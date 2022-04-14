Воспаление 2-го типа: загадочная причина многих болезней

Медицинская наука постоянно движется вперед, ученые докапываются до глубинных причин разных заболеваний, и это помогает с ними бороться. Иногда оказывается, что у довольно разных на первый взгляд болезней есть общий источник.

Например, выяснилось, что ряд заболеваний, среди которых астма, назальный полипоз, атопический дерматит и не только, вызываются воспалением второго типа. Что же это такое? Об этом мы спросили доктора Евгению Барэвен, специалиста по аллергологии и клинической иммунологии, консультанта больничных касс «Маккаби» и «Меухедет».

— Доктор, скажите пожалуйста, что такое воспаление второго типа?

— Дело в том, что обычные воспалительные реакции в нашем организме вызываются определенными клетками, которые называются лимфоциты Th1. Когда организм пытается защитить себя от любой инфекции, происходит активация этой группы клеток, это называется обыкновенная защитная иммунная реакция. Именно она защищает нас от инфекционных заболеваний.

Когда иммунная система по той или иной причине дает сбой, то её активация идет не по пути раздражения T-лимфоцитов первой группы, а по пути раздражения лимфоцитов группы Th2, и это патологическая иммунная реакция. Её не должно быть в организме, она дает нам всплеск иммунных / аллергических заболеваний.

— Почему это происходит?

— Представьте себе иммунную систему в виде весов. На одной их чаше активация Th1-лимфоцитов, а на другой – Th2-лимфоцитов. Эти весы могут колебаться туда-сюда, и в зависимости от того, какая чаша перевесит, активация какой группы лимфоцитов произойдет, у нас возникает или защитная реакция, или патологическая аллергическая. Существует несколько теорий, почему весы опускаются в сторону патологической иммунной реакции.

Одна из них – теория гигиены. Мы стали «слишком чисто» жить, у нас всегда есть чистая вода, мы меньше болеем инфекционными заболеваниями. Это хорошо и даже отлично, но, когда иммунной системе не с чем бороться, она, что называется, «сходит с рельсов». Она вдруг воспринимает совершенно нормальные и безобидные вещества как враждебные и бросается на них в атаку. Это может быть пыль, пыльца трав, шерсть животных и т. д. Иммунная система вдруг начинает неадекватно их оценивать, реагировать на них, активировать лимфоциты группы Th 2, и в результате наступает то, что мы называем аллергической реакцией.

— Получается, это аутоиммунное заболевание?

— Нет, аутоиммунное — это реакция иммуной системы на собственные ткани. А это именно аллергическая реакция, она возникает на совершенно безобидную вещь, которую иммунная система вдруг начинает воспринимать как вредную.

— И какие болезни это может вызвать?

— Все аллергические болезни. Они развиваются именно из-за того, что происходит активация лимфоцитов Th2. Аллергический насморк, аллергическая астма, атопический дерматит, назальный полипоз – при всех этих болезнях происходит активация иммунной системы по неправильному пути.

— А как получается, что один и тот же сбой вызывает разные заболевания?

— Обычно это одна и та же цепочка. Например, при аллергическом насморке, если мы делаем проверку бронхов, мы знаем, что в 80% случаев уже е

сть раздражение нижних дыхательных путей, и очень часто аллергический насморк перерастает в астму. При атопическом дерматите мы предупреждаем, что ребенок с 5 лет в очень большом проценте случаев будет иметь дыхательную аллергию, насморк и астму. У ребенка начинается один тип заболевания, который постепенно переходит в другой. Эти заболевания очень связаны друг с другом, они переплетаются. Все это называется «аллергический марш». И всегда следует ждать, что если есть один симптом, то могут появиться и другие.

— То есть, перечисленные вами заболевания — аллергический насморк, атопический дерматит — всегда вызываются воспалением второго типа? Или у них бывает разная этиология?

— Нет, в основе всех этих заболеваний лежит аллергическое воспаление второго типа.

— Скажите пожалуйста, а кто подвержен этим заболеваниям?

— Есть два основных фактора. Первый – генетика, особенно при атопическом дерматите она играет очень важную роль, когда у человека есть наследственная предрасположенность. И важно, конечно, влияние внешних факторов. Как я уже сказала, если кто-то живет в слишком чистой среде, в городских условиях, и в семье всего один ребенок, у таких детей чаще происходят сбои. Деревенские дети, которых окружают домашние животные: коровы, козы, куры, или дети, у матерей которых во время беременности были животные в доме, меньше страдают аллергическими заболеваниями. В многодетных семьях, где дети без конца заражают друг друга разными бактериальными инфекциями, тоже реже встречаются аллергические заболевания.

