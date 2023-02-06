Вновь на сцене четвероногие друзья! На международной выставке победил Лейкленд-терьер

В минувшие выходные в Холоне состоялась Международная выставка собак, организованная французским производителе продуктов питания класса премиум для кошек и собак Royal Canin в сотрудничестве с Израильским клубом собаководства. В мероприятии приняли участие около 1000 собак и 80 кошек самых разных пород. Причем некоторые из них считаются достаточно редкими не только в Израиле, но и во всем мире.

В течение двух дней, 3 и 4 февраля, центр «Кирьят Шарет» в Холоне посетили множество зрителей, взрослых и детей, с удовольствием наблюдавших за спортивными и дисциплинарными выступлениями собак, соревнованиями и конкурсами, в которых лучшие представители пород боролись за престижные титулы.

Собак оценивали по различным критериям, которые включали внешний вид, телосложение, характер, возраст и пол, а также уникальные характеристики породы. Овчарки, доберманы, молоссы, пинчеры, шнауцеры, доги, терьеры, шпицы, гончие, ретриверы, спаниели и многие другие соревновались за звание победителя в своей категории, а потом за главную награду.

В жюри выставки наряду с израильскими судьями принимали участие их зарубежные коллеги из Италии, Грузии, Кипра и Израиля.

Титул звезды выставки в итоге достался Лейкленд-терьеру по имени Арс Вива из российского питомника Ольги Алексишиной. Второе и третье место заняли: бело-голубой английский бульдог Сью (2 место) и крошечная такса Баден-Баден (3 место) тоже из российского питомника, ее хозяева Светлана Луковина и Дан Симкин живут в Израиле и давно занимаются разведением породистых собак.

По словам Дорона Рахлина, председателя Израильского клуба собаководства, «прошедшая в эти выходные выставка стала яркой демонстрацией любви к собакам и убедительным свидетельством того, что разведение породистых собак – это решение, а не проблема. Мы благодарим всех посетителей, решивших разделить с нами этот праздник, и заводчиков, которые занимаются ответственным разведением животных и помогают сохранить не только особенности и характер каждой породы, но и здоровье наших лучших друзей».

А Кристиан Ташев, генеральный директор Royal Canin Israel, добавил: «Мы очень довольны сотрудничеством с Израильским клубом собаководства, которая является для нас естественным партнером, также мы надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем. Это значительное событие для заводчиков собак, зарегистрированных в Израиле, и мы рады, что тоже приняли в нем участие.

Очень важно, чтобы в Израиле существовали питомники, занимающиеся ответственным и контролируемым разведением чистопородных собак».

Что имеется в виду под термином «ответственное разведение»? Это означает, что заводчик посвящает время тому, чтобы узнать о породе как можно больше, старается сохранить свойства, присущие данной породе, следит за тем, чтобы его щенки попадали к людям, которые обеспечат их любовью и заботой на всю жизнь. А новые семьи их щенков могут обратиться к ним с любыми вопросами или проблемами, которые возникают на протяжении всей жизни собаки.