошейнику питомца, чтобы легко находить их. Для поисков можно использовать камеру совместимого смартфона Galaxy, а стрелки дополненной реальности в приложении SmartThings Find укажут пользователю, где именно находится потерянная вещь. Samsung 30" Smart Induction Built–In Cooktop – умная встраиваемая индукционная варочная панель была отмечена в категории «Бытовая техника». Новинка первой в отрасли получила возможность снижать потребление энергии и вредные испарения во время приготовления пищи без ущерба для производительности. Кроме того, ей была присуждена награда ENERGY STAR® Emerging Technology Award 2021–2022 в категории «Индукционные варочные панели для дома». Стиральная машина с верхней загрузкой Samsung (WA7700A) с функцией автоматической подачи моющего средства также победила в категории «Бытовая техника». Кроме того, премии были удостоены еще десятки устройств Samsung.

Автор материала: Алекс Федоткин