— А эти знания о воспалении второго типа – это что-то новое или всё было известно уже давно? Когда это стало понятно?

— Нет, нет, это не было известно давно. Аллергология вообще совершенно новая наука, потому что распространенность аллергических заболеваний стала расти в 70-х годах прошлого века. До этого аллергия и астма встречались очень редко. Скачок аллергических заболеваний произошел в конце ХХ века, и тогда иммунология стала бурно развиваться как наука. Тогда японские ученые Кимишиге и Теруко Ишизака открыли впервые иммуноглобулин класса Е. Исследования продолжались и привели к новым находкам, недавно выяснилось, что конечным результатом раздражения лимфоцитов класса Th2 и является продукция этих иммуноглобулинов, уже отвественных за клинические проявления аллергических заболеваний.

— Но если у этих заболеваний одна и та же причина, то может быть, существует и одно общее лекарство, которое влияет на первоисточник?

— До сих пор у нас были лекарства, которые влияли только на конец цепочки. Это антигистаминные препараты, потому что иммуноглобулин Е в итоге вызывает повреждение тучных клеток и выброс гистамина. Поэтому все препараты для лечения аллергии первоначально были из группы антигистаминных. Но наука двигается дальше, нам хочется влиять не на конечное звено цепочки, а на начальное. Следующим этапом явилось обнаружение определенных молекул – интерлейкинов, которые Тh-лимфоциты продуцируют и с помощью которых дают указания другим участникам иммунной системы. Интерлейкины – это межклеточный язык для клеток иммунной системы. А лимфоциты Th 2 вырабатывают свой особый вид – интерлейкины аллергической реакции. Главные из них – интерлейкины 4, 5 и 13.

И теперь появились препараты, которые действуют именно на интерлейкины, первые молекулы, которые синтезируют лимфоциты.

Это совсем новое, последнее слово в нашей науке, и это большое достижение, что у нас существуют такие лекарства. Это биологические препараты, у них есть свои за и против, но они – мощное оружие, которое мы получили для борьбы с болезнями. Например, против интерлейкинов 4 и 13 у нас есть Dupixent, против интерлейкина 5 — другой новый препарат, Mepolizumab, против иммуноглобулина Е — Xolar.

— Скажите пожалуйста, можно ли вылечить эту болезнь окончательно? Этими или другими препаратами?

— К сожалению, принимать эти препараты надо постоянно, потому что речь идет о хроническом аллергическом воспалении, в отличие от бактериального воспаления.

Для лечения аллергии мы используем и другие методы, такие как иммунотерапия, когда мы пытаемся переключить иммунную систему от Th 2-иммунного ответа в сторону Th 1. Это специфическое лечение аллергенами, которое проводится после аллергического тестирования. Сегодня есть методы подъязычной терапии наряду с классической методикой инъекций.

Поскольку воспаление 2 типа является причиной многих аллергических заболеваний, таких как астма, назальный полипоз, атопический дерматит, и для каждого из которых существует свое специфическое лечение, для его получения рекомендуется обратиться к врачу-специалисту.

— Существует ли профилактика воспаления второго типа? Можно ли что-нибудь сделать, чтобы не заболеть?

— Сложный вопрос. Могу сказать, что среди таких факторов большое количество детей в семье. Ребенку в первые годы жизни полезно находиться не в городских условиях, а в сельских. Женщине во время беременности, когда плод еще только развивается, полезно жить в антигенном окружении, то есть, с домашними животными. Особенно кошки являются хорошим тормозящим фактором для развития болезни. Надо изменить немного нашу чистую городскую среду.

— Какая прелесть. Это очень интересный факт! А уже родившемуся ребенку поможет, если в доме будет домашнее животное?

— Да, если оно в доме до его рождения и особенно в первые месяцы после рождения. И особенно, если это кошка. Потому что контакт с ними вызывает очень сильную блокаду последующего развития именно стимуляции T-лимфоцитами группы 2.

— Это очень интересно! Спасибо, доктор!

Беседовал Алексей С. Железнов