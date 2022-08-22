Внеочередные выборы в Израиле: вопрос приоритетов

Менее трех месяцев осталось до очередных внеочередных выборов. В пятый раз мы с вами пойдем на избирательные участки. Конечно, кто-то и вовсе откажется голосовать, заявив в очередной раз : «Оно мне надо?». И пойдет себе, используя возможность взять выходной, на пляж, за покупками или просто засядет дома у компьютера. Конечно, я уважаю мнение и желание каждого. Но… друзья мои, потом не возмущайтесь, глядя на результаты и понимая, что все ваши личные и семейные интересы опять остались за бортом.

4 августа были опубликованы результаты ежегодного исследования на тему ненависти и поляризации в израильском обществе. Не сомневаюсь, что о результатах исследования говорилось уже не раз, но хочу снова напомнить – 33 процента израильтян по неизвестным нам ( во всяком случае мне) причинам ненавидят выходцев из стран бывшего Советского Союза. Больше нас ненавидят только арабов…

«Ну и ладно», — скажете вы, — «кто на них обращает внимание? Мы гордые и свободные граждане в своей стране. Какое нам дело до этих идиотов?» И я, конечно же, соглашусь. Проблема лишь в том, что при таком положении дел совершенно очевидно, что правительство, в котором не будет достойного представительства русскоязычной общины, напрочь забудет о том, что мы тоже люди, и наши проблемы необходимо решать.

И да, я абсолютно уверен, что решить их сможет только Авигдор Либерман во главе партии НДИ. Хочу напомнить тем, кто позабыл – именно благодаря Либерману ежегодное пособие пережившим Холокост выросло на 2.500 шекелей и теперь составляет около 6.500 шекелей в год.

Именно Либерман на посту Министра финансов добился для пенсионеров повышения пособия по обеспечению прожиточного минимума до 70% от минимальной зарплаты, с 3.237 до 3.710 шекелей в месяц. А в будущем планируется увеличить месячный доход пенсионеров до уровня минимальной заработной платы.

Министр финансов позаботился и о новых репатриантах, увеличив для них налоговые льготы, когда каждая налоговая единица равна 2.676 шекелям в год.

120 тысяч низкооплачиваемых работников, среди которых немало наших бывших соотечественников, получили одноразовый грант в размере 4.380 шекелей.

Я уже не говорю о том, что именно благодаря усилиям Либермана были снижены цены на бензин и сокращена практически до нуля безработица в стране, а огромный дефицит бюджета страны превратился в профицит. И это еще далеко не весь список его достижений.

За год на посту Министра финансов Либерману удалось то, что не удавалось, не получалось и, главное, не хотелось правительству Нетанияху за долгих 12 лет его правления.

Никто не совершенен, все проблемы решить сразу невозможно, и Либерману необходимо подумать о решении и других горящих для нас вопросов. Но совершенно очевидно, что, учитывая его способности и напор, а главное неравнодушие и желание помочь, он сможет решить любую проблему, при условии, что в новом правительстве также займет ведущую позицию, позволяющую принимать судьбоносные решения и воплощать в жизнь приоритетные для нас цели. Ну, а для этого, как вы понимаете, нужна широкая поддержка в день выборов. Я свои приоритеты уже расставил. Дело за вами.

Авраам Тауб