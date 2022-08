Впервые в Израиле: дуэт 2Cellos

Этой осенью Израиль впервые посетит знаменитый хорватский дуэт 2Cellos — Лука Шулич и Степан Хаусер. В рамках мирового тура два мегаталантливых красавца-виолончелиста, словно только что сошедших с обложек модных журналов, дадут в нашей стране всего один концерт – 16 ноября в зале «Менора Мивтахим» в Тель-Авиве.

Музыканты мирового класса Лука Шулич и Степан Хаусер представят грандиозное шоу, в котором рок-хиты и знаменитые саундтреки прозвучат в новой интерпретации. Зрители заново откроют для себя силу и мощь, трепетность и экспрессию тембра завораживающего инструмента – виолончели, а в данном случае, сразу двух.

Лука Шулич и Степан Хаусер родились в музыкальных семьях и получили блестящее классическое музыкальное образование. Шулич сначала учился в Музыкальной академии в Загребе, затем совершенствовал своё мастерство в Вене, а после – в Королевской музыкальной академии в Лондоне, Хаусер также какое-то время обучался в Загребе, а затем переехал в Лондон, чтобы поступить в Тринити-колледж, следующим этапом стали занятия в Королевском северном музыкальном колледже в Манчестере.

Начиная с 1999 года Лука Шулич активно участвовал в различных детских и юношеских международных конкурсах и неоднократно становился их лауреатом. В 2009-м он победил на Международном конкурсе виолончелистов имени Витольда Лютославского в Варшаве. Кроме того Лука выступал в программе Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

В творческом багаже Степана – обучение у лучших педагогов мира: мастер-классы у Мстислава Ростроповича, Бернарда Гринхауза, Ральфа Киршбаума и других, а также выступления более чем в 40 странах, включая дебюты в королевском Альберт-холле, Консертгебау в Амстердаме, Саутбэнк-центре в Лондоне и т.д. В декабре 2007 года на гала-концерте, посвященном Мстиславу Ростроповичу, Хаусер сыграл «Кол Нидрей» в сопровождении Metropolitan Sinfonia. Выдающийся британский композитор Кристофер Болл специально для него написал свой Первый концерт для виолончели.

История дуэта 2Cellos началась, когда после юношеских баталий на самых престижных международных конкурсах Лука и Степан решили больше не соперничать, а объединив свои таланты и любовь к музыке, показать, что для них не существует никаких жанровых ограничений. В итоге молодые виртуозы создали свой собственный стиль и добились невероятного успеха, выведя свой любимый инструмент виолончель на совершенно новый качественный уровень звучания и восприятия.

Интересно, что поначалу основой для их феерических аранжировок была музыка, которую они полюбили прежде, чем стали дуэтом. В их интерпретации звучали The Beatles и Guns N’Roses, композиции Стинга и «Нирваны», U2 и Майкла Джексона. Кстати, именно кавер-версия песни Smooth Criminal последнего принесла им в 2011 году мировой успех и признание, набрав за 2 недели более 3 миллионов просмотров на YouTube. В апреле того же 2011 года на волне растущей славы дуэт 2Cellos заключил контракт с лейблом Sony Masterworks и получил приглашение присоединиться к Элтону Джону в его мировом турне. «Элтон позвонил нам после того, как появилось наше первое видео — кавер на Smooth Criminal Майкла Джексона. Он увидел ролик на YouTube, и вскоре нам пришло предложение отправиться вместе с ним в тур. – вспоминают музыканты в одном из интервью. — Мы и глазом не успели моргнуть, как уже выходили с Элтоном на сцену. Такую помощь на старте трудно переоценить. Теперь у нас с ним общий менеджмент».

С тех пор к списку звезд поп- и рок-музыки, с которыми сотрудничал дуэт, добавились Джордж Майкл, Андреа Бочелли, Зубин Мета и Red Hot Chili Peppers, продюсеры и композиторы Боб Эзрин, Т-Боун Бернет, Умберто Гатика, Джеймс Ньютон Ховард.

2Cellos были желанными гостями на многих серьезных мероприятиях, включая «Бриллиантовый юбилей королевы» в Великобритании, церемонию вручения «Эмми» в Лос-Анджелесе, церемонию вручения награды «Золотой мяч ФИФА» в Швейцарии и др.

Поначалу главной «фишкой» репертуара 2Cellos были каверы на рок-композиции. Их дебютный одноименный альбом (2Cellos), выпущенный в мае 2011 года, включал аранжировки песен U2, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Sting, Coldplay, Nirvana, Muse и Kings of Leon. Но со временем музыкантам пришла в голову мысль создать каверы произведений, написанных их любимыми кинокомпозиторами. Так в 2017 году появился четвертый альбом дуэта SCORE, первый трек в котором – композиция Рамина Джавади для сериала «Игра Престолов», где волнующий звук виолончели знаменует начало очередной серии. В этот альбом вошли также треки из великих кинофильмов в новом оригинальном исполнении: любимая всеми оскароносная тема из «Титаника» (My Heart Will Go On), композиция Джона Вильямса из «Списка Шиндлера», Вангелиса — из «Огненных колесниц», а также For the Love of a Princess из «Храброго сердца», May It Be из «Властелина колец: Братство кольца»», вдохновляющий трек Now We Are Free из «Гладиатора».

Прекрасное звучание виолончели, напоминающее тембр человеческого голоса, идеально подошло для таких романтических произведений, как песня Moon River Генри Манчини и Джонни Мерсера из «Завтрака у Тиффани», композиций Эннио Морриконе из «Нового кинотеатра «Парадизо» и «Малены», любовной темы Нино Рота из «Крестного отца», оскароносной мелодии Франсиса Ле из «Истории любви», темы Ханса Циммера из «Человека дождя» и Cavatina Станли Майерса из «Охотника на оленей.

На сегодняшний день 2Cellos выпустили 6 альбомов. У них более 20 миллионов подписчиков в социальных сетях, больше 6 млн подписчиков и 750 млн просмотров на YouTube канале. Но несмотря на огромную популярность и доступность новых хитов на просторах интернета, музыканты очень любят выступать на «живых» концертах. Их sold out выступления проходили в самых разных уголках мира, в том числе в США, Японии, Южной Америке, Австралии и Европе.

«Мы надеемся, что слушая нас, вы поймете, что виолончель — это универсальный и разнообразный инструмент, способный играть самый тяжелый рок, самую мягкую балладу и самую современную музыку, — говорит Степан Хаусер. — В нем есть целая палитра эмоций, взлетов и падений. Мы пытаемся подарить вам впечатления, которых вы

больше нигде не получите».

Мощь, напор и экспрессия, не уступающая симфоническому оркестру, в сочетании с насыщенным, певучим и проникновенным звуком виолончели в грандиозном шоу всемирно известного дуэта 2Cellos!

16 ноября, 21.00, зал Менора Мивтахим в Тель-Авиве.

Билеты в кассе «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/2Cellos