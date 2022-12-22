Вы знакомы с косметикой IL MAKIAGE? Познакомьтесь и с ее визажистами!

Быть женщиной нелегко. Хотя быть женщиной в наши дни в Израиле куда проще, чем в другие исторические периоды и во многих других местах на земле. Для помощи прекрасному полу сейчас существуют разнообразные технологии, устройства, услуги и даже искусственный интеллект. А совсем недавно международный бренд декоративной косметики и средств для ухода за кожей IL MAKIAGE запустил в Израиле свой уникальный новый сервис — услуги визажиста на дому. Впервые в нашей стране специалисты такой крупной и авторитетной сети выезжают на дом, чтобы сделать макияж для любого события и любой цели.

IL MAKIAGE — это международная компания, выпускающая огромный ассортимент декоративной косметики, которая продается во многих странах мира. В Израиле это крупнейшая монобрендовая сеть с 43 магазинами и 6 школами по подготовке и повышению квалификации профессиональных визажистов. Лучшие выпускники школ получают предложение работать в разных отделениях сети, благодаря чему IL MAKIAGE располагает большим штатом умелых и опытных визажистов. И вот теперь эти специалисты готовы приехать к вам в любое место страны и сделать вас неотразимой.

В услугу входит полный макияж, занимающий 45-60 минут и выполняемый с использованием высококачественной косметики бренда. Для удобства клиенток существует готовый каталог образов, позволяющий избежать сомнений или опасений по поводу того, как будет выглядеть конечный результат. Классический макияж с красной помадой, сияющий Glow, эффектный образ «смоки-айс» или легкий натуральный макияж, незаметный, но выразительный. Независимо от того, что вы выберете, ваш мейк будет долго держаться в любую погоду и великолепно выглядеть на фотографиях.

Стоимость услуги составляет 350 шек., из них 300 шек. за макияж и 50 шек. за выезд на дом. То есть, если несколько подруг захотят вместе подготовиться к вечеринке или мама с дочкой закажут макияж к торжеству или фотосессии, они заплатят за выезд только один раз. Кроме того, каждая клиентка получает 200 шекелей в подарок на покупку косметики и средств для ухода за кожей в одном из магазинов IL MAKIAGE по всей стране.

Итак, что нужно сделать для заказа услуги? Просто зайти на сайт бренда, выбрать образ из каталога, дату, время и количество людей, которым требуется макияж. И профессиональные и опытные визажисты уже на пути к вам.

Обратите внимание, что Новый год в этом году выпадает на субботу! Услуги визажиста на дому от IL MAKIAGE оказываются и в выходные, но количество мест ограничено, поэтому если вы хотите великолепно выглядеть на новогоднем торжестве, вам стоит поторопиться с заказом.

https://www.ilmakiage.co.il/homemakeup

О компании.

Бренд IL MAKIAGE была создан в Нью-Йорке в 1972 г. Его основательница – гуру-макияжа того времени визажист Илана Харкави, у которой учились владельцы современных косметических империй – Бобби Браун, Франсуа Нарс, Кевин Окоин. На протяжении своего существования IL MAKIAGE во всем ищет собственный путь, не идет на компромиссы и смело нарушает общепринятые правила, чтобы предложить клиентам то, чего еще никто не делал. В первой половине 2022 года компания представила свою первую линейку средств для ухода за кожей, которые ошеломили бьюти-индустрию. А к концу года представила революционную новую услугу.