Все средства для губ IL Makiage за 79 шек. ко Дню влюбленных

16:55, Сегодня
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Женщина с помадой IL Makiage фото
Женщина с помадой IL Makiage
Фото: Агентство Партизан

«Если тебе грустно, нанеси еще немного помады и переходи в наступление»
Коко Шанель

Помада, которая придает губам выразительность и чувственность, есть сегодня в косметичке практически у каждой женщины. Но можем ли мы себе представить, что когда-то она была под запретом?

Впервые средство для подкрашивания губ стали использовать в Месопотамии примерно 5000 лет назад. Там её изготавливали из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. Краска для губ была известна и в Древнем Египте, где для яркости цвета в неё добавляли очень вредные вещества — киноварь и сурик. Легендарная Нефертити предпочитала помаду, сделанную из перламутра раковин морских моллюсков. Из Египта это косметическое средство перекочевало в Древнюю Грецию, а затем и в Рим.

Женщина с помадой IL Makiage фото

В Средневековье помада была под строжайшим запретом, а использующую её женщину сочли бы ведьмой. И в просвещенной Англии XVIII века пользоваться этим элементом женского туалета запретили законодательно!

Помада IL Makiage фото

Позже большое влияние на популяризацию помады оказала знаменитая актриса Сара Бернар. Она боготворила это «великое открытие XIX века» и дала ему название «stylo d’Amore», что в переводе с французского означает «палочка любви».

Но вернемся в наши дни, где к нашим услугам огромный выбор помад и блесков для губ из безопасных ингредиентов, и никто не может запретить нам ими пользоваться!

Помада IL Makiage фото

Совсем скоро наступит Валентинов день – праздник любви, в который принято открыто выражать свои чувства и проводить время с дорогими нам людьми. В преддверии Дня всех влюбленных международный косметический бренд IL Makiage приготовил приятный сюрприз для дам и их кавалеров!

Помада IL Makiage фото

До 14 февраля вся косметика для губ IL Makiage будет продаваться по 79 шек. Акция распространяется на классические губные помады, стойкую помаду INFINITY, матовую DIRTY TALK, блески и карандаши для губ (не включая палетки и кисти).

Помада IL Makiage фото

Продукция IL Makiage отличается высочайшим качеством. Вся косметика производится в США, Германии, Италии и Японии и не испытывается на животных. Кроме того, у бренда есть большой ассортимент веганских товаров. А профессиональные визажисты компании подберут то, что подходит именно вам, и научат пользоваться самыми инновационными средствами макияжа.

Приобрести косметику IL Makiage можно на сайте https://www.ilmakiage.co.il/ или в одном из 40 магазинов сети по всей стране.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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