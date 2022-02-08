Все средства для губ IL Makiage за 79 шек. ко Дню влюбленных

«Если тебе грустно, нанеси еще немного помады и переходи в наступление» Коко Шанель

Помада, которая придает губам выразительность и чувственность, есть сегодня в косметичке практически у каждой женщины. Но можем ли мы себе представить, что когда-то она была под запретом?

Впервые средство для подкрашивания губ стали использовать в Месопотамии примерно 5000 лет назад. Там её изготавливали из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. Краска для губ была известна и в Древнем Египте, где для яркости цвета в неё добавляли очень вредные вещества — киноварь и сурик. Легендарная Нефертити предпочитала помаду, сделанную из перламутра раковин морских моллюсков. Из Египта это косметическое средство перекочевало в Древнюю Грецию, а затем и в Рим.

В Средневековье помада была под строжайшим запретом, а использующую её женщину сочли бы ведьмой. И в просвещенной Англии XVIII века пользоваться этим элементом женского туалета запретили законодательно!

Позже большое влияние на популяризацию помады оказала знаменитая актриса Сара Бернар. Она боготворила это «великое открытие XIX века» и дала ему название «stylo d’Amore», что в переводе с французского означает «палочка любви».

Но вернемся в наши дни, где к нашим услугам огромный выбор помад и блесков для губ из безопасных ингредиентов, и никто не может запретить нам ими пользоваться!

Совсем скоро наступит Валентинов день – праздник любви, в который принято открыто выражать свои чувства и проводить время с дорогими нам людьми. В преддверии Дня всех влюбленных международный косметический бренд IL Makiage приготовил приятный сюрприз для дам и их кавалеров!

До 14 февраля вся косметика для губ IL Makiage будет продаваться по 79 шек. Акция распространяется на классические губные помады, стойкую помаду INFINITY, матовую DIRTY TALK, блески и карандаши для губ (не включая палетки и кисти).

Продукция IL Makiage отличается высочайшим качеством. Вся косметика производится в США, Германии, Италии и Японии и не испытывается на животных. Кроме того, у бренда есть большой ассортимент веганских товаров. А профессиональные визажисты компании подберут то, что подходит именно вам, и научат пользоваться самыми инновационными средствами макияжа.

Приобрести косметику IL Makiage можно на сайте https://www.ilmakiage.co.il/ или в одном из 40 магазинов сети по всей стране.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.