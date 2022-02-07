Впервые в Израиле: пересадка от донора 86 лет!

Жительница Кирьят-Бьялика, 86-летняя Клара Элькаям была госпитализирована в госпиталь РАМБАМ в Хайфе с кровоизлиянием в мозг. Несмотря на все предпринятые для ее спасения меры, женщина скончалась, а поскольку Клара была подписана на карту добровольного донорства «Ади», члены её семьи обратились к врачам с предложением пожертвовать ее органы для спасения жизней.

По словам доктора Евгении Махамид, зав. отделением нейрохирургической интенсивной терапии в медицинском центре РАМБАМ, «на сегодняшний момент люди 80 лет и старше свободно могут становиться донорами органов. Современные пожилые люди продолжают активно заниматься спортом, следят за своим питанием, вовремя проводят профилактику заболеваний и благодаря такому осознанному подходу имеют более крепкое здоровье».

Легкие Клары были пересажены 65-летнему мужчине в медицинском центре «Шиба». Проведенные в последнее десятилетие научные исследования обнаружили, что легкое – это очень надежный орган, способный полноценно и эффективно функционировать после пересадки даже в том случае, если он был получен от человека, которого еще совсем недавно даже не стали бы рассматривать в качестве донора.

Лиран Леви, директор службы трансплантации легких медицинского центра «Шиба», отмечает: «В данном случае мы пересадили легкие пожилой женщины, которая никогда не курила, поэтому эти органы полностью сохранили свои функции. И мы видим, что реципиент довольно быстро идет на поправку».

Печень Клары получил тяжелобольной пациент, который из-за редкой группы крови ожидал операции в течение долгого времени.

Профессор Нир Любецки, директор отделения хирургии печени, поджелудочной железы и трансплантации органов медицинского центра «Ихилов» (Тель-Авив), говорит: «Когда мы узнали о пожертвовании органов 86-летней женщины, мы поняли, что это может быть шансом для нашего пациента! Перед операцией мы применили новейшую технологию для улучшения общего состояния печени. Процесс пересадки прошел успешно, и печень практически сразу начала функционировать. На сегодняшний день пациент чувствует себя лучше».

Доктор Тамар Ашкенази, директор Национального центра трансплантологии, добавляет:

«В последние годы возрастной порог донорства повышается. Возраст больше не является показателем, основной критерий – это способность органов функционировать, которая проверяется в лабораторных условиях и с помощью компьютерного моделирования. Каждый раз, когда появляется донор старше 80 лет с подтвержденной смертью мозга, я обращаюсь к ожидающим пересадки пациентам и показываю им историю болезни донора. Практически всегда люди соглашаются на операцию».

Семья Клары Элькаям тоже не осталась в стороне и прокомментировала этот уникальный для нашей страны случай: «Мама сделала себе карту добровольного донора «Ади», потому что она была великодушной, жизнерадостной и милосердной. Мама умела жить нестандартно и в каждом дне находила что-то новое для себя. Несмотря на любые жизненные обстоятельства она продолжала встречаться с близкими, даря им любовь, радость и бесконечную жизненную энергию. Когда у нас возникали какие-либо трудности, она всегда советовала нам глубоко вдохнуть. Ее душа, ее дух и огромное сердце – отличительные черты нашей мамы в этой жизни и в следующей».

Оформление карты донора «Ади» означает однозначное согласие ее владельца на пожертвование органов после смерти. Семьи, как правило, выполняют волю своего близкого, тоже давая согласие на трансплантацию.

Благодаря особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.