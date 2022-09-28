«Я вернулся без части тела, но с цельным сердцем и душой»

Авиад Бен Хамо, преподаватель средней школы «Амит Эйтан» в Маале-Адумим, провел урок о важности донорства органов и так проникся темой, что сам решился на пожертвование.

Во время урока, посвященного законам Галахи и современной медицине, среди прочего поднимался вопрос о прижизненном донорстве органов. И в конце занятия Авиад дал своим ученикам довольно нетривиальное задание, написать сочинение-рассуждение на тему: «Могли бы вы пожертвовать почку незнакомцу?»

«Ученики читали текст, написанный донором почки, и обсуждали его, а в конце им было предложено ответить на вопрос: смогли бы они стать донорами-альтруистами, то есть отдать свою почку незнакомому человеку, — делится учитель с корреспондентом Ynet. – Но этот урок заставил и меня самого задуматься, смог бы я совершить такой поступок? Тема очень меня заинтересовала, я начал её изучать и нашел информацию об организации «Дар жизни».

Авиад решился позвонить в неё, получил подробную консультацию и даже успел сделать предварительный анализ крови, но в какой-то момент сомнения взяли верх, и он остановился, чтобы как следует обо всем подумать.

«Честно говоря, меня тревожила необходимость ложиться в больницу на операцию. Я вновь обратился в «Дар жизни» для более личной консультации и получил ее от основателя организации раввина Йешаягу Хабера, ныне покойного. Он поделился со мной своей историей, подробно рассказал об операции и ответил на все мои вопросы.

После встречи я окончательно понял, что готов. Найти подходящий орган занимает очень много времени, а счет для больных идет на дни, если не на часы».

Следующим важным шагом для Авиада стала пересадка его почки другому человеку. «Этот путь научил меня очень многому. Занятия, которые мы проводим в школе, становятся уроками не только для наших учеников, но и для нас самих. После операции, когда я восстанавливался дома, я написал: «Я вернулся без части тела, но с цельным сердцем и душой». Это чувство не покидает меня по сей день, умение отдавать – большое счастье и подарок».

Даниэль Беэри, директор школы «Амит Эйтан», был крайне тронут этой историей и после возвращения Авиада в школу устроил праздничную вечеринку в его честь. «Авиад – отличный учитель, он очень внимателен к ученикам и к каждому находит индивидуальный подход. Но он не только хороший педагог, а еще и исключительный человек, который хочет творить добро в этом мире. Для меня огромная честь работать рядом с ним!»

Доктор Амнон Эльдар, генеральный директор сети учебных заведений «Амит», рассказывает, что за последние годы в общей сложности 12 учителей и руководителей школ решились пожертвовать органы: «Авиад и его коллеги, совершили такой благородный поступок! Это является крайне наглядным примером для учеников, настоящим символом самоотдачи и безвозмездной помощи!»

В Израиле очень развито альтруистическое донорство. В 2021 году на 30% возросло число доноров-альтруистов, которые спасли жизнь незнакомым им людям: 243 человека в 2021 г. против 188 в 2020-м. На 10% выросли показатели по внутрисемейному донорству.

Также в Израиле уже много лет существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете.

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке.

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