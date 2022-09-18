Впервые в Израиле! Экспозиция «Избранные» в новом Музее восковых фигур

20:45, Сегодня
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Фото: Организаторы экспозиции «Избранные» Музея восковых фигур

В разработке идеи и создании израильского Музея восковых фигур была задействованы специалисты из Израиля и других стран.

7 октября в комплексе «Арена» в Герцлии впервые откроется одна из самых дорогостоящих и удивительных экспозиций в нашей стране. Новый израильский Музей восковых фигур представит ярчайших представителей Израиля в области музыки, кулинарии, спорта, политики и телевидения.

На планирование, подготовку и организацию израильского воскового «зала славы» потребовалось более трех лет. Среди экспонатов Музея восковых фигур: модель, певица и звезда социальных сетей Анна Зак (она же Анна Кузенкова), известная певица Агам Бухбут, футболист, спортивный комментатор и телеведущий Эяль Беркович, один из самых талантливых сатириков Эяль Кицис, олимпийская чемпионка по художественной гимнастики Линой Ашрам, актёр, музыкант, режиссёр и телеведущий Гай Зоарец, телеведущий Гай Пинес, израильский певец, автор песен Арэль Скаат, любимец детей Юваль Шем-Тов, известный под псевдонимом Юваль аМебульбаль, музыкант, певец и композитор Мош Бен-Ари, обладатель двух звёзд Michelin шеф-повар Мошик Рот, телеведущая и судья кулинарных реалити-шоу Михаль Ански, знаменитый баскетболист Мики Беркович, певец Статик, певец и танцор Стефан Лагер, знаменитый видеоблогер, телеведущий и звезда социальных сетей Семён Графман, певица Эден Элена, бывший президент Израиля Рэувен Ривлин, певица Рита, известный юморист Шахар Хасон, певица и актриса Шири Маймон и другие. На экспозиции также представлена восковая фигура первого космонавта Израиля Илана Рамона, который трагически погиб в 2003 году.

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В разработке идеи и создании израильского Музея восковых фигур была задействованы специалисты из Израиля и других стран. Яркая экспозиция не уступает самым знаменитым мировым аналогам.

Основатели Музея восковых фигур также разработали уникальную аппликацию, которая позволит посетителям выставки заглянуть в мир знаменитых людей через особый объектив. Благодаря этой технологии взрослые и дети смогут буквально «взаимодействовать» с экспонатами выставки.

Организаторы отмечают, что каждые несколько месяцев выставка будет пополняться  новыми экспонатами.

Важно отметить, что основатели Музея восковых фигур Израиля договорись об особом благотворительном сотрудничестве с организацией «Гдолим ме а-хаим», которая занимается поддержкой детей, страдающих от раковых заболеваний. Часть прибыли от продажи билетов на экспозицию восковых фигур будет передана на создание третьего «Сада мечты», который будет располагаться в Иерусалиме.

Музей восковых фигур, выставка «Избранные».
Начиная с 7 октября в комплексе «Арена» в Герцлии.

Выставка открыта:
Будние дни — 09:00-18:00
Пятница и праздничные вечера — 09:00-16:15
Суббота — 09:00-19:15

Билеты в «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/72915

Дополнительная информация на сайте проекта — www.Nivharim.co.il
Адрес: Каньон Арена, а-Шунит 2, Герцлия

Фотографии предоставлены организаторами экспозиции «Избранные» первого израильского Музея восковых фигур.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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