Все граждане Швейцарии станут донорами органов. Возможно ли такое в Израиле?

Как известно, в Швейцарской конфедерации, множество законов принимаются прямым плебисцитом, а не через парламент. Недавно был проведен очередной референдум касательно донорства органов. В результате граждане решили, что органы каждого человека после его смерти станут донорскими, если только он или его семья явно не возражали против этого. Решение поддержали 60% избирателей.

В каких еще странах действует подобный закон и применим ли он в Израиле – об этом рассказывает публикация сайта Ynet

В Швейцарии, где проживает 8,6 млн человек, на конец 2021 года трансплантацию ожидали более 1400 пациентов. По действующему сегодня законодательству донорство органов возможно только в том случае, если умерший дал на это согласие при жизни. Если воля умершего неизвестна, решение остается за родственниками, которые в большинстве случаев, по статистике, по разным причинам предпочитают не давать согласия на донорство органов.

В прошлом году в Швейцарии было органы 166 человек были пожертвованы для пересадки, что позволило произвести 484 трансплантации. По данным швейцарской организации трансплантации Swisstransplant, в 2021 году 72 больных умерли, не дождавшись донорского органа. «Общество показало, что оно готово предоставить шанс людям, ждущим очереди на трансплантацию», — сказал Франц Иммер, генеральный директор Swisstransplant после оглашения итогов референдума.

Модель «предварительного согласия» уже принята в ряде стран: в Аргентине, Чили, Колумбии, Франции, Испании, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Чехии и Сингапуре. Согласно этой модели, люди, которые не заинтересованы в донорстве органов после смерти, должны прямо заявить об этом при жизни, в противном случае принимается, что они дают свое согласие. Однако родственники все же смогут отказаться, если будут знать или подозревать, что их близкий человек не хотел стать донором органов. Также оговорено, что правила будут распространяться только на лиц в возрасте 16 лет и старше.

Д-р Тамар Ашкенази, директор Израильского центра трансплантологии, в связи с этим решением Швейцарии сказала: «Только через несколько лет мы увидим, привело ли это к росту числа пожертвований органов. В Израиле предпринималось несколько попыток принять подобное решение, но у нас к нему не были готовы».

Проф. Джей Лави, член руководящего комитета Израильского центра трансплантологии, основавший отделение пересадки сердца в больнице «Шиба» и руководивший им, был участником одной такой попытки. «Когда Яэль Герман была министром здравоохранения, она создала комиссию, для обсуждения возможности принятия аналогичного закона в Израиле, — говорит он. — В ее работе участвовали люди из многих областей, включая медицину, юриспруденцию, философию и религию, и я тоже участвовал. Мы рассмотрели вопрос со всех сторон и пришли к выводу, что израильская общественность не готова к такому закону, также, как и общественность в большинстве других стран мира.

Вместо этого было решено облегчить подписание донорской карты «Ади«: каждый раз, когда гражданин заходит в интернет-сервис государства, для него открывается эта возможность. На мой взгляд сознательное подписание формы согласия на посмертное донорство органов гораздо эффективнее. Люди также знают, что тем самым получают приоритет в очереди на трансплантацию, если она им будет необходима».

Перевод с сокращениями.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3a2oZ3w

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке