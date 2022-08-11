Видимая опасность: разговор с онкологом о раке кожи

Современный человек очень боится рака. И крайне озабочен выяснением факторов развития онкологических заболеваний. Канцерогены ищут и находят во всем подряд. Их стараются избегать. Отказываются от красного мяса и сковородок с антипригарным покрытием. Стараются не селиться рядом с антеннами сотовой связи. Но ведь один из таких факторов воздействует на нас всю жизнь, круглый год, большую часть суток, а мы даже не задумываемся об этом.

Именно на эту тему мы решили поговорить с доктором Эли Сапиром, онкологом, заведующим отделением радиотерапии больницы «Ассута» в Ашдоде, председателем Израильской ассоциации терапевтической радиологии (радиотерапии).

— Лето – это время, которое любят если не все, то многие, потому что море, отпуск, пляж, каникулы… А как относятся к лету врачи-онкологи? Ведь солнечное излучение — известный канцерогенный фактор.

— Ну, во-первых, мы тоже любим лето и отдых, но предпочитаем не загорать на солнце. Если идем на пляж, то в утренние часы или после того, как солнце начинает опускаться к закату. Причина кроется в том, что мы не любим канцерогены. При длительном нахождении на солнце в клетках кожи появляются изменения, которые через много лет могут превратиться в злокачественные образования.

— Как это работает?

— Солнечные лучи наносят вред ДНК клеток кожи. Кожа человека постоянно обновляется благодаря делению клеток, но с каждым делением поврежденной клетки в ее ДНК появляется все больше ошибок. И в конце концов, когда их становится слишком много, клетки начинают делиться очень быстро, а организм не воспринимает их как угрозу. Это приводит к развитию одного из двух видов немеланомного рака кожи – базалиомы или плоскоклеточного – либо меланомы (самый агрессивный вид).

— Статистика говорит, что базалиома составляет 80% случаев, плоскоклеточный рак – 15–20% и меланома – 7–8%, но она становится причиной большинства смертей от рака кожи.

— Да, так и есть. Хотя в последнее время мы наблюдаем все меньше и меньше смертельных исходов при меланоме даже у пациентов с четвертой стадией заболевания (метастазами). А вообще, люди почему-то верят, что самый распространенный вид онкологических заболеваний у женщин – это рак груди, а у мужчин – рак предстательной железы. Но на самом деле, наиболее распространенная онкология – рак кожи.

К счастью, немеланомные образования зачастую видны и их можно лечить – хирургически или при помощи лучевой терапии. После этого раковые клетки в большинстве случаев останавливают свое распространение по организму. Однако при плоскоклеточном раке у 10% пациентов опухоль появляется в других местах. Сначала в лимфоузлах, а затем метастазирует в другие органы.

— Плоскоклеточный рак поражает не только кожу?

— Да, он может развиться также в других органах – в легких, в области гортани и глотки, во многих местах. Но именно плоскоклеточный рак кожи – это отдельное заболевание.

— А какова статистика раковых заболеваний кожи именно в Израиле?

— В Израиле ими страдает чуть больше людей, чем вообще в мире, потому что у нас солнце активно круглый год и мы очень любим загорать, хотя это и вредно. Примерно у каждого второго человека здесь на том или ином этапе жизни (но чаще всего после 70 лет) проявится рак кожи.

— Какие еще факторы риска заболевания раком кожи существуют?

— Помимо солнца, это снижение иммунитета, которое может быть связано с каким-то заболеванием. Некоторые лекарственные средства, например злоупотребление стероидами в молодом возрасте или постоянное лечение стероидами в связи с различными хроническими болезнями, подавляют иммунную систему. Люди, которым сделали пересадку органов, принимают препараты, подавляющие иммунитет.

— Можно ли, исходя из этих факторов, предположить каким типом рака рискует заболеть человек?

— Факторы одни и те же. Начинается чаще всего с солнца, но нельзя забывать и про наследственность, хотя это очень редкий фактор.

— Какие группы населения больше всего подвержены немеланомному раку кожи?

— Это люди, которые много работают на открытом воздухе – строители, фермеры, а также те, кто любит загорать. И проявляется это через много лет, в основном после 60–70. Чем старше человек, тем выше вероятность заболевания. К нам приходят и 80-, и 90-летние пациенты, самому пожилому было 102 года. Поэтому людям в этом возрасте необходимо регулярно проводить самостоятельные осмотры, можно с помощью членов семьи, и при любом подозрении сразу обращаться к врачу.

— Что именно нужно делать?

— Если на коже появились какие-то изменения, следует пойти к дерматологу, потому что это первый врач, который должен их проверить. Дерматолог проводит визуальный осмотр, и если он находит какие-то подозрительные образования на коже, можно сделать биопсию. Но как правило, сразу понятно какой это вид рака, плоскоклеточный или базалиома. После этого пациента сразу направляют на лечение.

— Как и какими способами сегодня лечат немеланомный рак кожи?

— Если это плоскоклеточный рак или базалиома и опухоль локализована, делают операцию Mohs surgery, во время которой производят микроскопические срезы по внешнему краю опухоли, а потом под микроскопом проверяют, свободны ли клетки этой ткани от опухоли.

Если опухоль слишком большая, лучше сделать дополнительные исследования, и если затронуты лимфатические узлы, то операция может и не подойти

Существует лучевая терапия (радиотерапия). С помощью от 10 до 25–30 сеансов можно без операции вылечить порядка 80% пациентов. Причем косметический исход радиотерапии зачастую гораздо лучше хирургического подхода.

Встречаются пациенты, которым невозможно сделать операцию или лучевую терапию, например опухоль очень большая либо она проникает во внутренние органы, либо располагается на лице или голове. В таком случае используют медикаментозное лечение. Это касается и пациентов с метастазами других органов.

Препараты, назначаемые пациенту, будут зависеть от гистологии заболевания. В последние годы появились новые биологические лекарства, действующие на ДНК опухоли. Их назначают пациентам с большим количеством базалиом, если поражены лимфоузлы, которые невозможно вырезать, если огромная опухоль уменьшилась, а потом увеличилась. Эффективность этих лекарств 60–70%. Опухоль просто тает на глазах.

Если это неоперабельный плоскоклеточный рак и облучать его тоже невозможно, есть лекарства из арсенала иммунотерапии, которые побуждают иммунную систему атаковать раковые клетки. Вероятность того, что эти лекарства подействуют, — 40-50%. Но если они работают, то эффект потрясающий. Если раньше для человека с огромной опухолью прогноз был совершенно неблагоприятным, то сегодня эти пациенты встают на ноги, и опухоль у многих из них просто исчезает.

— После медикаментозного лечения требуется операция или лучевая терапия?

— Пациентам, которым это лечение помогло, зачастую ничего больше не требуется. Если опухоль уменьшается, но не исчезает полностью, мы думаем, имеет ли смысл дополнительное радикальное вмешательство.

— В случае рецидива есть большая надежда на эти препараты, верно?

— Еще раз, мы говорим не про меланому, а про базалиому или плоскоклеточный рак. Предположим, появился рак на щеке, мы удалили его или облучили. Вероятность того, что он вернется в этом месте низка, однако шансы, что он возникнет на других участках кожи, очень высоки. Ведь под солнцем находилось все тело. Важно наблюдаться у дерматолога и, если что-то появляется, лечить это на ранних стадиях.

— Какие побочные явления есть у лучевой терапии и медикаментозного лечения?

— Все мы хотели бы жить в идеальном мире, где при обнаружении рака дают таблетку, и рак проходит, как головная боль после парацетамола. Но, к сожалению, это не так. После операции понятно, какие могут быть осложнения. Последствия хирургического лечения иногда выглядят не очень эстетично.

При радиотерапии может возникать лучевой дерматит – воспаление кожи, лечение также может сопровождаться усталостью, вялостью. Если опухоль находится в области волосяного покрова, волосы могут выпасть навсегда или на время. Чаще всего эти явления временные и они, как правило, проходят.

Побочные явления биологических лекарственные препаратов могут выражаться в потере аппетита, усталости, утрате всего волосяного покрова, анорексии, проблемах с печенью. Эти эффекты заканчиваются сразу после окончания приема препарата.

У иммунотерапии тоже есть нежелательные проявления: организм может атаковать не только зараженные клетки, но и здоровые. Чаще всего это щитовидная железа, кишечник, печень, легкие. В этом случае проблема может остаться и навсегда.

— Вы работаете в новой больнице. Есть ли у вас какие-то аппараты, которых в стране больше нет или очень мало?

— Да, у нас самое новое отделение радиологии в Израиле, современные аппараты для поверхностной лучевой терапии с высокой эффективностью и легкой переносимостью. Скажу честно, во многих больницах аппаратура чуть старше нашей или такая же как у нас. Но даже если аппаратура старше, она все еще эффективна. В любом случае, нужно идти к врачу, получить правильные рекомендации по лечению, и не важно, куда он вас направит.

— В заключение давайте еще раз напомним, что надо делать для предотвращения рака кожи?

— Скажу то, что все и так знают. Первое: ограничить время пребывания на солнце, выходить под солнечные лучи рано утром или на закате. Второе: если вы находитесь на солнце в течение дня, применяйте защитный крем. И третье: обращайтесь к дерматологу, если что-то не так.

Беседовал Алексей С. Железнов